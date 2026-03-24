Horacio Marín, de YPF: "La guerra acelera fuertemente la expansión del proyecto Argentina GNL"

Enviado especial a Houston.- El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín , negó un efecto o consecuencias de la guerra en Irán, el conflicto en medio oriente y la escalda de los precios de la energía en el proyecto Argentina LNG para producir hasta 18 millones de toneladas anuales de Gas Natural Licuado. "Al contrario, la guerra acelera fuertemente la expansión del proyecto" , sentenció durante una conversación con periodistas argentinos en el marco de la CERAWeek by S&P Global que se realiza en Houston.

"Argentina se está convirtiendo en un proveedor seguro de suministros energéticos, y creo que la guerra acelera la expansión, los 6 millones adicionales a los 12 millones que ya tenemos previstos producir por año" , expresó Marín.

"La guerra puede hacer que el proyecto GNL se haga muy rápido, con los mismos socios que tenemos. La idea es tener finalizada la financiación, avanzar con los contratos desde abril para gasoductos, barcos y otros insumos y esperamos tener el proyecto final a fines de octubre. Bancos como el JP. Morgan nos dicen que es el Proyect Final más grande de Latinoamérica de la historia" , sostuvo Marín en un piso 28 de un hotel frente George R. Brown Convention Center.

Marín también reveló que mantiene conversaciones para definir un cuarto socio para la Etapa 3 de expansión del GNL para sumar 6 millones de toneladas más a los 12 millones iniciales que prevé la iniciativa. "Por ahora somos YPF, ENI y Adnoc, y lo podemos hacer los tres, pero no estamos buscando socio, si es, es ese cuarto socio. Si entra, entra para la expansión (fase 3), estamos hablando", afirmó, y descartó que el conflicto en Medio Oriente haya complicado o empañado las gestiones.

Marín recordó que buscan financiamiento por u$s10.000 millones para upstream y u$s20.000 millones para midstream. "Este es el proyecto más complejo y emocionante, va a ser una gran cambio para YPF y para la Argentina, hay financiamiento de bancos comerciales y de desarrollo, que generalmente dan garantías a los que prestan el dinero de que pagan si no se cumple. Hoy nuestro financial advisor es JP. Morgan" , describió. Según pudo saber este medio, del total previsto en inversión unos u$s2.000 millones se destinará a la compra de busque de GNL para transporte el producido en Vaca Muerta.

El ceo de YPF volvió a remarcar que las licitaciones de compras se harán con la modalidad instantánea. "Queremos que haya transparencia y que no se generen situaciones entre proveedores y que se digan cosas raras". Al repasar el conflicto reciente que hubo con otros compradores de "caños" del extranjero, Marín aclaró: "Vamos a licitar los caños y va a ganar el que mejor calidad y precio ofrezca".



YPF: petróleo en alza y el futuro de los precios de combustibles



El presidente de YPF analizó la escalada del precio del petróleo por encima los 100 dólares y aseguró que su estrategia es mantener los números de la compañía en la etapa de preguerra de febrero pasado. "Siempre es muy difícil estimar el precio del petróleo, no es solo oferta y demanda, también están los inventarios, que es un stock, y mucho más difícil es la geopolítica. Lo que creo que va a dejar la guerra es un piso más alto que el de 60 dólares de antes de la guerra. Con precios bajos íbamos camino a tener el mejor EBITDA de la historia de YPF, ahora con estos precios podemos superarlo", enfatizó. En el mercado estiman que el EBITDA podría llegar a a cerrar en torno a u$s8.500 millones.



Marín también ratificó que los precios de los combustibles están liberados y que fluctúan en base al mercado internacional, pero recalcó que al ajustar los valores en surtidores tienen en cuenta otros factores. "En pocos días bajó 20 dólares el precio del barril internacional. Vamos monitoreando (día a día), cuando pensamos que es más permanente (ajustamos precios), veremos cómo seguirán las cosas. Miramos mucho a los consumidores, tampoco queremos impactar en las otras empresas del upstream", sostuvo.

Al ser consultado por el supuesto atraso del 30% en valor de las naftas y el gasoil que denuncian en el sector, Marín negó movimiento bruscos. "No se puede aumentar 30% o 35% de un día para el otro, no hay consumidor que lo aguante. No es gratis tomar decisiones como esa. En lo transitorio no especulo, cuando es permanente, subimos los precios. En el transitorio nos ubicamos antes de la guerra, no tiene sentido jorobar a los consumidores, y que luego bajen los precios. Llegamos a toda la Argentina y nos debemos a los consumidores. Nos propusimos no especular y ver día a día", comentó.

YPF prevé un aumento de la producción de petróleo: 250.000 barriles en diciembre



El CEO de YPF anunció que de julio a diciembre ingresarán más pozos en producción en Vaca Muerta, que hoy cuenta con 13 rigs de perforación activos. "En diciembre por el convencional nos caería 60.000 barriles por día la producción. Si YPF no hace nada, en diciembre caería de 200.000 barriles a 140.000. Pero con nuevos pozos queremos llegar a 250.000 barriles diarios en diciembre: los 60.000 barriles que perdemos y los 50.000 nuevos.

En esa línea, Marín expresó que una de las claves para aumentar la producción es la mejora en la eficiencia operativa. "Hemos bajamos mucho los costos, significativamente. El costo de producción por barril bajó mucho, estamos por el camino correcto y vamos a seguir bajando los costos. En dónde vemos precios mayores por la escala o lo que sea, estamos trabajando para bajarlos", recalcó.

El año pasado YPF exportó poco menos de 40.000 barriles de petróleo. Pero a partir de 2027, con el VMOS finalizado, se espera que YPF empiece a exportar entre 40.000 y 60.000 barriles de crudo por año.

Horacio Marín analizó los dichos del CEO de Chevrón

En medio de la entrevista, Marín analizó los recientes dichos del Mike Wirth, CEO de Chevrón, que fue uno de los primeros ejecutivos de alto nivel que se refirió al potencial energético de la Argentina. “El progreso de Argentina con (Javier) Milei es muy bueno. El subsuelo de Vaca Muerta es increíble. Si siguen así la producción va a crecer”, dijo Wirth en una sala plenaria, ante más de 1.000 hombres y mujeres de negocios energéticos.

Wirth puso en valor el potencial de los recursos no convencionales argentinos al destacar que “la geología es excelente”, aunque aclaró que históricamente los principales desafíos han estado “por encima del suelo”, vinculados al entorno de inversión. En ese sentido, el estadounidense mencionó factores como rigideces laborales, restricciones a la importación de equipos y limitaciones a la exportación de producción, aunque subrayó que muchas de esas trabas “han sido abordadas sistemáticamente” en el último tiempo, lo que permite observar “un progreso real”.

Según el CEO de Chevrón, esta mejora en las condiciones está fortaleciendo la capacidad de inversión en el país, y aseguró que desde la compañía están “muy satisfechos con la geología”, por lo que esperan que, con el tiempo, continúe la evolución del entorno para seguir desarrollando el potencial energético argentino.

Para Marín, esas declaraciones suman a la transformación del país. "Me pone contento qué el diga esas cosas. Es muy importante que el CEO de Chevron diga cosas de Argentina, porque las amplifica, llega a todos lados y va consolidando que el país se convierte en un país proveedor seguro en materia energética, todos empezamos a tener más consenso de esto, y así se logra la transformación", expresó.