Victoria Villarruel viajó a Santa Cruz y activa agenda con autoridades, gremios y empresarios locales

La Vicepresidente continúa con su rally por las provincias. En su arribo, fue recibida por la senadora Natalia Gadano, del oficialismo local. Habló sobre su vínculo con Javier Milei y anticipó que pretende reunirse con el gobernador Claudio Vidal.

La vicepresidente Victoria Villarruel llegó este viernes a Santa Cruz , donde desarrolla una agenda que incluye reuniones con autoridades provinciales, empresarios y gremios para "conocer sus problemáticas".

Villarruel recorrerá parte del distrito por vía terrestre. Desde su entorno explicaron que serán "muchos kilómetros", con el objetivo de profundizar en cuestiones como la producción y el turismo, entre otros.

En ese marco, comentaron que se reunirá con representantes del sector productivo y también con actores y representantes de los gremios, además de con las autoridades locales y provinciales.

En el inicio del viaje, la vicepresidente se mostró con la senadora nacional Natalia Gadano , cercana al gobernador Claudio Vidal , de vínculo cambiante con la administración de Javier Milei.

"La Patagonia es el futuro de la Argentina. Con los senadores Gadano y Carambia (José María), quiero conocer algunos de los distintos departamentos de la provincia. Por supuesto también hablé con el gobernador, avisándole de mi visita. Espero poder verlo", afirmó Villarruel.

Acto seguido, mencionó que la República Argentina "no es solo la Capital Federal sino también las demás provincias" y que "necesitamos hacer presencia efectiva". "Desde ese punto de vista y con esa intención, hoy le toca a Santa Cruz", mencionó, en referencia a su gira nacional.

Por otra parte, afirmó que es importante que una vicepresidenta esté junto con los senadores con los que trabaja diariamente. Consultada sobre su alejamiento con Javier Milei, admitió que "falta unión" pero que ella está haciendo "lo que le corresponde", recorriendo el país como presidenta del Senado, que es "la casa de las provincias".

"Las desavenencias con el Presidente se tendrán que resolver en la instancia que corresponda y en la privacidad como corresponde", explicó.

Cabe destacar que Santa Cruz es una de las provincias más golpeadas en la era Milei. Desde que el economista asumió la presidencia, el empleo cayó 15,4% en el distrito, siendo el que mostró la mayor contracción en ese ítem.

Victoria Villarruel, cada vez más lejos de Javier Milei

La vicepresidenta, en tanto, profundizó en la última semana su alejamiento con el resto del Gobierno. El martes pasado, suspendió su participación en la misa en la Basílica de Luján para conmemorar el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco. Evitó, así, una foto incómoda con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, jaqueado por distintas denuncias judiciales.

En vez de eso, Villarruel participó de una ceremonia en la iglesia María Auxiliadora, ubicada en el barrio porteño de Almagro. Allí disparó munición pesada contra la Casa Rosada. "No fui porque estaba lo peor de la casta", justificó su ausencia en el homenaje central a Jorge Bergoglio.

En Luján no solo estuvo Adorni, sino también otros ministros del Gabinete nacional, además del gobernador bonaerense Axel Kicillof y parte de su equipo.