En qué barrio comprar en las Ferias de la Ciudad, según el día de la semana

Los puestos se instalan en plazas y espacios públicos con alimentos frescos y artículos básicos a precios más accesibles.

Las Ferias de la Ciudad de Buenos Aires funcionan de lunes a viernes en distintos barrios porteños y ofrecen alimentos, productos de limpieza y artículos de uso cotidiano a precios más accesibles .

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Con una lógica itinerante, se instalan en plazas y espacios públicos para acercar la compra directa a los vecinos, sin intermediarios y con una oferta que varía según la zona.

Cada jornada concentra puestos de productores y comerciantes que se organizan en horarios de mañana, principalmente entre las 9 y las 13 horas , cuando se registra el mayor movimiento de público. A continuación, conocé todos los detalles.

Ferias de la Ciudad: dónde comprar

Lunes

Las ferias funcionan en dos puntos clave de la Ciudad los lunes. En el barrio de Barracas se instala en Isabel la Católica 500, entre Brandsen y Pinzón; y en Villa Urquiza, se ubica en Echeverría 4300, entre Donado y General Mariano Acha.

Ambos, tienen alta concurrencia durante la mañana, con fuerte movimiento de compradores que buscan abastecerse para el resto de la semana.

Martes

Los martes, la actividad se traslada a Núñez, en la Plaza Félix Lima, sobre Cuba 4400, entre Ramallo y Arias.

En Belgrano, la feria funciona en la Plaza Alberti, ubicada en O’Higgins 2600, entre Manuel Ugarte y Roosevelt. Esta se caracteriza por la variedad de puestos de alimentos, productos de limpieza y artículos de uso hogareño.

Miércoles

A mitad de semana, se concentra en Parque Patricios, en la Plazoleta José de Luca, en Corrales Viejos, entre Avenida Caseros y Patagones. Es un espacio tradicional del barrio con fuerte participación de vecinos que buscan precios más bajos en productos básicos.

En Colegiales, la feria funciona en la Plaza Mafalda, sobre Conde 200, entre Santos Dumont y Concepción Arenal.

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Jueves

Los jueves, la actividad se reparte entre Villa Urquiza y Saavedra. En el primero, la feria se instala en la Plaza Echeverría, en Nahuel Huapi, entre Capdevila y Bauness.

En Saavedra, la feria funciona dentro del Parque Saavedra, sobre García del Río 3300, entre Conde y Freire.

Viernes

El cierre de la semana se da en Parque Chacabuco y la feria se ubica sobre Avenida Asamblea 1000, entre Emilio Mitre y Víctor Martínez.

En Villa Urquiza, la segunda ubicación del barrio se encuentra en Valdenegro 2500, entre Monroe y Franklin Roosevelt, dentro de la Plaza Marcos Sastre. Es un punto habitual de compras para vecinos de la zona, con fuerte movimiento en las primeras horas del día.