Atucha II y Embalse quedaron entre las centrales nucleares de mejor rendimiento mundial + Agregar ámbito en









Las plantas operadas por Nucleoeléctrica alcanzaron 100 y 98,4 puntos en el índice internacional de WANO. El resultado refuerza la estrategia de la compañía para exportar servicios, asistencia técnica y capacidades industriales del sector nuclear argentino.

Atucha II obtuvo 100 puntos en el segundo trimestre de 2026 y alcanzó por primera vez el máximo del indicador desde su entrada en operación, en 2014.

Las centrales nucleares Atucha II y Embalse se ubicaron entre las plantas de mejor rendimiento de la industria nuclear internacional, tras alcanzar 100 y 98,4 puntos, respectivamente, en el PI-Index de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO). El indicador mide trimestralmente el desempeño de las centrales en operación y permite comparar resultados entre las 383 plantas que integran la asociación.

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Atucha II obtuvo 100 puntos en el segundo trimestre de 2026 y alcanzó por primera vez el máximo del indicador desde su entrada en operación, en 2014. Embalse, por su parte, logró 98,4 puntos sobre 100 y quedó a menos de dos puntos del máximo, según informó Nucleoeléctrica.

El resultado llega en momentos en que el Gobierno busca darle mayor proyección internacional al sector nuclear argentino. La compañía opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, y apunta a transformar capacidades acumuladas en operación, mantenimiento, ingeniería y capacitación en nuevos contratos, asociaciones y oportunidades comerciales en el exterior.

Qué mide el índice de WANO El PI-Index es una herramienta utilizada por WANO para evaluar el desempeño de centrales nucleares en funcionamiento. El indicador contempla aspectos como la seguridad de los trabajadores, la protección radiológica del personal, el control químico de los sistemas, la confiabilidad de los equipos y el factor de carga.

En ese ranking, Atucha II quedó entre las plantas con mejores resultados a nivel internacional, al obtener la puntuación máxima. Embalse también se posicionó en niveles de excelencia operativa, con 98,4 puntos.

“Estos resultados reflejan la experiencia, el compromiso y la capacidad técnica de nuestros equipos. La excelencia alcanzada en la operación de las centrales es también la base para llevar el conocimiento de Nucleoeléctrica a nuevos mercados y contribuir a que el sector nuclear argentino genere más valor, divisas y empleo de calidad para el país”, afirmó Juan Martín Campos, presidente de Nucleoeléctrica. Récord de generación y exportación de servicios Los resultados del PI-Index se suman al desempeño alcanzado por ambas centrales durante 2025. Ese año, Atucha II y Embalse lograron la mayor generación anual de sus respectivas historias. Atucha II produjo 5.408.372 megavatios hora, mientras que Embalse alcanzó 5.352.202 megavatios hora. Para Nucleoeléctrica, esos registros muestran la capacidad operativa de las plantas y fortalecen el posicionamiento de la compañía dentro de la industria nuclear internacional. La empresa busca proyectar esas capacidades hacia otros mercados mediante la exportación de servicios y asistencia técnica a operadores nucleares de otros países. El objetivo es abrir oportunidades en operación, mantenimiento, ingeniería, capacitación y ejecución de proyectos complejos.

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