Incorporarán el upstream al RIGI para apuntalar la inversión en Vaca Muerta

Daniel González confirmó que el Ejecutivo trabaja para extender el RIGI a toda la cadena de upstream, en un contexto de precios internacionales más bajos y con récords de producción en Vaca Muerta.

Día del Petróleo. Daniel González señaló que el RIGI ya mostró resultados concretos. Segúin dijo, permitió el avance de proyectos que difícilmente se hubieran concretado sin esta herramienta, como el VMOS y los dos buques de licuefacción de gas del proyecto de Pan American Energy (PAE).

En un contexto internacional marcado por la caída del precio del petróleo, el Gobierno confirmó que trabaja para incorporar a todo el upstream hidrocarburífero al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de sostener la inversión, impulsar la producción y consolidar el desarrollo de largo plazo del sector. Así lo anunció Daniel González durante su discurso en el tradicional almuerzo por el Día del Petróleo organizado por IAPG, donde realizó un balance del año para la industria.

González recordó que, en los últimos doce meses, el precio internacional del crudo registró una baja cercana al 17%, en un escenario en el que la Argentina ya opera plenamente con valores de referencia globales. Sin embargo, destacó que, pese a ese contexto adverso, la industria logró sostener el nivel de actividad y mantener una visión estratégica de largo plazo. En particular, subrayó que en el segmento no convencional se completaron un 20% más de pozos que el año anterior, se ejecutaron más de un 30% adicional de etapas de fractura y se alcanzó un récord histórico de producción de petróleo.

Frente a ese desempeño, el funcionario aseguró que el Gobierno busca acompañar el esfuerzo del sector privado con medidas concretas. En ese sentido, recordó que hace un mes se anunció junto a las provincias de Chubut, Santa Cruz y Neuquén la intención de eliminar las retenciones a las exportaciones de petróleo convencional, una señal orientada a mejorar la ecuación económica de las cuencas maduras, hoy particularmente afectadas por el nivel de precios.

Daniel González Día del Petróleo 20258 Sheraton IAPG La decisión del Gobierno de incluir el upstream en el RIGI fue aplaudida en el Sheraton de Retiro por los petroleros. Sebastián D. Penelli El anuncio central del discurso estuvo vinculado al RIGI. González confirmó que el ministro del área instruyó al equipo económico y energético para encontrar un mecanismo que permita incorporar todo el upstream al régimen, un trabajo que comenzará de inmediato. Según explicó, el objetivo es claro: incentivar nuevas inversiones y sostener la producción en un momento en el que la competitividad y la previsibilidad resultan determinantes. “Ese es el gran desafío que tenemos por delante”, señaló.

En ese marco, el funcionario remarcó que el acompañamiento del Estado no implicará abandonar uno de los pilares del programa económico: el equilibrio fiscal. Afirmó que la disciplina fiscal es la base que permite proyectar un país distinto, mejorar la valuación de las compañías, recuperar el acceso al financiamiento y atraer inversores que antes no consideraban a la Argentina como destino posible.

Como ejemplo de ese cambio de clima, González mencionó el ingreso de Continental, una empresa pionera del no convencional en Estados Unidos, que recientemente adquirió un activo en el país. Según planteó el funcionario, este tipo de operaciones puede marcar un punto de inflexión para el sector, con la llegada de nuevas compañías, mejores prácticas y mayor competencia. “No se trata de reemplazar a nadie, sino de fomentar la competencia”, afirmó, al sostener que ese es el camino para lograr mejores productos y servicios a menores costos. El RIGI, señaló, ya mostró resultados concretos. Segúin dijo, permitió el avance de proyectos que difícilmente se hubieran concretado sin esta herramienta, como el VMOS y los dos buques de licuefacción de gas del proyecto de Pan American Energy (PAE), que ya cuentan con aprobación. Además, informó que existen otros cinco proyectos del sector energético en análisis dentro del régimen, entre ellos la expansión del gasoducto Perito Moreno, un gasoducto dedicado para GNL y tres plantas de tratamiento vinculadas al nuevo desarrollo de petróleo no convencional. En paralelo, González repasó los avances en la liberalización del mercado de gas, un proceso gradual que sigue el camino iniciado en el sector eléctrico. Destacó la Revisión Quinquenal de Tarifas de las empresas de transporte y distribución, que permitió mejorar sus balances y recuperar el acceso al crédito, y la reciente habilitación para que generadoras y productoras retiren volúmenes del Plan Gas para su contratación directa. El objetivo, explicó, es anticiparse al fin del esquema de subsidios y avanzar hacia un mercado más competitivo. Finalmente, confirmó la decisión del Gobierno de que ENARSA deje de ser el único comprador de GNL, avanzando hacia un mercado competitivo sin poner en riesgo el abastecimiento de la demanda prioritaria ni de la generación eléctrica. Según González, se trata de aprovechar una oportunidad concreta para que el sector privado mejore un negocio que la Argentina desarrolla desde hace más de dos décadas. Con la posible ampliación del RIGI al upstream, el Gobierno busca consolidar un marco de previsibilidad que permita sostener inversiones en un escenario de precios más ajustados y capitalizar el potencial productivo de Vaca Muerta y de las cuencas maduras, reforzando el rol del sector hidrocarburífero como uno de los pilares del crecimiento energético del país.