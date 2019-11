El mercado a la espera de más señales de Alberto Fernández

Para Consultatio, el avance en materia de negociaciones con el FMI es “nulo” en tanto señala que “no hay referencia a un plan integral consistente” en materia de programa macro.

También se destaca que hubo algunas medidas en el terreno cambiario acordado entre el gobierno y la oposición “pero sin dar pistas sobre la necesaria reestructuración de la deuda”.

El informe subraya que frente a ese escenario la reacción de los mercados “ha sido neutra”. Consultatio destaca que las acciones “están en el mismo nivel preelecciones, mientras que los bonos están algo por debajo” y considera que la respuesta de los inversores ha sido bastante heterogénea.

“Detectamos algunas divergencias en términos de valuaciones relativas”, indica el informe. Así la consulora advierte que “las acciones y bonos bajo legislación local parecen estar sobrevalorados respecto de los bonos de legislación internacional, que parecerían estar jugado otro partido”.

El informe postula que la transición “viene mucho más lenta que lo pautado con muy pocos contactos entre los funcionarios actuales y los que vendrán”.

El reporte también advierte que el presidente electo y sus referentes económicos han tratado de despegarse de todas las medidas adoptadas por el actual gobierno como el endurecimiento del cepo al dólar para atesoramiento. Consultatio induce así que Alberto F. no estaría dispuesto a asumir el costo político de las medidas necesarias para la transición. O entiende que el próximo presidente podría no percibir “el carácter de urgencia que requiere la macro tal cual la conocemos hoy”. Pero por otro lado, destaca que la esperanza está puesta en que Alberto F. no brinde ahora detalles para “generar un shock de expectativas”.