Aumenta la SUAF de ANSES en marzo 2026: así quedan los nuevos montos

Conocé las fechas de cobro y las actualizaciones en la fórmula de movilidad vigente.

La inflación -que impacta en los haberes- tuvo su mayor aumento en el rubro alimenticio con un 4,7% registrado en el último período.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en marzo un nuevo incremento en las asignaciones familiares de acuerdo al último Índice de Precios al Consumidor. La actualización alcanza a beneficiarios de SUAF, AUH y asignaciones de pago único, bajo el esquema de movilidad mensual vigente.

El ajuste se aplica bajo la fórmula establecida en el Decreto 274/2024 , que toma como referencia la inflación del mes previo. Esquema que reemplazó el mecanismo de aumentos cuatrimestrales por un sistema donde las prestaciones se actualizan todos los meses en línea con la evolución de los precios.

El INDEC informó que el IPC de enero fue del 2,9% , número que impacta de manera automática en los haberes que paga ANSES durante marzo. En términos interanuales, la inflación acumulada llegó al 32,4% .

Entre los rubros con mayores subas se ubicaron:

Montos SUAF en marzo 2026

Con el aumento del 2,9% confirmado para marzo, los valores de las asignaciones familiares se actualizan según el rango de ingresos del grupo familiar. Para el primer tramo, los montos quedan establecidos de la siguiente manera:

Asignación Familiar por Hijo (SUAF primer rango): $66.419,39

Asignación por Hijo con Discapacidad (SUAF): $210.962,61

Estos importes se pagan de forma mensual y se ajustan automáticamente en función de la inflación, sin necesidad de realizar trámites adicionales por parte del beneficiario.

Los montos de las asignaciones en marzo 2026

Además del SUAF, ANSES actualizó otras prestaciones sociales que dependen del mismo índice. En el caso de la AUH, el aumento también alcanza el 2,9%, con impacto pleno en el haber bruto.

Los valores vigentes quedan de la siguiente manera:

AUH: $132.774,44

AUH por Discapacidad: $432.333,05

Asignación Familiar por hijo: $66.393,57

Asignación Familiar por hijo con Discapacidad: $216.175,52

Asignaciones de pago único:

Por nacimiento: $77.388

Por adopción: $462.728,9

Por matrimonio: $115.877,7

auh-niños.jpg

Calendario de pagos de ANSES en marzo 2026

ANSES ya confirmó las fechas de cobro de marzo con aumento incluido para jubilados y pensionados, según la terminación del DNI.

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI 0 y 1: desde el 9 de marzo

desde el 9 de marzo DNI 2 y 3: desde el 10 de marzo

desde el 10 de marzo DNI 4 y 5: desde el 11 de marzo

desde el 11 de marzo DNI 6 y 7: desde el 12 de marzo

desde el 12 de marzo DNI 8 y 9: desde el 13 de marzo

Jubilados con haberes mínimos:

DNI 0: 9 de marzo

9 de marzo DNI 1: 10 de marzo

10 de marzo DNI 2: 11 de marzo

11 de marzo DNI 3: 12 de marzo

12 de marzo DNI 4: 13 de marzo

13 de marzo DNI 5: 16 de marzo

16 de marzo DNI 6: 17 de marzo

17 de marzo DNI 7: 18 de marzo

18 de marzo DNI 8: 19 de marzo

19 de marzo DNI 9: 20 de marzo

Jubilados con haberes superiores a la mínima: