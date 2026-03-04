En un paso decisivo para la internacionalización de los recursos de Vaca Muerta, Southern Energy (SESA) y la compañía alemana SEFE (Securing Energy for Europe) formalizaron en Berlín un acuerdo definitivo para la compraventa de Gas Natural Licuado (GNL). Se trata del contrato de exportación más relevante de la Argentina en términos de volumen y plazo, marcando el inicio del país como proveedor estratégico en el mercado global de energía.
Southern Energy y SEFE firman el mayor contrato de exportación de GNL en la historia argentina
El consorcio integrado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG acordó la venta de 2 millones de toneladas anuales de gas a Europa por 8 años. La operación comenzará en 2027 desde las costas de Río Negro.
El convenio establece el suministro de 2 millones de toneladas anuales de GNL durante un período de 8 años. Las entregas comenzarán a fines de 2027, coincidiendo con la puesta en marcha del "Hilli Episeyo", el primero de los dos buques de licuefacción que el consorcio instalará en el Golfo San Matías, provincia de Río Negro.
Un salto en la monetización de Vaca Muerta
La firma del contrato, realizada en el AXICA Convention Centre de Berlín, representa la culminación de un proceso que se inició en diciembre pasado con un acuerdo marco (Heads of Agreement). Este avance hacia un contrato de compraventa en firme (Sales and Purchase Agreement) permitirá generar una fuente genuina de divisas para la cuenta externa de Argentina.
El volumen comprometido con SEFE es sumamente significativo para la escala del proyecto:
-
Representa más del 80% de la capacidad de producción del buque "Hilli Episeyo" (2,45 millones de toneladas anuales).
Equivale a más del 30% de la capacidad proyectada total de 6 millones de toneladas anuales cuando ambos buques de licuefacción estén operativos.
Rodolfo Freyre, presidente de SESA, destacó la doble relevancia del acuerdo: “Confirma el posicionamiento de la Argentina como un nuevo proveedor internacional y estratégico de GNL para la diversificación de las fuentes globales de suministro y constituye un aporte clave para fortalecer la seguridad energética en Europa”.
Seguridad energética para Europa y escala regional
Para el viejo continente, y particularmente para Alemania, el acuerdo es estratégico en su búsqueda de nuevos proveedores tras la reconfiguración del mapa energético global. Frédéric Barnaud, CCO de SEFE, subrayó la celeridad del proceso y el rol de Argentina en su portafolio: “No solo seremos la primera compañía energética alemana en recibir cargamentos provenientes de Argentina, sino también el primer cliente mundial de GNL de largo plazo del país”.
Del acto participaron figuras clave del sector energético local e internacional, incluyendo a Marcos Bulgheroni (Group CEO de PAE), Patricio Da Ré (YPF), Martin Rueda (Harbour Energy) y Karl Staubo (CEO de Golar LNG), junto a la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca.
La operatividad del proyecto en las costas rionegrinas será el canal de salida para los excedentes de gas no convencional producidos en la Cuenca Neuquina, transformando el potencial de Vaca Muerta en una realidad exportadora de escala industrial.
- Temas
- Vaca Muerta
- GNL
