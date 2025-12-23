Vaca Muerta ya aporta el 70% del petróleo y el gas del país

La producción de hidrocarburos alcanzó en noviembre de 2025 los 857,7 mil barriles diarios de petróleo y 122,3 millones de m³ de gas por día. Vaca Muerta consolidó su rol estructural.

El área estrella de YPF en no convencionales, Loma Campana, en la Cuenca Neuquina, corazón de Vaca Muerta.

La producción de hidrocarburos en la Argentina marcó un nuevo récord histórico en noviembre de 2025, de acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación. La producción total de petróleo alcanzó los 857,7 mil barriles diarios (mbbl/d) , mientras que la de gas natural trepó a 122,3 millones de metros cúbicos por día (MMm³/d) , niveles inéditos para la industria local.

Detrás de este salto productivo aparece un dato estructural que confirma el cambio de era del sector energético argentino: Vaca Muerta ya explica cerca del 70% del petróleo y el gas que se produce en el país , consolidándose como el principal motor hidrocarburífero nacional y uno de los desarrollos no convencionales más relevantes a escala global.

En noviembre, la producción total de hidrocarburos mostró comportamientos diferenciados entre petróleo y gas, aunque ambos se mantuvieron en niveles históricamente elevados. La producción de petróleo alcanzó los 857,7 mil barriles diarios , con una leve baja mensual del 0,2% , pero con un crecimiento interanual del 13,6% , consolidando una tendencia claramente expansiva.

El salto es aún más significativo en la comparación de largo plazo: el nivel actual es 62,8% superior al de febrero de 2020 y supera ampliamente los promedios anuales de los últimos años, que pasaron de 523,2 Mbbl/d en 2021 a 709,3 Mbbl/d en 2024 , reflejando el fuerte impulso estructural del shale.

En gas natural , la producción total fue de 122,3 millones de metros cúbicos diarios , con una caída mensual del 1,4% y un retroceso interanual del 3,9% , aunque en un contexto de altos volúmenes históricos. Si bien el nivel se ubica por debajo de los promedios de 2021 a 2024, la serie confirma que el gas argentino opera en una meseta elevada, sostenida principalmente por el aporte del no convencional y con una marcada sensibilidad estacional.

Producción de petróleo y gas no convencional

La producción no convencional volvió a ser el principal motor del sector hidrocarburífero en noviembre. El petróleo shale y tight alcanzó los 579,8 mil barriles diarios, lo que representó el 67,6% del total nacional, con una suba mensual del 1,3% y un fuerte crecimiento interanual del 32,1%.

La expansión es aún más elocuente en la comparación de largo plazo: el nivel actual es 360,2% superior al de febrero de 2020 y más que triplica el promedio de 2021 (168,5 Mbbl/d), consolidando el cambio estructural de la matriz productiva impulsado por Vaca Muerta.

En el caso del gas no convencional, la producción fue de 76,6 millones de metros cúbicos diarios, equivalente al 62,6% del total, con estabilidad respecto del mes anterior y una leve baja interanual del 0,5%, aunque se mantiene muy por encima de los niveles históricos.

Desde 2021, el promedio anual pasó de 59,2 MMm³/d a 87,3 MMm³/d en 2024, confirmando que el shale gas sostiene el abastecimiento y la capacidad exportadora del sistema gasífero argentino.

Más pozos y mayor intensidad operativa

El récord de producción también se apoya en el fuerte aumento de la actividad de perforación y puesta en producción de pozos. En noviembre se registraron 96 pozos en perforación de explotación, lo que implicó una suba mensual del 1,1% y un salto interanual del 26,3%, confirmando un nivel de actividad sensiblemente superior al de los últimos años.

image

La comparación histórica refuerza esta tendencia: el número de pozos activos se ubica 50% por encima de febrero de 2020 y supera con amplitud los promedios anuales de 2021 (66 pozos), 2022 (72), 2023 (83) y 2024 (88).

Este mayor ritmo de perforación, concentrado especialmente en áreas no convencionales, refleja una industria que opera con más previsibilidad, escala y eficiencia, y que logró sostener una curva de crecimiento productivo tanto mensual como anual, aun en un contexto de reordenamiento macroeconómico y cambios regulatorios.

Neuquén, epicentro del nuevo ciclo energético

Neuquén volvió a concentrar el núcleo duro de la producción nacional. Según informó el gobierno provincial, en noviembre de 2025 la producción de petróleo alcanzó los 590.339 barriles diarios, con una suba del 0,54% respecto de octubre y un salto interanual del 28,64%. En el acumulado de enero a noviembre, el crecimiento fue del 24,29% frente a igual período de 2024.

El dato más contundente es que el 96,97% del petróleo producido en Neuquén fue no convencional, con 572.423 barriles diarios de shale, confirmando el peso estructural de Vaca Muerta dentro de la matriz provincial y nacional. Áreas como Loma Campana, La Angostura Sur II, Bajo del Choique–La Invernada, Bajada del Palo Este y Bandurria Sur explicaron gran parte de esta estabilidad productiva.

En gas natural, Neuquén registró una producción de 81,22 MMm³/d, con una leve baja mensual del 1,73%, pero con un crecimiento acumulado del 1,05% entre enero y noviembre. El gas no convencional representó el 90,04% del total provincial, con predominio del shale gas, que aportó 63,97 MMm³/d.

Un cierre de año con previsibilidad

Los indicadores de noviembre permiten proyectar un cierre de 2025 con alta previsibilidad productiva, fuerte protagonismo del no convencional y consolidación de Vaca Muerta como el corazón energético del país. Se estima que al cierre del 2025 la formación neuquina podría rozar las 100.000 etapas de fractura acumuladas desde sus inicios.

El récord de producción no aparece como un pico aislado, sino como el resultado de una tendencia estructural que redefine el mapa hidrocarburífero argentino y sienta las bases del nuevo ciclo exportador. ¿Se llegará en 2026 al millón de barriles por día?