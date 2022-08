El debate Pesce-Sturzenegger por las Leliq y el lado B del dólar soja

Pesce explicita que usa las Leliq y Pases para “evitar la volatilidad de la tasa de interés y la pérdida de valor de los títulos de deuda en pesos del Tesoro”, lo que la ambigüedad de las funciones y facultades fijadas en la Carta Orgánica del BCRA le sirve de coartada. Pondera además “la gran capacidad de la economía argentina de generar ahorro”, pero no aclara que se trata de ahorro privado, porque el sector público es crónicamente deficitario. Critica que ese ahorro no se canaliza en inversión productiva sino que se acumula en depósitos bancarios. Nada dice, ni sobre el efecto cepo, ni el inflacionario. Acá viene otra curiosidad, dice Pesce: “Si el BCRA no interviniese en el mercado monetario, el exceso de depósitos sobre la demanda de crédito derrumbaría la tasa de interés ubicándola marcadamente por debajo de la inflación, licuando el ahorro argentino y agudizando la desconfianza en la moneda nacional como reserva de valor”. Lo que sin duda no condice con el pensamiento crítico del FdT ya que en el kirchnerismo siempre sostuvieron que las tasas reales negativas eran claves para fomentar el crédito y el empleo. Luego explica que “el BCRA absorbe el exceso de liquidez y fija la tasa de interés para preservar el valor del ahorro argentino vía Pases y Leliq” y sostiene que la tasa que paga “tiende a compensar el deterioro que sufre la moneda en el proceso inflacionario”. Algo que la evidencia empírica demuestra fácilmente que no es así, y menos en el último tiempo.