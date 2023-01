Richard Branson: "El valiente puede morir, pero el cauteloso no vive"

Periodista: ¿Cómo fue el proceso de rodaje del documental?

Richard Branson: Al principio me ponía nervioso, porque una película o una entrevista reflejan más a la persona que la hace que al tema. Uno ignora qué ideas preconcebidas tiene el director. Recuerdo que las primeras cuatro horas fueron bastante difíciles y casi me pregunté si quería continuar. Intentaba averiguar dónde estaba el entrevistador. Me pareció luego que a pesar de los defectos, nuestro punto de vista se reflejaría bien. Cuando vi el primer episodio en Nueva York sentí que habían conseguido imágenes que ni yo sabía que existían o que había asumido que se habían perdido en incendios y huracanes.

P: ¿Qué vio de usted mismo que no sabía?

R.B.: Nunca fui a un psiquiatra ni quise pasar por ese proceso de estar en un diván porque lleva a reflexionar y pensar por qué uno actuó como lo hizo. Pero cuando me vi en la serie me di cuenta de que fui afortunado por haber sobrevivido a todas las aventuras. En mi libro “Finding My Virginity” hablo de los 79 encuentros cercanos con la muerte. La mayor parte de mi vida la dedico a intentar devolver algo a los demás pero ese aspecto no se ve mucho en el documental porque no es tan emocionante como lo aventurero.

P: ¿Qué puede decir de esas 79 ocasiones?

R.B.: Los valientes pueden no vivir para siempre, pero los cautelosos no viven en absoluto. Y he vivido mi vida con ese lema. Al ser un empresario se lucha toda la vida para sobrevivir, pero lo peor que puede pasar es que tu negocio quiebre y tengas que levantarte y empezar de nuevo. No es tan diferente de ser un aventurero en el que se lucha por sobrevivir, pero si las cosas van mal, ya no estás en este mundo, así que en ocasiones tuve que unir ambas habilidades. Hubo veces en que todas las posibilidades de supervivencia estaban en contra. Y en situaciones así podía poner todo en marcha para tratar de concentrarme día y noche en lo que había que hacer. Pero necesitaba también un golpe de suerte. Cuando perdimos los tanques de combustible al cruzar el Pacífico, necesitábamos más de lo que teníamos. La clave fue permanecer en la corriente en chorro, no abandonar y mantenerse despierto. Acabo de volver de escalar el monte Kenia así que mi cuerpo sigue funcionando y puedo esforzarme.

P: ¿Es optimista sobre el futuro del planeta?

R: Sí, pero tenemos que construir ese optimismo.