AHK Argentina reveló el interés alemán en el país: "Tiene todo lo que Europa necesita"

image.png

Periodista: ¿Por qué estuvo presente la AHK Argentina en el Seminario Internacional de litio?

Gunther Neubert: La Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana estuvo en Jujuy con un grupo de empresarios del sector minero, en particular del sector del litio, porque el litio tiene gran importancia para la industria alemana y en particular para la transición energética en la que estamos desde hace ya más de una década. Y Alemania no está muy rica en minerales y no tiene mucho litio tampoco, pero es una gran necesidad.

Periodista: ¿Con qué se encontraron en este evento organizado por Panorama Minero?

G.N.: Con un importante intercambio. Esta visita con las empresas alemanas es para que aprendan de la realidad económica del país, del potencial respecto al litio y otros minerales, como el cobre, por ejemplo, que también es de gran importancia para nosotros. Y lo más fácil siempre es un intercambio directo. Los empresarios en los paneles pudieron presentar sus tecnologías, sus fuertes y también qué papel juega la sostenibilidad en el tema de minería.

Periodista: ¿Y qué papel juega?

G.N.: La sostenibilidad es un tema muy importante en la economía alemana, no solamente en lo que es minería, pero creo que si queremos luchar contra el cambio climático, la sostenibilidad también en el sector minero juega un papel muy importante. Y esto es especial de la economía alemana, este enfoque. Nuestros empresarios pudieron presentar muy bien sus puntos fuertes y sus nuevas líneas tecnológicas.

Periodista: ¿A qué se dedican las empresas alemanas que visitaron Jujuy?

G.N.: Vinimos con ocho empresarios, algunos de consultoría, pero otros que tienen mucha experiencia en la explotación, en tecnología, geofísica, separación mecánica, paletización, ingeniería, pero también son de la industria secundaria de la minería, como el bombeo de agua, tratamiento de líquidos. Fue una buena mezcla y por eso estamos bastante contentos. Vamos a volver muy pronto, en dos semanas, con otros empresarios.

Periodista: ¿El interés es en proyectos mineros?

G.N.: Ahora el enfoque es minería y es litio, pero nuestra Cámara está aquí en el país desde hace 108 años. Tenemos 340 empresas afiliadas, la mitad son empresas alemanas con mucha tradición aquí en el país, como Siemens, más de 150 años aquí en el país. Bosch cumple 100 años este año. En el marco de un roadshow que nosotros hacemos en las provincias argentinas, vamos a visitar el 24 y 25 de octubre nuevamente Jujuy. Vamos a tener reuniones con el gobernador y su gabinete, con otras instituciones, pero también con los empresarios de Jujuy para una cierta forma de matchmaking y vamos a presentar la oferta alemana aquí en Argentina y toda la tradición que tenemos aquí en el país.

Periodista: ¿En qué otros sectores, además de la minería?

G.N.: Para Alemania el sector minería no es el más importante de los negocios que realizamos en el país, aunque no deja de serlo. Nuestros fuertes son todo el sector de energía, desde la tradicional hasta ahora mucho más con un enfoque en energías renovables, y la eficiencia energética hacia la producción de hidrógeno verde, un tema importantísimo para la economía alemana, también importante para la economía y para el desarrollo de la economía argentina.

image.png

Periodista: ¿Por qué considera que es un tema importante para la economía argentina?

G.N.: Porque el potencial es enorme. Argentina tiene en el Norte el sol, con una potencia mucho más fuerte que el promedio a nivel mundial, creo que con una intensidad del sol en el año un 20% encima del promedio. En el Sur tienen el viento, pero también en la pampa la biomasa por la agricultura. Son unas condiciones espectaculares para producir hidrógeno verde, porque para el verde necesitamos energía renovable y Alemania tiene una enorme necesidad en el futuro para el hidrógeno verde, y es parte de la transición energética.

Periodista: ¿Dónde necesitan hidrógeno verde?

G.N.: En nuestras plantas de producción acero, un fuerte de la industria alemana tradicional. Queremos cambiar la energía tradicional a energía renovable, y necesitamos el hidrógeno verde. Por eso estamos trabajando tan intensamente en este tema, pero también en agricultura y tecnología, para un smart farming. Son temas de gran importancia aparte de los servicios que prestamos como en la formación dual.

Periodista: ¿Y qué le pueden aportar a la Argentina?

