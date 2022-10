Flavia Royón: "El gasoducto estará operativo el 20 de junio"

Flavia Royón: Se dieron varias circunstancias. Profundizado por la pandemia, el mundo es consciente de la necesidad de ir hacia una matriz energética mucho más limpia. Los temas de transición energética se instalaron en la agenda, es un tema ineludible. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania también ha llevado a la energía como uno de los sectores donde el mundo puso el foco por la situación de escasez energética. Esta situación hizo aumentar los precios y eso afectó a Argentina, porque aún hoy necesita importación: el conflicto le costó a Argentina casi u$s5.000 millones. Pero también le brinda una ventana de oportunidad. Y estamos trabajando para aprovecharla. En materia de transición energética, Argentina tiene mucho para dar al mundo.

P.: ¿Qué rol ocupa Vaca Muerta en ese escenario?

F.R.: Hoy Vaca Muerta está en el centro de la escena. Los argentinos demostraron una vez más que pueden tener una curva de aprendizaje muy acelerada. Los niveles de productividad de Vaca Muerta, por diferentes circunstancias, están a la altura de los mejores players mundiales. Y este año, el incremento de la actividad en Vaca Muerta es una realidad. La producción de shale oil con respecto al año aumentó alrededor del 46% y esperamos un aumento de actividad del orden del 40% para el año que viene. Estamos trabajando en capitalizar las oportunidades que tenemos con el shale gas: Vaca Muerta es la segunda reserva a nivel mundial. Primero, en garantizar un gas competitivo para la matriz energética de Argentina, no sólo para los hogares sino también como insumo para el desarrollo industrial de nuestro país. Y también la oportunidad de este sector, que hoy tenemos importaciones, pueda transformarse en un sector exportador. Y entendemos que tenemos el potencial para hacerlo en los próximos años y que el sector sea netamente exportador. Argentina tiene mucha potencialidad en materia energética, no solo en combustibles fósiles. Argentina tiene la posibilidad de exportar gas al mundo, por eso trabajamos en potenciar los proyectos de GNL. Y también en materia de energía renovable, el país tiene potencial de energía solar en el norte del país y eólica en el sur. Tiene potencial de energía hidroeléctrica y un sector reconocido en el mundo en materia de energía nuclear. Y tiene un sector que está creciendo como el de los biocombustibles. Hoy la energía está en el centro de la escena, el mundo está mirando países como Argentina. El sector de la energía, como así también la minería, con litio, cobre y otros minerales, va a ser los vectores del desarrollo para el país.

P.: Desde las empresas del sector destacan el acompañamiento del Gobierno. ¿Cómo observa el trabajo conjunto entre el Gobierno y empresas del sector privado? ¿Cuáles son los elementos con los cuales el Estado puede acompañar la escalada en términos de producción que se está registrando?

F.R.: Parte de estos procesos de desarrollo son clave en la articulación público-privada y también en la articulación público-público. Hoy es la agenda de trabajo que tenemos. Es una impronta que nosotros llevamos adelante. La considero necesaria. Es la manera en la que hay que trabajar. En estos ámbitos, como la energía, tenemos la oportunidad de construir un diálogo constructivo, un proyecto de consenso y una mirada de política de Estado. Venimos trabajando con las empresas, lo hicimos con el diseño del Plan Gas y lo estamos haciendo con los proyectos de Ley de Hidrógeno y GNL. Y es la manera de asegurarnos el aprovechamiento de las capacidades, sobre todo en este tipo de industrias, que tengamos claro qué es lo que esperamos. Estas son oportunidades que tiene nuestro país, pero tienen que ser oportunidades que también nos generen fuentes de trabajo genuino, sobre todo en sectores que tienen niveles de remuneración superiores al promedio, donde prácticamente no hay informalidad. Estas oportunidades de inversión deben capitalizarse en fuentes de trabajo, que se fortalezca el entramado de empresas pymes y no pymes, que haya un agregado de valor nacional y que también en estos sectores haya una capitalización de transferencia tecnológica. El sector científico tecnológico en Argentina es un sector que ha demostrado a nivel mundial tener potencialidad.

P.: ¿Se está trabajando en un marco normativo para que se puedan apuntalar nuevas inversiones?

