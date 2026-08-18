CABA se convirtió en la primera ciudad del mundo en analizar la exposición del empleo a la IA: qué arrojaron los datos

El Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires presentó los datos del primer Índice de Exposición Ocupacional a la IA Generativa. El distrito arrojó un promedio de 0,353, por encima del nivel nacional y de Estados Unidos. Una por una, las tareas más expuestas.

Mientras a nivel global se debate sobre los alcances de la inteligencia artificial, su implementación en la Ciudad de Buenos Aires por parte de los trabajadores y trabajadoras avanza a pasos agigantados . Un relevamiento realizado por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA) reveló que el distrito registra un nivel de exposición elevado en el ámbito laboral y se ubica por encima del promedio de economías avanzadas como EEUU.

El organismo porteño presentó los resultados del Índice de Exposición Ocupacional a la IA Generativa (IEOIAG) de CABA, el primer relevamiento global sobre los impactos de la IA en el empleo que se realiza en una ciudad en todo el mundo. El indicador se realizó con base en la metodología y a partir de la validación técnica proporcionada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, hasta ahora, se realizaba a nivel país.

Luego de relevar 39 ocupaciones porteñas, el resultado arrojó que la Ciudad registra un promedio de 0,353 , dentro de una escala de 0 a 1, un nivel que en el CESBA considera como "alto" ya que se ubica por encima del promedio de Argentina (0,292) y de América Latina (0,257) , pero también de las economías más avanzadas del mundo como Estados Unidos (0,322) , Reino Unido (0,331) y Francia (0,318) y solo es superada por Singapur, cuyo índice es de 0,366.

Juan Manuel Ottaviano y Macarena Santolaria, investigadores a cargo del proyecto, explicaron que el índice realiza un promedio entre los niveles de exposición a la IA que tiene cada tarea . Las más expuestas incluyen tareas cognitivas centradas en procesar información, como oficinistas, profesionales de negocios y administración y profesionales de tecnología. Las menos expuestas combinan trabajo manual, presencia física y trato interpersonal.

En el caso de un oficinista, “transcribir información a computadoras y corregir textos” tiene una exposición de 0,71, mientras que “clasificar, abrir y enviar correspondencia” , de 0,39. La investigación no parte de una hipótesis de “reemplazo generalizado” de puestos de trabajo, sino de automatización y complementariedad de las diferentes tareas, lo que transforma los empleos.

CESBA

La radiografía del empleo en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, el 88% de los ocupados desempeña tareas en el sector de servicios, actor central de la economía porteña. Rubros como comercio, salud, educación, transporte, finanzas, administración pública, profesionales y técnicos conforman el entramado laboral del distrito. Apenas el 12% lo hacen en actividades productivas de bienes, como la industria manufacturera, construcción, el agro o servicios públicos como electricidad y gas, cuando a nivel nacional la brecha es menos amplia: 78 a 22.

La IA generativa actúa, sobre todo, sobre tareas cognitivas como leer, redactar, analizar, codificar, sintetizar. Se trata de actividades que se realizan habitualmente y principalmente en oficinas. "Una economía como la de CABA, dominada por los servicios, tiene por definición más superficie de contacto con esta tecnología", aseguraron desde el CESBA.

Exposición a la inteligencia artificial, sector por sector

El informe señala que el 67% del empleo porteño tiene algún grado de exposición a la IA. Mostraron que “Administración pública”, “Finanzas, TIC y servicios profesionales” y “Comercios, alojamientos y gastronomía” –que representan uno de cada dos empleos en la Ciudad– son los sectores más expuestos a la inteligencia artificial, mientras que otros rubros de alta empleabilidad, como “Artes y entretenimiento”, “Construcción” o “Servicio doméstico”, están por debajo del índice promedio en CABA.

Por su parte, el análisis por categoría y calificación realizado por el CESBA revela que los trabajadores asalariados registrados, operativos y profesionales son el grupo más afectado por la IA, en contraposición con los no registrados y no calificados, que tienen mucha menor exposición.

La desigualdad también tiene una geografía sectorial. "Los sectores intensivos en servicios profesionales y administración pública triplican el nivel de exposición del servicio doméstico o la construcción", señala el relevamiento. Asimismo, en cada sector la heterogeneidad se repite ya que conviven empleos con una exposición muy alta y muy baja.

En cuanto al impacto de la IA en términos de género, la representación es heterogénea. Los varones profesionales (0,407) tienen mayores niveles de exposición que las mujeres (0,377), mientras que las féminas con trabajos de calificación operativa (0,430) cuenta con un nivel más elevado y particularmente alto que el que registran los hombres (0,305). En el relevamiento sobre edad y género, las mujeres jóvenes son el grupo más afectado.

“Buenos Aires está atravesando una transformación estructural en múltiples dimensiones, como la demográfica, las configuraciones familiares y las formas de vivienda”, explicó el presidente del CESBA, Manuel Socías. “Dada su estructura productiva, que es fundamentalmente de servicios, está más expuesta a los avances de la disrupción tecnológica, por lo que también comienza a atravesar una transformación muy profunda en su mercado de trabajo. Eso requiere instancias urgentes de diálogo social tripartito, para que la inteligencia artificial sea una oportunidad y no una amenaza”, concluyó.

Desde el CESBA consideran que comprender el impacto de de la IA en el mundo del trabajo "es la condición de posibilidad para convocar a sindicatos, empresas, Estado y sociedad civil a discutir cómo se procesa el desafío que supone para el mundo del trabajo y para la sociedad en su conjunto".

La iniciativa tiene como objetivo "aportar elementos para que el salto tecnológico sea una oportunidad y ayude proteger a las personas y a su forma de vida", más allá de contribuir a entender los efectos de la IA en el rendimiento, la productividad y la reducción de costos. Señalan que es necesario comprender sus efectos en el empleo, el cual es "un vehículo fundamental para la socialización, la construcción de comunidad y el desarrollo personal".

El Índice de Exposición Ocupacional a la IA Generativa de la CABA es el primer relevamiento global sobre los impactos de la inteligencia artificial en el empleo de una ciudad realizado con la validación técnica/metodología de la OIT. El análisis completo está en la Web del CESBA.