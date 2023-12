El Gobierno apunta contra el Fondo de las Artes y el Instituto del Teatro

Lo mismo le ocurrió al director y productor Ariel Stolkiner, cuando por la tarde supo que el Instituto Nacional de Teatro, el INT, donde había sido designado como director y en cuyo funcionamiento venía interiorizándose, tampoco sobrevivirá en caso de aprobarse el artículo 587 del proyecto. El INT fue creado por la Ley 24800 de 1998. Stolkiner decía ayer ante la consulta periodística “No puedo hacer declaraciones oficiales porque yo aún no he sumido, pero sí puedo decir que mi posición es que la ley 24800 no se puede derogar. Una cosa es generar ajustes, otra es volarlo del mapa”. En verdad, ninguno de estos nuevos funcionarios entró en funciones. Fueron convocados en medio de una maraña de contradicciones inexplicables.