El Gobierno disolvió el Grupo Especial Antinarcotráfico de Rosario y reordenó el despliegue federal

La medida fue oficializada por el Ministerio de Seguridad Nacional tras destacar la baja de homicidios y delitos violentos en Santa Fe. Aseguran que no implica una reducción del esfuerzo estatal, sino una redistribución de recursos en el marco del Plan Bandera.

El Ministerio de Seguridad Nacional resolvió derogar la creación del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (Geanro) y avanzar en una redistribución de recursos humanos y técnicos de las fuerzas federales en la ciudad de Rosario , provincia de Santa Fe . La decisión fue formalizada a través de la Resolución 4/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la República Argentina .

Según se desprende de los considerandos de la norma, el Geanro “ cumplió su rol en la etapa de instalación del Plan Bandera ” y, ante la consolidación de dispositivos permanentes como el Grupo Operativo de Lucha contra el Narcotráfico – Región Centro (GOC-Centro) , el Gobierno consideró necesario reordenar las funciones asignadas . En ese marco, se aclaró que la medida “no implica una disminución del esfuerzo estatal” , sino una reasignación de medios hacia sus respectivas fuerzas para optimizar su empleo.

El texto -que lleva la firma de la ministra Alejandra Susana Monteoliva - remarca que el Plan Bandera , creado mediante el Comando Unificado de las Fuerzas Federales de Seguridad , tuvo como objetivo ejecutar tareas de prevención y conjuración de delitos federales y ordinarios en el departamento Rosario. En paralelo, se fortalecieron políticas de persecución criminal vinculadas a la Ley N° 23.737, con un incremento de la operatividad antidroga a nivel nacional durante 2024.

En ese sentido, el Ministerio destacó que 2024 fue el tercer año con mayor cantidad histórica de procedimientos antidroga y el segundo mejor año en incautaciones de drogas sintéticas y cocaína , con un aumento del 59% en este último caso respecto del año previo. Además, señaló que durante 2025 se observa una tendencia de continuidad en esos indicadores.

La resolución también fundamenta la decisión en la mejora de los indicadores de criminalidad en Santa Fe. De acuerdo con datos del Observatorio de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe , en el período enero-diciembre de 2023 se registraron 398 homicidios , mientras que en igual período de 2024 la cifra descendió a 176 víctimas , lo que representa una disminución de más del 55% . En el departamento Rosario, los homicidios bajaron de 261 a 90 casos , una caída de más del 65% .

Asimismo, el informe oficial consignó que las personas heridas con armas de fuego en Rosario pasaron de 801 en 2023 a 353 en 2024, lo que implica una reducción superior al 55%. Si bien 2025 aún no concluyó, el Ministerio afirmó que se evidencia estabilidad en los indicadores, en línea con los objetivos del Plan Bandera.

En el plano operativo, la ministra dispuso comunicar la medida a los titulares de la Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, con el fin de reasignar en la jurisdicción Rosario al personal y los medios afectados.

La reivindicación de la Mesa de Intercambio de Información para la Prevención, Investigación y Castigo del Narcotráfico

La norma también recordó la vigencia de la Mesa de Intercambio de Información para la Prevención, Investigación y Castigo del Narcotráfico, creada por resolución del propio Ministerio de Seguridad Nacional, que articula información entre los poderes judiciales, los ministerios públicos y las fuerzas federales en causas vinculadas a la Ley N° 23.737.

En los considerandos, el Ministerio de Seguridad Nacional justificó la medida en el marco de un proceso de redistribución constante de recursos, orientado a “mejorar y eficientizar su empleo” en función de las dinámicas del delito. Según la resolución, el Geanro fue una herramienta clave durante la emergencia de seguridad, pero su desactivación responde a que ya se encuentran consolidados dispositivos permanentes, como el Grupo Operativo de Lucha contra el Narcotráfico – Región Centro, con abordaje regional.

Además, la norma destacó que el fortalecimiento de las políticas federales de persecución criminal tuvo impacto directo en los territorios con mayores índices de violencia previos a 2024. En ese sentido, remarcó que 2024 fue el tercer año con más procedimientos antidroga de la historia y el segundo mejor en incautaciones de drogas sintéticas y cocaína, con un incremento del 59% interanual en este último caso, tendencia que -según el texto- se mantiene durante 2025.