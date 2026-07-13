BHP acelera su apuesta por la energía solar para abastecer la mayor mina de cobre del mundo

La minera invertirá en generación solar y almacenamiento con baterías para Escondida y Spence, dos de las principales operaciones cupríferas de Chile. El mercado sigue de cerca su futuro tras el frustrado intento de compra de Anglo American.

La estrategia de BHP es aumentar la producción de cobre mediante mejoras operativas, infraestructura de procesamiento y un abastecimiento energético cada vez más competitivo.

La estrategia de crecimiento de BHP ya no pasa exclusivamente por adquirir nuevos activos. Mientras el mercado internacional continúa analizando las consecuencias del fallido intento de compra de Anglo American que, según distintos análisis publicados por Mining Journal , llevó a la compañía a replantear parte de su estrategia de expansión, la mayor minera del mundo acelera ahora un camino diferente: aumentar la competitividad y la producción de sus propios activos mediante inversiones de gran escala en infraestructura y descarbonización.

Uno de los ejemplos más recientes es Chile , donde la compañía anunció la construcción de nuevos sistemas de generación solar y almacenamiento con baterías para abastecer a Escondida , la mayor mina de cobre del mundo, y Spence , dos activos clave para la producción global del metal rojo.

La decisión llega en un momento en el que la industria minera enfrenta un doble desafío: producir más cobre para abastecer la transición energética y hacerlo con una huella de carbono cada vez menor.

BHP firmó acuerdos con la empresa tecnológica Sungrow para desarrollar 195 MW de generación fotovoltaica y 960 MWh de almacenamiento mediante baterías en sus operaciones chilenas.

Escondida: 110 MW de energía solar y un sistema de almacenamiento de 110 MW/540 MWh .

Spence: 85 MW solares junto con un sistema de 85 MW/420 MWh.

La infraestructura estará ubicada dentro de las propias operaciones mineras y comenzará a entrar en funcionamiento durante el año fiscal 2029.

BHP

La compañía explicó que el objetivo es complementar el suministro renovable que actualmente abastece ambas minas y responder al incremento de la demanda eléctrica derivado del crecimiento de la producción de cobre.

"Al ubicar la generación directamente en el punto de consumo, fortalecemos la resiliencia y eficiencia del suministro energético de nuestras operaciones y acompañamos la transición energética del país al reducir la presión y la congestión en el sistema eléctrico", afirmó Adam Favero, vicepresidente de Desarrollo y Servicios Estratégicos de BHP.

Del abastecimiento renovable al autoabastecimiento

BHP ya había alcanzado en 2022 el abastecimiento eléctrico 100% renovable para Escondida y Spence mediante contratos de compra de energía de largo plazo. Ahora la estrategia evoluciona un paso más.

En lugar de depender exclusivamente de contratos con generadores externos, la empresa comenzará a producir parte de la electricidad directamente dentro de sus complejos mineros mediante parques solares y sistemas de almacenamiento.

Según explicó Ian Oxley, vicepresidente de Abastecimiento de Minerals Americas de BHP, la iniciativa busca aprovechar "la escala global de BHP y articular a socios de su ecosistema para apoyar nuestros esfuerzos de descarbonización operacional a medida que crecemos".

El anuncio se complementa además con una licitación internacional mediante la cual la minera busca contratar hasta 6 TWh anuales de energía renovable mediante contratos de hasta 20 años para abastecer sus operaciones chilenas a partir de 2032.

Escondida, eje del crecimiento mundial del cobre

La apuesta energética forma parte de una estrategia mucho más amplia. En marzo de este año, BHP presentó ante el sistema ambiental chileno el proyecto "Escondida Nueva Concentradora", una inversión estimada entre u$s4.400 millones y u$s5.900 millones destinada a garantizar la continuidad operativa de la mayor mina de cobre del planeta durante las próximas décadas.

El proyecto reemplazará la histórica planta Los Colorados, cuya vida útil se aproxima a su fin, mediante una nueva concentradora capaz de producir entre 220.000 y 260.000 toneladas de cobre por año.

La iniciativa permitirá mantener la capacidad de procesamiento de 460.000 toneladas diarias de mineral y demandará una intensa actividad constructiva, con un promedio de 2.500 trabajadores mensuales y picos cercanos a 6.000 empleos durante la obra. La primera producción está prevista entre 2031 y 2032, sujeto a la aprobación ambiental.

La energía pasa a ser una ventaja competitiva

Para Felipe Gattass, socio de Bain & Company y especialista en minería para Sudamérica, el anuncio de BHP representa un cambio estructural para la industria minera andina.

En un análisis enviado por la consultora a Energy Report, sostiene que las grandes operaciones cupríferas ubicadas en el norte de Chile reúnen tres condiciones excepcionales: una de las mayores radiaciones solares del planeta, un elevado consumo eléctrico y una rápida reducción en los costos de almacenamiento mediante baterías.

Según datos de BloombergNEF, el precio promedio mundial de los sistemas de baterías de ion-litio cayó hasta u$s108 por kWh en 2025, un mínimo histórico que modifica significativamente la ecuación económica de este tipo de proyectos, cerca de 36% más bajo que los registrados en 2022.

"Las grandes faenas mineras ya no necesitan pensar la energía únicamente como un contrato de suministro renovable a distancia. En muchas operaciones pueden integrar generación solar y almacenamiento junto al punto de consumo, reduciendo costos, aumentando resiliencia operativa y acelerando la descarbonización", plantea Gattass.

El especialista considera que este modelo puede transformarse en una ventaja competitiva no sólo para Chile sino también para Argentina y Perú, donde buena parte de los grandes proyectos mineros comparten condiciones similares de radiación solar, demanda energética y necesidad de nueva infraestructura.

"Esto no es solo sostenibilidad", dijo Gattas, y aseguró que se trata de una estrategia industrial. "La transición energética aumentará la demanda por cobre, litio y otros minerales críticos. Pero también exigirá que esos minerales se produzcan con energía más limpia, segura y competitiva", afirmó.

"Nuestra cordillera puede ser más que una fuente de minerales para la transición energética y transformarse también en una plataforma de innovación energética para la minería del futuro en la región", recalcó el socio de Bein.

Un cambio de estrategia tras el intento de compra de Anglo American

La nueva ofensiva inversora también refleja una evolución en la estrategia corporativa de BHP. Tras el frustrado intento de adquisición de Anglo American en 2024, diversos análisis internacionales -entre ellos los publicados por Mining Journal- sostienen que la compañía comenzó a concentrar sus esfuerzos en maximizar el valor de sus propios activos cupríferos en lugar de insistir con grandes adquisiciones corporativas.

En ese contexto, las inversiones en Escondida, Spence y en nuevas soluciones energéticas aparecen como una demostración de esa estrategia: aumentar la producción de cobre mediante mejoras operativas, infraestructura de procesamiento y un abastecimiento energético cada vez más competitivo.

La apuesta cobra especial relevancia en un mercado donde la demanda mundial de cobre continúa creciendo impulsada por la electrificación, las energías renovables, la inteligencia artificial y la expansión de los centros de datos. Para BHP, producir más cobre ya no depende únicamente de incorporar nuevos yacimientos, sino también de hacer más eficientes y sostenibles las minas que ya posee.