F.R.: Estamos trabajando en materia de Hidrógeno y de GNL, porque son inversiones importantes que necesitan ciertas garantías. Muchas veces se habla que el problema argentino es no lograr estabilizar su macroeconomía, pero estos sectores son parte de la solución. Por eso tenemos que brindar herramientas para poder dar esas previsibilidad, esas garantías tanto jurídicas como fiscales, para que esta inversión pueda llegar a Argentina. Como así también establecer un marco normativo que propicie el valor agregado nacional y el desarrollo científico tecnológico. Estamos trabajando en eso, tanto en GNL como en hidrógeno, con este objetivo: poder dar esa previsibilidad, ese marco jurídico y esa seguridad a los inversores para que las inversiones lleguen y realmente logremos transformar este sector y que pueda aportar a nuestro país la diversificación de nuestra matriz exportadora. Y hacerlo más robusto hacia un futuro para estabilizar nuestra macroeconomía. Son parte de la solución y en eso estamos trabajando.

P.: ¿Se estableció alguna fecha para el decreto del Plan Gas IV?

F.R.: El decreto del plan está en sus canales administrativos. A lo sumo, debería estar publicándose el día lunes. Fue un trabajo en conjunto con los distintos actores del sector, con todas las empresas, también con las provincias. Por supuesto, no es posible conformar a todo el mundo, pero está consolidado el Plan Gas y esperamos que en noviembre se presenten las ofertas y hacia fin de este mes se encuentre culminado. En miras de llenar el gasoducto. Es un Plan Gas con miradas hacia las cuencas maduras, no solo una mirada en el no convencional de Vaca Muerta, sino con una mirada mas federal, para dar oportunidades y poder mantener los desarrollos que todavía están en nuestro país y que todavía tienen mucho potencial y mucho para dar. Este Plan Gas tiene una mirada y condiciones específicas para todas las cuencas maduras.

P.: Vinculado con este tema, ¿cómo avanza el gasoducto y cuál es la prospectiva que tienen?

F.R.: El gasoducto está avanzando en los tiempos previstos. La fecha que tenemos prevista para el gasoducto es el 20 de junio y se está cumpliendo. De hecho, hay premios en caso de que se llegue a adelantar y por supuesto castigos si se llega a demorar. Pero estamos en fecha y, si no sucede nada extraordinario, el 20 de junio debería estar operativo el gasoducto. Es la obsesión de todos, porque va a permitir un ahorro e dólares para Argentina de u$s2.4000 millones. Va a permitir hacer más competitiva nuestra matriz energética. Lamentablemente, va a llegar con el invierno ya comenzado, por lo que el impacto del gasoducto se va a ver aún más en el año siguiente. Pero es una obra de tanta importancia, y de tal magnitud, que va a ser una de las obras mas importantes de los últimos diez años. Una obra histórica. Porque va a permitir la sustitución de importaciones. No solo el gasoducto, sino todo el plan, que se llama Transportar, que prevé las primeras dos etapas del gasoducto, va a permitir que todo el país tenga acceso al gas de producción argentina. Esto no es solo la sustitución de importaciones, sino lo que significa desarrollar nuestro gas y va a ser un factor de competitividad para el desarrollo de toda la industria argentina. De muchos sectores que se quieren desarrollar, como lo vinculado a la minería en el norte del país, que también necesita gas, como todo el entramado industrial. También esta obra nos va a permitir exportar primero a Chile, Brasil y Uruguay.

P.: ¿Cómo es la mirada del Gobierno frente a la exploración offshore dentro de la matriz energética argentina? ¿Hay expectativa en torno a esto o es algo que se proyecta a lo largo del tiempo para los próximos años?

F.R.: Hay una expectativa importante en materia de offshore. Hace pocos días fue la audiencia, porque entendemos la importancia y responsabilidad de llevar adelante estos proyectos con los cuidados ambientales y sociales que esto requiere. Pero Argentina tiene una larga historia de offshore, de hecho hoy el gas que se consume en Argentina, un porcentaje importante, alrededor del 15%, es offshore. Y Argentina no tiene registros de incidentes ambientales ni en materia de seguridad en offshore. En cuanto a la importancia de estos trabajos que se están haciendo, según los números que nos comentan las empresas, el offshore tiene una potencialidad similar a Vaca Muerta.