Aluar amplía su apuesta por la energía limpia con la construcción de un nuevo parque solar en Buenos Aires

La productora de aluminio inició las obras de una planta fotovoltaica en Abasto que abastecerá a más de 20.000 hogares. El proyecto se suma a las inversiones que la compañía ya realizó en energía eólica y otras iniciativas vinculadas a infraestructura sustentable.

Aluar inició la construcción de un parque solar en Abasto que generará más de 55.200 MWh anuales y abastecerá el equivalente al consumo de más de 20.000 hogares.

Aluar dio un nuevo paso en su estrategia de diversificación energética con el inicio de la construcción de un parque solar fotovoltaico en la localidad bonaerense de Abasto, una inversión que ampliará la participación de fuentes renovables dentro de la matriz energética de la compañía.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La empresa informó que el proyecto contempla la instalación de 44.550 módulos fotovoltaicos distribuidos sobre un predio de 55 hectáreas y tendrá capacidad para generar más de 55.200 MWh anuales.

Según las estimaciones de la compañía, ese volumen de energía equivale al consumo eléctrico de más de 20.444 hogares.

La nueva planta estará conectada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), permitiendo inyectar energía renovable a la red nacional y contribuir al abastecimiento eléctrico del sistema.

La construcción del parque solar forma parte de una política de inversiones que la empresa viene desarrollando desde hace varios años para fortalecer su abastecimiento energético y avanzar en proyectos de generación renovable.

Desde la compañía destacaron que la nueva instalación contribuirá a mejorar la eficiencia y estabilidad del sistema eléctrico local, además de reducir el impacto ambiental asociado a la generación convencional.

De acuerdo con las proyecciones difundidas por la firma, el parque permitirá evitar la emisión de más de 11.040 toneladas de dióxido de carbono (CO) por año.

La energía producida también podrá ser utilizada para abastecer a empresas y proyectos industriales que buscan incorporar fuentes renovables en sus procesos productivos.

Del viento al sol

El nuevo desarrollo se suma a uno de los principales proyectos energéticos impulsados por Aluar durante los últimos años: el Parque Eólico Aluar, ubicado en Chubut.

WhatsApp Image 2026-06-05 at 12.23.31 (1)

La compañía señaló que durante este año concluirá la quinta etapa de expansión de ese complejo, una iniciativa que acumula inversiones por aproximadamente u$s745 millones.

Con ese proyecto, Aluar logró avanzar en la integración de energía renovable dentro de su esquema productivo, particularmente en una actividad de alto consumo eléctrico como la fabricación de aluminio.

La incorporación del parque solar de Abasto amplía esa estrategia y permite diversificar las fuentes de generación renovable utilizadas por la empresa.

Nuevas inversiones en evaluación

Además de los proyectos actualmente en ejecución, la compañía confirmó que continúa evaluando nuevas oportunidades vinculadas a energías renovables y almacenamiento energético en distintas regiones del país.

La búsqueda de alternativas para optimizar el abastecimiento eléctrico aparece como uno de los ejes centrales de la estrategia de crecimiento de la firma.

En paralelo, Aluar también avanza con otras obras de infraestructura asociadas a la sustentabilidad, entre ellas una planta de ósmosis inversa destinada a la desalinización de agua de mar en Puerto Madryn.

La iniciativa apunta a fortalecer el abastecimiento hídrico de la ciudad chubutense y acompañar el crecimiento de las actividades productivas de la región.

Finalización prevista para diciembre

Las obras del parque solar ya se encuentran en marcha y la empresa prevé finalizar su construcción antes de fin de año.

Una vez operativo, el complejo se incorporará a la red eléctrica nacional y pasará a formar parte del conjunto de proyectos renovables que buscan ampliar la generación de energía limpia en Argentina.

La iniciativa se produce en un contexto de creciente interés por las inversiones en energías renovables, impulsadas tanto por objetivos ambientales como por la necesidad de diversificar las fuentes de generación eléctrica y reducir costos energéticos de largo plazo.