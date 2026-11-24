Atención Boca: Paulo Dybala reveló dónde le gustaría finalizar su carrera + Agregar ámbito en









El jugador de la Roma habló con la prensa antes del duelo contra el París Saint-Germain, por Champions League, y fue consultado sobre su futuro.

Paulo Dybala dio a conocer uno de los planes que tiene para finalizar su carrera: quedarse en la Roma.

Paulo Dybala aseguró este martes por la tarde, en conferencia de prensa, que le gustaría retirarse en la Roma, lugar que lo acobija desde mediados de 2022 y tiene contrato hasta el final de la temporada 2026/27.

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Según comentó el argentino antes del partido por la fase de liga de la UEFA Champions League contra el París Saint-Germain, uno de los objetivos que tiene en mente es terminar su carrera profesional en el país que lo adoptó desde que tiene 18 años, cuando firmó por el Palermo de Italia.

Dybala, feliz en la Roma. En su discurso, comenzó: “Espero terminar mi carrera en la Roma, sería hermoso retirarme acá. No veo tantos clubes donde podría terminar y amo estar en la Roma. Llegué a Italia con 18 años y no me veo en ningún otro lugar, sería maravilloso para mí”, reveló.

A pesar de que este comentario tomó de sorpresa a una gran parte de los hinchas de Boca, la realidad es que afirmó que esto no es definitivo y que está sujeto a cambios. Sin ir más lejos, en varios pasajes de su carrera dejó entrever su deseo por vestir la azul y oro en algún momento de su carrera, equipo del cual era su padre y es fanático desde su niñez.

Paredes, el amigo boquense de Dybala que podrá convencerlo. En relación con esto, dijo: "Especialmente en el fútbol actual, las cosas pueden dar muchas vueltas. Por ahora, simplemente disfruto del momento, me queda un año de contrato, y disfruto de lo que el equipo está logrando. Ya veremos qué pasa más adelante”.

Cuál fue el último guiño de Dybala a Boca Según confesó Juan Román Riquelme, presidente de la institución, la “joya” le debía una camiseta y esperaba que cumpla con la promesa de regalarsela. En cuanto a si podría volver a la Argentina para ponerse la azul y oro, el mandamás contestó: “Preguntale a él...¿No hablan con él ustedes? Yo de vez en cuando hablo…”, reveló de manera escueta. Dybala con la camiseta de Boca. Este gesto de Román había comenzado a ilusionar a varios hinchas, aunque esta nueva respuesta sobre su futuro parece enfriar las negociaciones acorto plazo. La realidad es que su futuro todavía es incierto, debido a que se ve un par de años más en la Roma y no descartó la posibilidad, de manera indirecta, de aterrizar en la institución de la Ribera. Con 33 años, Paulo Dybala sigue siendo uno de los jugadores favoritos de los fanáticos de la “Loba” y continúa como uno de los capitanes del primer equipo. En nueve partidos de lo que va de temporada, el argentino no pudo anotar ningún gol, pero repartió cuatro asistencias, siendo el jugador que más grandes ocasiones crea en el equipo, demostrando su vigencia en el alto rendimiento.