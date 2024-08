El Gobierno respaldó a Cúneo Libarona tras sus declaraciones en Diputados

En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni remarcó: "Nosotros estamos en contra de que las políticas de género y todo lo que ha sido la defensa de determinados colectivos tengan detrás determinados negocios que no hacen a la defensa de nadie , ni de las mujeres, ni los hombres, ni los que no lo son".

En línea con eso, agregó: "Es eso lo que entiendo que el ministro quiso decir. No sé por qué me planteas el pedirle la renuncia, cuando nosotros pregonamos la libertad de elección en todos los ámbitos. Somos liberales" .

En cambio, cuando la misma periodista le informó que el titular de la cartera de Justicia admitió que la frase la "había sacado de un discurso del presidente", el portavoz insistió: "Sé muy bien cuál es la postura del Gobierno, y la del Presidente. Cada uno es libre de autopercibirse como mejor le parezca. Es infinito cómo uno se puede autopercibir, no hay un límite, se puede autopercibir de la forma que sea y el Estado no puede interferir en esta autopercepción. No reconocemos ni rechazamos nada".

Por último, el funcionario concluyó: "No planteamos otra cosa y eso es lo que entendí, pero además sé lo que piensa Cúneo Libarona, así que no hay mucho más para aclarar. No hay que darle mucha más vuelta al tema. Nuestra postura es muy clara, no queremos negocio con la política de género, no queremos que se discrimine a nadie y pretendemos que el que se autoperciba como se autoperciba no exija a otro que reconozca esa autopercepción".

Cúneo Libarona en Diputados: repudio por declaraciones homofóbicas y confesión por un micrófono abierto

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, expresó este martes en Diputados que el Gobierno rechaza las diversidades sexuales que "no se alinean con la biología".

El funcionario había sido convocado por la Comisión de Mujeres y Diversidades para exponer y responder dudas acerca de la aplicación de políticas de género por parte del Poder Ejecutivo.

En primera instancia, el funcionario justificó el cierre del Ministerio de la Mujer al afirmar que en la cartera "hubo hipocresía del género, cinismo y omisiones identificables".

"Se trató de un garrote ideológico para captar sectores de clase media, Fue una gran estafa, despilfarros, pérdidas y mentiras, los programas eran inútiles y las víctimas no eran acompañadas, y que las trabajadoras ejercían sus funciones de modo virtual", amplió.

Luego, el ministro sostuvo: "Nosotros vamos por otros valores. Nuestro valor es la familia. La familia es el centro de la sociedad y la educación. ¿Cuáles son los valores tradicionales familiares? El amor, la unión, el trabajo, el estudio, la solidaridad, la igualdad ante la ley, la igualdad de trato, promover los símbolos patrióticos, los valores patrióticos. Respetar y honrar a nuestros próceres. Esto resulta esencial para el bienestar de los individuos y la armonía y cohesión social. Nosotros rechazamos la diversidad de identidad sexuales que no se alinean con la biología. Son inventos subjetivos que carecen..."

Fue allí cuando la diputada de la Unión Cívica Radical, Ana Carla Carrizo, interrumpió al funcionario y le dijo: "Le agradezco que haya venido, queríamos tener información, pero una cosa son las opiniones personales y otra cosa es la ley. Usted es ministro de justicia, está obligado a respetar las leyes del Estado argentino. No importa lo que piense, lo que importa es que estudie y respete todos los derechos. Es una falta de respeto a todos los diputados".

En medio de un cruce de discusiones en el recinto, un asesor se le acercó a Cúneo Libarona y allí el ministro, sin percatarse de que tenía el micrófono prendido, manifestó: "Esto está textual del discurso de Milei".

textual de milei.mp4 El momento en el que quedó abierto el micrófono del ministro.

Finalmente el ministro concluyó: "Esto está en la constitución, la biblia, el corán, la ciencia, la naturaleza del ser humano. Son posturas. rechazamos muchas cuestiones y nos paramos en la igualdad y la constitución. Hay que castigar la violencia sin género".