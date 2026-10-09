El insólito caso de Mile Svilar: es el mejor arquero de la Serie A pero no tiene Selección

La gran figura del arco en el fútbol italiano vive un drama pocas veces visto, que podría dejarlo sin poder disputar una Copa del Mundo en toda su carrera.

El dueño del arco de la Roma vive una situación atípica para el fútbol moderno.

Mile Svilar atraviesa una de esas situaciones difíciles de encontrar en el fútbol de elite. Es figura de la Roma, fue elegido mejor arquero de la Serie A por segunda temporada consecutiva y, a los 27 años, su gran presente en Italia contrasta con un problema que lo mantiene completamente afuera del plano internacional.

Su carrera siempre estuvo atravesada por dos países. Nació en Bélgica, tiene raíces serbias y durante años tuvo abiertas ambas puertas. Una decisión tomada cuando todavía buscaba hacerse un lugar terminó cambiando ese escenario por completo.

Svilar nació en Amberes en 1999 y se formó en el Anderlecht , mientras también recorría las categorías juveniles de Bélgica. Su proyección llamó rápido la atención y en 2017, con apenas 18 años, Benfica pagó 2,5 millones de euros para incorporarlo.

Svilar no puede demostrar en el fútbol de selecciones el enorme nivel que mantiene en la Serie A.

Su nombre empezó a sonar con fuerza ese mismo año. Con 18 años y 52 días fue titular ante Manchester United y se convirtió entonces en el arquero más joven en disputar un partido de Champions League , superando el récord que tenía Iker Casillas. Más tarde, Maarten Vandevoordt le quitaría esa marca.

El salto definitivo llegó en Italia. La Roma lo incorporó en 2022 y con el tiempo encontró la continuidad que había buscado durante sus primeros años. En la temporada 2024/25 fue elegido mejor arquero de la Serie A y volvió a quedarse con ese premio en 2025/26.

En esa última campaña disputó todos los minutos del campeonato, recibió 31 goles y terminó con un 78,8% de atajadas. Mientras su lugar en el conjunto romano se hacía cada vez más fuerte, su futuro a nivel de selecciones tomaba el camino contrario.





La influencia familiar y los 45 minutos contra Catar que sellaron su destino

El vínculo de Svilar con Serbia viene de su familia. Su padre, Ratko Svilar, también fue arquero y llegó a representar a Yugoslavia. Mile, en cambio, había hecho buena parte de su recorrido juvenil con Bélgica y durante años parecía encaminado a continuar con ese país.

Todo cambió en septiembre de 2021. Serbia lo convocó para una serie de partidos y la opinión de su padre tuvo peso a la hora de aceptar. Svilar tenía 22 años y veía la posibilidad de empezar a sumar minutos con una selección mayor.

Su única aparición llegó frente a Catar. Entró para disputar el segundo tiempo del amistoso que Serbia ganó 4-0 y estuvo apenas 45 minutos en cancha. Aquella participación terminaría teniendo una enorme importancia para su futuro internacional.

Tiempo después quiso volver al camino belga. Allí apareció el problema reglamentario: ya había realizado un cambio de federación después de su etapa juvenil con Bélgica y había debutado con la selección absoluta serbia. Las normas de FIFA no le permiten simplemente deshacer ese movimiento y regresar a su primera federación.

¿Por qué Courtois influyó (sin querer) en la decisión del arquero?

Cuando Svilar tuvo que decidir qué hacer con su carrera internacional, Bélgica tenía una barrera difícil de superar: Thibaut Courtois. El arquero del Real Madrid llevaba años instalado como titular y era una de las grandes figuras de aquella generación.

Para un jugador joven que buscaba minutos, Serbia ofrecía un camino más accesible hacia la selección mayor. Ese contexto terminó pesando en la decisión de 2021, aunque entonces era difícil imaginar las consecuencias que tendría aquel amistoso ante Catar.

Con los años, el panorama cambió. Svilar se convirtió en uno de los mejores de su puesto en Europa y Bélgica volvió a aparecer como una posibilidad. El inconveniente ya no pasaba por competir con Courtois ni por convencer a un entrenador, sino por conseguir la habilitación de FIFA.

Serbia, por su parte, dejó de considerarlo después de que manifestara su intención de representar nuevamente a Bélgica. Así quedó en una posición extraña: tiene nivel para pelear un puesto en cualquiera de las dos selecciones, pero actualmente no puede jugar para ninguna.

El guardameta lucha para poder representar a Bélgica, pero la FIFA y el reglamento no se lo permiten. Instagram: @svilar_mile

¿Se queda sin Mundial? El reclamo ante la FIFA que sigue sin respuesta

El entorno de Svilar lleva tiempo intentando destrabar el problema. Sus abogados buscaron una excepción para que pudiera volver a jugar con Bélgica y realizaron gestiones antes del Mundial 2026, pero no consiguieron una respuesta favorable.

El arquero terminó afuera del torneo pese a llegar como dos veces ganador del premio al mejor en su puesto de la Serie A. Su caso quedó atado a las reglas de elegibilidad y cambio de federación que aplica FIFA.

Hasta ahora no apareció una vía que le permita revertir la situación. Bélgica no puede convocarlo bajo la normativa vigente y Serbia dejó de tenerlo en cuenta, mientras sus representantes continúan buscando una salida para que vuelva a tener actividad internacional.