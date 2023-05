El FdT se abre a fórmula de unidad y ya nadie desafía a Cristina

Además, en contraposición a la propuesta de “ajuste” que atribuyó a los candidatos de la oposición, Rossi diagnosticó que va a ser “absolutamente innecesario” aplicar ese tipo de políticas económicas en 2024, porque, dijo, “va a ser un buen año” con “balanza comercial favorable”. “Yo soy un defensor histórico de las PASO, me parece que hay que ser respetuoso de la dinámica interna de la coalición. Si esa dinámica genera un candidato o una fórmula de síntesis, habrá síntesis. Si eso no es así tiene que haber PASO”, analizó el jefe de ministros en declaraciones a radio Futurock.

Sin embargo, y en referencia a Cristina Fernández de Kirchner, no coincidió en que “se intente sintetizar en quien no sintetiza”, por lo que consideró que “no hay que forzar” ese proceso. Consultado sobre una posible interna por la presidencia entre él y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, señaló: “Si es candidata, yo creo que no va a haber PASO. No cuenten conmigo para competir contra Cristina, ahora si Cristina apoya a otro candidato debería ver quién es el otro candidato”.