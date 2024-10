Seminario del Litio en Jujuy: entusiasta apertura, el imán para las inversiones y la esperanza de un precio que va a volver

Y por último, la decisión de Río Tinto significa una avanzada sobre la industria del litio, que hoy se disputan pocos jugadores, con una mirada de la geopolítica, donde China es el gran productor y consumidor de minerales críticos. "Pusieron un pie muy fuerte en una litera, no es solo minería, ellos ven a largo plazo. Si no eran ellos, podían haber sido otros, y eso mejor que no ocurra", sostuvo un ejecutivo de una firma estadounidense.