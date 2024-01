Electricidad: por la devaluación, los costos treparon 130%

El Gobierno determinará cuánto del aumento de esos costos se traslada a la tarifa final. De no hacerlo, habrá incremento en los subsidios. A eso luego habrá que sumarle los aumentos que se dispongan para los componentes de transporte y distribución en las audiencias públicas de electricidad de fines de enero.

La estimación trimestral que realiza Cammesa no significa un impacto automático en las tarifas de los hogares. Lo que hace es estimar los valores para el próximo trimestre del costo de todo el sistema eléctrico nacional, que compran las grandes distribuidoras o los grandes usuarios del país.

Luego es la Secretaría de Energía, hoy a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo , la que toma el reporte de Cammesa y determina cuánto de lo que cuesta la generación pagará la demanda. Ahí es cuando determina lo que se conoce como precio estacional , que va a ser el que paguen las familias entre febrero y abril. La definición se hace por resolución que se publica en el Boletín Oficial, no tiene que haber previamente una audiencia pública , como es para el caso del componente de transporte o de distribución.

Si bien Energía aun no definió cuál será el nuevo precio estacional, y por ende no es posible saber si ese incremento de los costos de más del 100% se trasladará a los usuarios, lo que queda claro con este documento de Cammesa es que de no haber modificaciones en el precio estacional que paga la demanda, esto implicaría un fuerte aumento en los subsidios energéticos que deberá afrontar el Estado.

El lunes, durante la audiencia pública del gas, Martín Vauthier, economista que asistió en representación del Ministerio de Economía, anticipó que el objetivo del Gobierno para este año es reducir los subsidios energéticos, dado que el año pasado representaron 1,5% del PBI, la mitad del déficit fiscal primario consolidado (3% del PBI).

Por este motivo, en el sector dan por descontado que Energía trasladará a los usuarios el aumento del costo de generación. Si lo realiza como ocurría durante la gestión del gobierno anterior, se lo trasladará en su totalidad a los usuario N1, las familias de mayores ingresos, y así pagarán el 98% de la cobertura. Lo mismo los grandes usuarios, como las industrias, que pagan el 100%. Solo de esta manera evitará que se produzca un incremento de los subsidios. “Si no trasladan el aumento del costo, aumentaran los subsidios”, anticipó Rojo.

En el caso de que no le traslade los aumentos de los costos a los N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios), estos usuarios terminarán cubriendo con su tarifa tan solo el 7% y el 8% (respectivamente) del costo de la generación, estima Cammesa. "Es la cobertura más baja de toda la historia", indicó Rojo.

Por ende, tras la publicación de los nuevos costos de generación de la electricidad producto de la devaluación, el traslado a la tarifa final dependerá de qué precio convalide Energía por segmento, y del cuadro tarifario que se aplique.

Si el Gobierno avanzara con la electricidad igual que con el gas, esto es, eliminar los subsidios en 90 días, tendrá que multiplicarse el precio de la energía por 12 y por 15 veces para el 70% de los hogares de todo el país, según estimaciones preliminares de Rojo. Esto es porque solo un tercio de los hogares paga el costo de la generación completo, el otro 66% están en la categoría N2 y N3. El impacto en cada provincia dependerá de su propia estructura tarifaria, dado que el concepto de la energía pesa distinto en la factura final. Para el AMBA, Rojo proyecta un efecto en la tarifa final del 90%. Y eso sin tener en cuenta los aumentos en los otros componentes de la tarifa: transporte y distribución, para lo cual ya están fijadas las audiencias públicas para fin de enero.

Fuertes incrementos

El combo que implica la quita de subsidios energéticos junto con los aumentos de la generación de luz y de gas, producto de la mega devaluación de diciembre, determinará fuertes incrementos en las tarifas. Y eso sin contar los pedidos de recomposición que realizan las empresas de distribución y transporte, que en el caso del gas piden recuperar la rentabilidad perdida durante los últimos 20 años, lo que implicaría aumentos de más del 500%.

En el caso del gas, para el cual ya se conoce la estrategia del Gobierno sobre cómo será la quita de subsidios, está el dato del costo del gas PIST y se sabe cuánto piden las empresas, las consultoras ya pueden estimar los impactos en la tarifa final. Si se les habilitaran todo lo que piden las empresas, entre enero y abril los incrementos en la tarifa final del gas serían de hasta el 700%. Los aumentos serían menores para las familias de altos ingresos, que tienen menos subsidios, y menores también para los sectores vulnerables, que desde abril seguirán subsidiados, aunque con un nuevo esquema, cuyos detalles se desconocen. Los sectores de ingresos medios serán los que tendrán los mayores impactos.

De todos modos, Energía no convalidará los pedidos de las empresas, y si bien tiene previsto quitar un tercio de los subsidios cada mes de acá a abril, para transporte y distribución aplicará un criterio de mayor gradualidad, para cumplir con el fallo Cepis de la Corte Suprema.