La adolescente problemática que convirtió un meme viral en una fortuna de u$s35 millones: quién es Danielle Bregoli

Una pelea televisiva cambió su vida por completo y le abrió las puertas a la fama, ganando cifras millonarias con su música, negocios y plataformas.

Aunque al principio parecían ser solo 15 minutos de fama, un programa polémico de televisión cambió la vida de una joven estadounidense. Después de una pelea agitada con su propia madre , su personalidad se convirtió en una marca que dio vuelta al mundo y desencadenó en una carrera que superó todas las expectativas.

Con apenas 13 años, captó la atención de millones de personas y convirtió esa exposición en distintos proyectos . Entre la música, los contratos con empresas internacionales y las plataformas digitales, logró construir un patrimonio que hoy alcanza los u$s35 millones .

Danielle Marie Bregoli nació el 26 de marzo de 2003 en Boynton Beach, Florida . Creció junto a su madre, Barbara Ann Bregoli, luego de que sus padres se separaran cuando ella era un bebé. Durante su infancia tuvo un vínculo muy escaso con su padre, Ira Peskowitz, integrante de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach.

Su nombre recorrió el mundo en 2016 , cuando apareció junto a su madre en el programa Dr. Phil . En ese episodio desafió al público del estudio con una frase polémica que se volvió uno de los memes más compartidos del año: " Cash me outside, how bout dat? ". En español, la frase podría traducirse a "¿Agárrame afuera, qué te parece?".

La repercusión fue inmediata y miles de usuarios replicaron el video, lo que hizo que Danielle pase de ser una desconocida a convertirse en una figura de internet . Esa popularidad le permitió ganar millones de seguidores, vender productos con su frase característica y empezar a cobrar por presentaciones públicas.

Después de aquella etapa pasó por distintos conflictos judiciales, ya que fue vinculada con causas de menores y recibió una condena de cinco años de libertad condicional en julio de 2017. De todas formas, esa misma medida concluyó antes de lo previsto, en marzo de 2018.

Sus problemas de conducta la volvieron famosa y hoy en día acumula una fortuna. Gentileza - Facebook: Danielle Bregoli

Su carrera como rapera

En vez de conformarse con la fama en redes sociales, Danielle decidió iniciar un proyecto musical bajo el nombre artístico Bhad Bhabie. Su debut llegó en 2017 con la canción "These Heaux", que alcanzó el puesto 77 del ranking Billboard Hot 100. Ese resultado la convirtió, con 14 años, en la rapera más joven en ingresar a esa prestigiosa lista y poco después firmó contrato con Atlantic Records, uno de los sellos discográficos más importantes de la industria.

Más adelante publicó canciones como "Hi Bich", que llegó al puesto 68 del Hot 100 y recibió certificación de platino. También obtuvo ese mismo reconocimiento con "Gucci Flip Flops", grabada junto a Lil Yachty. En septiembre de 2018 lanzó el mixtape "15", con colaboraciones de artistas como YG, Ty Dolla Sign, Lil Baby, Asian Doll, City Girls y Kodak Black.

A todo ese éxito se le sumó la gira Bhanned in the USA Tour, con presentaciones en América del Norte, Europa, Asia y Australia. Su crecimiento también quedó reflejado con una nominación en los Billboard Music Awards dentro de la categoría de mejor artista femenina de rap.

Aunque parecía no tener futuro, ganó una fortuna. Gentileza - Facebook: Danielle Bregoli

Los acuerdos comerciales y sus ingresos en redes sociales

El alcance que consiguió en redes sociales le abrió otra fuente de ingresos, con campañas promocionales que llegaron junto a marcas como Fit Tea y Postmates, mientras que su audiencia seguía creciendo. Según distintas estimaciones publicadas por medios estadounidenses, Danielle gana entre u$s100.000 y u$s300.000 por mes gracias a acuerdos comerciales. De hecho, también puede llegar a cobrar hasta u$s100.000 por una sola publicación patrocinada.

En 2018, Snapchat lanzó la serie "Bringing Up Bhabie", integrada por 12 episodios, que reunió alrededor de 10 millones de espectadores únicos durante sus primeras 24 horas. Al año siguiente firmó un acuerdo con CopyCat Beauty por u$s900.000, que además contempló un porcentaje sobre futuras ventas. En julio de 2019 firmó un contrato con Pulse Music Group, valuado en u$s1 millón para la publicación y composición de canciones.

Más allá de todas sus polémicas, Danielle abrió una cuenta en OnlyFans en abril de 2021. Documentos compartidos por ella indican que entre abril de 2021 y julio de 2024 la plataforma le generó u$s71,3 millones brutos y aproximadamente u$s57 millones sin impuestos después de descontar la comisión del servicio.

Su carrera está marcada por la polémica y los excesos. Gentileza - Facebook: Danielle Bregoli

El patrimonio de Danielle Bregoli

El patrimonio estimado de Danielle Bregoli se encuentra actualmente en u$s35 millones. Además de la venta de música, las giras, las campañas publicitarias y los contratos comerciales, esta fortuna también se debe a que invirtió parte de sus ganancias en propiedades de alto valor.

En marzo de 2022 compró una mansión en Boca Ratón, Florida, por u$s6,1 millones. Tiempo después también compró una vivienda en Woodland Hills, Los Ángeles, por u$s3,04 millones. En menos de una década, Danielle Bregoli pasó de protagonizar un meme de internet a construir una carrera artística y empresarial que la volvió millonaria.