Los principales índices de Wall Street bajan este jueves, luego de haber tocado sus máximo históricos durante la rueda de ayer. Los inversores volvieron a invertir masivamente en acciones ante las señales de que EEUU e Irán podrían extender un alto el fuego, lo que ayudó a los mercados a deshacer las primas de riesgo derivadas de la guerra.
Tras tocar su récord, Wall Street retrocede a la espera de una tregua en Medio Oriente
El optimismo sobre un acuerdo para poner fin a la guerra se vio reforzado por los últimos comentarios tanto de Washington como de Teherán.
-
Los bonos en dólares cotizan en verde en Wall Street ante la posibilidad de que la guerra termine pronto
-
Los hedge funds se encaminan a su mejor mes en más de una década por la volatilidad global
En los mercados petroleros, el crudo Brent sube 2,32% hasta los u$s97,42 por barril, mientras que el WTI de EEUU avanza 2,95% hasta los u$s93,42.
Los movimientos ocurrieron luego de que una fuente cercana a Teherán le dijera a Reuters que Irán podría considerar permitir que los barcos naveguen libremente por el lado omaní del estrecho de Ormuz sin riesgo de ataque, como parte de las propuestas que ha ofrecido en negociaciones con EEUU.
Los mercados avanzan en la jornada
En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,10%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,36%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,02% a la baja.
Las acciones con mayores subas son Albemarle (+6,1%), ON Semiconductor (+6%) y PPG Industries(+5,6%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Charles Schwab (-5,4%), Abbott Labs (-4,5%) y Corning (-2,1%).
En Europa, el Euro Stoxx sube 0,01%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,23% y el CAC francés acompaña con 0,49%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,51%.
En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,72%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,70%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 2,21% y el Nikkei 225 japonés aumentó 2,38%.
- Temas
- Wall Street
- Irán
- Medio Oriente
Dejá tu comentario