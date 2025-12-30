ANSES oficializó el aumento para la AUH en enero 2026 + Seguir en









El ajuste se anunció después de que el INDEC publicara el índice de inflación correspondiente a noviembre.

Los montos oficiales de la AUH para enero de 2026.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó que en el primer mes de 2026 la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un aumento en el marco de lo que establece la fórmula de movilidad vigente. Esta medida alcanza también a otras asignaciones, así como a pensiones y jubilaciones.

Según el Decreto 274/2024, estas prestaciones del sistema ANSES deben tener aumentos mensuales que tomen como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más reciente que haya informado oficialmente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC),

auh anses.webp Monto de la AUH de ANSES en enero 2026 Según lo que confirmó ANSES, la Asignación Universal por Hijo recibe un 2,5% de aumento durante enero 2026, en línea con el dato de inflación correspondiente al mes de noviembre. Esto significa que el monto oficial de la prestación alcanza los $125.518 y AUH por discapacidad llega a los $408.705.

No obstante, cabe recordar que los titulares de esta prestación sólo pueden acceder al 80% de estos montos ($100.362 y $327.059 correspondientemente), ya que el porcentaje restante se libera solo cuando se presenta ante ANSES la documentación requerida.

Extras que pueden cobrar Los beneficiarios titulares de la AUH pueden acceder a otras ayudas financieras complementarias que ayudan a aumentar el monto que se cobra mes a mes, dependiendo de cada situación. Una de ellas es la Tarjeta Alimentar, que a pesar de no recibir actualización como otras prestaciones de ANSES, ayuda a acceder a alimentos básicos.

Los montos varían según la cantidad de hijos que estén dados de alta en el sistema: AUH con un hijo: $52.250

AUH con dos hijos: $81.936

AUH con tres o más hijos: $108.062 Por otro lado, también pueden acceder al Complemento Leche: plan 1000 días, un beneficio que asciende a $47.340 en enero del 2026. Apunta a familias con hijos menores de 3 años, para garantizar una alimentación adecuada en los primeros años de vida. Cuándo cobro la AUH de ANSES en enero 2026 En el Calendario de Pagos oficial de ANSES de enero 2026 las fechas programadas para que cobren los beneficiarios de la AUH son: DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

