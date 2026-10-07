Ganó el oro con Messi en Beijing 2008, sufrió un calvario de lesiones y volvió a brillar en la Kings League

Surgido de las inferiores de Argentinos, fue clave en la obtención de la medalla dorada que ganó junto a la Pulga en China y pese a sus dramas físicos, pudo volver a jugar al fútbol.

Este jugador fue importante en la medalla dorada obtenida por la Albiceleste en Beijing.

Nicolás Pareja fue campeón con Lionel Messi en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y durante más de una década desarrolló su carrera en Europa. En Sevilla alcanzó su etapa de mayor protagonismo, integró el plantel que ganó tres Europa League consecutivas y llegó a llevar la cinta de capitán.

Los años siguientes fueron mucho más duros, con largos períodos afuera y varios intentos por recuperar continuidad. Ya retirado del fútbol profesional, encontró en la Kings League una forma inesperada de volver a ponerse los botines.

Pareja se formó en Argentinos Juniors y debutó en Primera con 20 años. En 2006, Anderlecht pagó cerca de 2 millones de euros por su pase para cubrir el lugar que había dejado Vincent Kompany. Fue campeón de la liga belga en su primera temporada y antes de marcharse también levantó la Copa de Bélgica.

Junto a Biglia, con quien compartió tiempo en la Selección Argentina. Ambos salieron de las inferiores del Bicho.

Dos años después llegó la convocatoria de Sergio Batista para Beijing . Como tenía 24 años, ocupó una de las tres plazas reservadas para mayores de 23 junto con Juan Román Riquelme y Javier Mascherano. El entrenador lo utilizó en cinco de los seis encuentros y terminó consolidado como uno de los centrales del equipo.

Argentina ganó todos sus partidos. Después de superar 2-1 a Países Bajos en cuartos de final, goleó 3-0 a Brasil y disputó el oro frente a Nigeria. Pareja fue titular en aquella final del 23 de agosto de 2008, definida por el gol de Ángel Di María para el 1-0 en el Estadio Nacional de Beijing.

La organización lo destacó entre los jugadores que rindieron por encima de las expectativas durante el torneo. Compartió aquel logro con Messi dentro de un plantel que reunió a varios futbolistas que luego tendrían una larga historia con la Selección. Al regresar de China dejó Anderlecht para sumarse al Espanyol y en 2013 inició su ciclo en Sevilla.

El capitán del Sevilla y el calvario que empezó con la rotura de ligamentos en 2015

Pareja llegó al Sevilla en 2013 y durante su primera temporada se instaló en el equipo de Unai Emery. Disputó 24 partidos de Liga y diez de Europa League, además de ser titular en la final contra Benfica que terminó con el conjunto español campeón después de la definición por penales. Su rendimiento llevó al club a comprar definitivamente su pase.

Al año siguiente mantuvo su lugar y acumuló 26 encuentros de Liga antes del golpe que cambiaría el resto de su carrera. El 23 de abril de 2015, durante la revancha de los cuartos de final de la Europa League contra Zenit, se lesionó la rodilla derecha y tuvo que salir en el primer tiempo.

Los estudios confirmaron una rotura del ligamento cruzado anterior y un esguince de grado dos del ligamento lateral externo. El primer diagnóstico marcaba entre seis y siete meses de recuperación, pero los plazos se extendieron. En octubre debió someterse a una artroscopia y recién pudo disputar nuevamente un partido oficial el 1 de mayo de 2016, poco más de un año después.

Durante aquellos meses hubo momentos en los que llegó a pensar en dejar de jugar. La recuperación avanzaba más lento de lo esperado y pasó buena parte de la temporada 2015/16 afuera. Sevilla, mientras tanto, completó una serie de tres Europa League consecutivas entre 2014 y 2016, títulos que forman parte del palmarés del defensor.

Más adelante recuperó continuidad y en 2016/17 disputó 27 encuentros de Liga. También asumió un lugar de referencia dentro del vestuario y fue uno de los capitanes, pero los problemas físicos reaparecieron. Una pubalgia que arrastraba desde febrero de 2017 terminó llevándolo otra vez al quirófano en octubre de ese año.

Su ciclo en Sevilla terminó en 2018 después de 121 partidos. Luego llegó al Atlas, donde apenas pudo disputar cuatro encuentros oficiales, y volvió a sufrir inconvenientes en la rodilla. En noviembre de 2020 anunció el retiro profesional a los 36 años después de recibir la noticia de que tendría que operarse nuevamente.

Pese a las lesiones, se transformó en un ícono del Sevilla que logró tres títulos internacionales consecutivos. Instagram de Nicolás Pareja

El renacer en la Kings League: la última función de Nico Pareja ante 90 mil personas

Pareja volvió a jugar en 2023, esta vez lejos del profesionalismo. Se sumó a El Barrio para disputar la primera edición de la Kings League, el torneo de fútbol 7 creado por Gerard Piqué, y ocupó una de las plazas destinadas a exjugadores con experiencia profesional.

El equipo llegó con lo justo a los playoffs, pero eliminó 3-0 a Ultimate Móstoles en los cuartos de final. El argentino tuvo una actuación destacada en ese encuentro y El Barrio consiguió el boleto para el Final Four que se disputó en el Camp Nou.

La jornada reunió a 92.522 espectadores y terminó con El Barrio como primer campeón de la historia del torneo después de vencer 3-0 a Aniquiladores. Pareja formó parte de aquel plantel, aunque no jugó la semifinal ni la final: para esa instancia el equipo eligió a Martín Mantovani como Jugador 12.

Su paso por la Kings League tampoco terminó allí. Siguió participando durante los dos años siguientes y pasó por otros equipos del torneo. En agosto de 2025, con 41 años, anunció que dejaba de jugar por problemas físicos que ya no le permitían hacerlo con normalidad.