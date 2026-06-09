Parques Nacionales aprobó la zonificación definitiva de un sector incorporado al Pre Delta

La Administración de Parques Nacionales oficializó la zonificación del predio Campo Coronel Sarmiento, incorporado al Parque Nacional Pre-Delta tras una ampliación de jurisdicción en Entre Ríos. La medida busca consolidar el ordenamiento territorial del área protegida.

La Parque Nacional Pre Delta aprobó la zonificación definitiva del Campo Coronel Sarmiento , un predio incorporado al Parque Nacional Pre-Delta , en la provincia de Entre Ríos , con el objetivo de completar el ordenamiento territorial de esa área protegida.

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La decisión fue formalizada mediante la Resolución 179/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial , donde el organismo aprobó la nueva zonificación como parte integrante del esquema de gestión del parque nacional.

El Parque Nacional Pre-Delta se ubica en la provincia de Entre Ríos.

Según se detalla en la norma, el Campo Coronel Sarmiento pasó a integrar la jurisdicción del Parque Nacional Pre-Delta con posterioridad a la aprobación de su Plan de Gestión , por lo que la clasificación de usos de ese sector no había quedado incorporada de manera definitiva.

Para avanzar en esa tarea, durante 2025 el Programa de Áreas Protegidas del Centro Este (PAPCE) elaboró un proyecto específico destinado a definir las zonas de uso dentro del predio.

El trabajo incluyó relevamientos de campo, instancias de consenso con guardaparques y equipos técnicos del parque, además de la participación de especialistas del Sistema de Información de Biodiversidad (SIB).

La resolución señala que el documento final obtuvo la conformidad de la Intendencia del Parque Nacional Pre-Delta y de las áreas técnicas de conservación y uso público de la APN.

Cuál esel fin principal

Con esta medida, el organismo completa la planificación territorial de un sector incorporado posteriormente al área protegida y avanza en la aplicación de las directrices de manejo previstas para los parques nacionales.

En los fundamentos de la norma, la APN recordó que la zonificación constituye una herramienta necesaria para compatibilizar los objetivos de conservación ambiental con las actividades de uso público dentro de las áreas protegidas.