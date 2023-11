El fin de la guerra de tasas apura el paso de los toros en Wall Street

No existe una declaración oficial, pero la guerra de tasas de interés terminó, aunque todavía se enarbolen amenazas. La inflación minorista cantó cero en octubre. Los precios mayoristas cayeron medio por ciento. No hay residuos de inflación en los precios de los bienes físicos, hace meses. La parte del león de la inflación de servicios, el costo del alojamiento, se redujo a la mitad (0,3%), una cifra todavía abultada. Sin embargo, se sabe que medido en tiempo real merodea cero. Y con las tasas hipotecarias actuales los modelos proyectan registros negativos en 2024. La inflación está en retirada, y la Fed la va a perseguir hasta los rincones. La gran guerra no acabará hasta cruzar la meta de 2%. Lo que sí concluyó es la guerra de artillería. La Fed hizo una pausa en junio, lanzó un obús de un cuarto de punto en julio, y está en reposo desde septiembre. Tiene anotado un disparo más el mes que viene. No lo ejecutará. No es necesario ni prudente. Aun así, Susan Collins, de la Fed de Boston, parece discrepar. “Yo no descartaría una suba adicional”. Hay que comprender la intención del banco central: que los inversores no vuelvan a la carga con un escenario rotundo de poda de tasas. No está en los planes aflojar pronto. Claro que la realidad tendrá la última palabra. Como siempre.