G.N.: La formación de jóvenes bajo el concepto alemán de 50% teoría, 50% práctica. Ahí vemos mucho potencial aquí y, por eso, queremos intensificar el contacto.

Periodista: Desde hace tiempo que se percibe un interés muy fuerte no solo de Alemania, sino de Europa en potenciar los recursos argentinos, ¿qué tiene nuestro país?

G.N.: Argentina tiene todo lo que Europa necesita, los alimentos, la energía y los minerales, y además algo que no se habla tanto: el capital humano. Respecto a los servicios de conocimiento, Argentina ya está dentro de los líderes de Latinoamérica y si vemos el número de unicornios o de deep tech startups, Argentina ya juega un papel muy importante y por eso es de interés, pero no solamente de las multinacionales y de la industria grande, sino también de las pymes. El éxito de la economía alemana son las pymes, la economía alemana está basada en el esfuerzo de los pymes y nosotros como Cámara también damos mucho enfoque a las pymes.

Periodista: ¿Detecta algún avance en el Acuerdo Mercosur-UE?

G.N.: Es una pregunta bastante difícil de responder. Alemania quiere este tratado, Argentina quiere este tratado, pero estamos negociando ya desde hace muchos, muchos años y sería muy favorable un consenso de todos los participantes.

Periodista: ¿Qué hace falta entonces?

G.N.: Tenemos que hacer nuestras tareas en Europa. En las reuniones con representantes del Gobierno argentino se ha mostrado que nuestros países, Argentina o Alemania, están muy a favor de este tratado, pero no será un tratado entre ambos países, sino del Mercosur y la Unión Europea, y entonces necesitamos esta paciencia. Siempre hay nuevas o viejas temáticas, donde pensamos que ya estaban resueltas, pero no perdimos la esperanza. Ojalá que sigamos avanzando.

Las empresas alemanas que buscan integrases la minería argentina

Abaut GmbH ofrece soluciones innovadoras para la industria de la construcción y la minería. Su plataforma de software inteligente permite supervisar y analizar en tiempo real las obras de construcción y las explotaciones mineras. Abaut utiliza inteligencia artificial y aprendizaje automático para recopilar y analizar datos de maquinaria móvil.

AguaEx Geo GmbH presta servicios de geofísica, geología e ingeniería geotécnica para apoyar la exploración y extracción de minerales. Con una experiencia de 14 años, colabora en la identificación de recursos y la exploración en profundidad de estratos rocosos.

ANDRITZ Separation ofrece tecnologías de separación mecánica y térmica sólido/líquido, complementadas con servicios integrales y soluciones de automatización y digitalización para las industrias química, medioambiental, alimentaria y de bebidas, así como minera y de minerales. Tiene 150 años de experiencia y más de 2.400 especialistas en todo el mundo.

Deutsche E-Metalle AG (DEM) se centra en la exploración y extracción de metales y minerales de alta calidad, críticos y estratégicos, principalmente litio. Planalto Geoservicios S.A. es una filial argentina de DEM AG y ya actúa como empresa de servicios de perforación y exploración de minerales. Hoy, es la única empresa alemana que desarrolla un proyecto de litio en Argentina para el suministro seguro a largo plazo de metales de baterías para Alemania.

Haver & Boecker Niagara es líder en cribado y peletización. Ofrece tecnologías a sectores de la minería, los minerales, los áridos, el cemento, los materiales de construcción, los fertilizantes y la sal. Desarrolla soluciones avanzadas para mejorar la calidad de los materiales y aumentar la productividad.

K-UTEC es una empresa de ingeniería e investigación que ofrece servicios para la exploración y evaluación de yacimientos, desarrollo de procesos y diseño de plantas (pruebas de laboratorio y en planta piloto y evaluación económica), suministro de componentes clave, apoyo durante la puesta en servicio y formación del personal. Cuenta con más de 70 años de experiencia en la industria de la sal mineral y ofrece sus servicios en todo el mundo.

Projekt-Consult GmbH (PrC) es una consultora especializada en cooperación internacional, que desde 1979 trabaja en áreas clave como la gobernanza de recursos, la extracción responsable de minerales y el asesoramiento estratégico en políticas sostenibles. Organizan conferencias y talleres en el marco de proyectos regionales de la UE-Latinoamérica sobre materias primas.

WILO SE ofrece soluciones innovadoras de bombeo para la industria minera. Brinda soporte a empresas mineras en la gestión del agua, la deshidratación y la optimización del procesamiento de minerales.