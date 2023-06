El que gana conduce, ¿el que pierde acompaña? Todos se anotan en La Plata

La explicación es más simple de lo que parece: el voto no es lineal. Y la famosa unidad no se refleja en los hechos ni tampoco en las ideas. Es por eso que, en la actualidad, el Frente de Todos enfrenta una vez más la posibilidad de, tras aunar la fuerza de varias voluntades, tener que salir a defender el voto ajeno. Algo que quizá no sea fácil de conseguir.

No fue el único en posicionarse hacia adentro. La postulación bonaerense de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz (segunda en la interna de 2019), obligó a que deba salir a bendecir a un candidato local. Se trata de Manuel Granillo Fernández, el joven dirigente con el que la funcionaria nacional intentará imponer condiciones.

“Estoy segura de que vas a hacer un gran trabajo como precandidato a intendente de la ciudad de La Plata. Sé de tu compromiso y lealtad con el pueblo platense”, manifestó la ahora aspirante provincial.

No será fácil. La directora del Instituto Cultural bonaerense, y referente local de La Cámpora, Florencia Saintout, corre con la ventaja de haber sido la ganadora de las PASO en 2019. Sin embargo, en aquel entonces, no logró que todo el conjunto la siguiera en las generales. El fuego amigo, se sintió y la pérdida de votos lo hizo evidente.

“Pelee por el que está al lado. No nos arrodillemos, no nos entreguemos, la patria una vez más está en nuestras manos y si no va a quedar desolada. Es con Cristina, sea o no candidata, Cristina nos conduce...”, manifestó la funcionaria provincial durante un acto reciente en el Club Chacarita de La Plata junto a 1.500 trabajadores de la Economía Social y Solidaria.

A la lista se suma un histórico: Julio Alak. El exintendente entre 1991 y 2007 está interesado en retornar al poder local. Y podría contar con el visto bueno del gobernador Axel Kicillof.

Las recorridas del ministro de Justicia bonaerense por la ciudad son cada vez más. Y en los últimos días convocó a más de 200 técnicos y profesionales de 28 disciplinas para debatir y enunciar los diez ejes de políticas públicas que formarán parte del Plan Estratégico Región Capital 2030, para fortalecer el desarrollo productivo y rejerarquizar el espacio urbano de la ciudad.

“Hoy hay cuatro a la vista pero en realidad son más. Igual, de ir a las PASO se va a terminar en dos representaciones. No más. Habrá que ver quién se muestra más abierto a ceder”, le dijo a Ámbito un dirigente local respecto de cómo se terminará resolviendo una interna en la que también pululan el exjuez Luis Arias, Guillermo Cara (cercano a Carli Bianco) y el massista Juan Ramón Arteaga.

Oficialismo quebrado

Si el peronismo está partido, el PRO no es la excepción. El jefe comunal Julio Garro ya dejó claro que irá por un tercer mandato y pese a que busca tener el aval para contar con las dos boletas, la aspirante presidencial, Patricia Bullrich, le plantó al senador bonaerense Juan Pablo Allan para dar la pelea local.

También el diputado bonaerense Daniel Lipovetzky quiere quedarse con la representación del ala dura con el fin de provocar una alternancia en el Gobierno. Ahora solo resta ver qué decisión tomará el PRO en torno de aquellos municipios donde gobierna: si habrá o no competencia.