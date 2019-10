En septiembre, los plazos fijos en pesos cayeron 4%

“Si hacemos foco en los depósitos a plazo fijo en pesos (públicos + privados), observamos que disminuyeron en $60.605 millones, impulsados por el sector privado”, señala el informe.

Según el estudio, los depósitos en el sector privado en dólares del mes disminuyeron 20% (u$s5.300 millones) con respecto al mes anterior.

“Los plazo fijos en dólares (Públicos + Privados) disminuyeron 20% en septiembre (u$s1.477 millones en el mes) explicada por una evolución desfavorable en el sector privado de 21,7% (-1.450 u$s millones) y 2,9% (-27 u$s millones) para el sector público”, remarca First.

En cuanto a los depósitos en Cuenta Corriente y Caja de Ahorro en pesos, registraron una caída del 9% en relación con el mes anterior. Finalmente, el spread entre la Tasa de Política Monetaria y la Badlar se ubicó en 23,6% en promedio, un aumento de más de 775 puntos básicos.

En los últimos días, debido en parte a la calma cambiaria sostenida por el cepo parcial, las tasas de los plazos fijos que ofrecen los bancos a 30 días recortaron posiciones: de todas formas, se mantienen elevadas en torno al 55%. De acuerdo con el promedio difundido por el Banco Central, los retornos ofrecidos por entidades privadas cayeron en lo que va del mes más de dos puntos porcentuales, luego de tocar un máximo de 58,56% en septiembre.

Es que el mes posterior a las PASO, los bancos aumentaron la tasa de los depósitos debido la caída del stock de los plazos fijos en pesos: para los primeros días de septiembre, este instrumento registró una merma superior a al 6%.