Aumenta la SUAF de ANSES en marzo 2026: así quedan los nuevos montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en marzo un nuevo incremento en las asignaciones familiares de acuerdo al último Índice de Precios al Consumidor. La actualización alcanza a beneficiarios de SUAF, AUH y asignaciones de pago único, bajo el esquema de movilidad mensual vigente.
El ajuste se aplica bajo la fórmula establecida en el Decreto 274/2024, que toma como referencia la inflación del mes previo. Esquema que reemplazó el mecanismo de aumentos cuatrimestrales por un sistema donde las prestaciones se actualizan todos los meses en línea con la evolución de los precios.
La inflación de enero 2026
El INDEC informó que el IPC de enero fue del 2,9%, número que impacta de manera automática en los haberes que paga ANSES durante marzo. En términos interanuales, la inflación acumulada llegó al 32,4%.
Entre los rubros con mayores subas se ubicaron:
Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%)
Restaurantes y hoteles (4,1%)
Comunicación (3,6%)
En contraste, educación registró un aumento del 0,6%
Montos SUAF en marzo 2026
Con el aumento del 2,9% confirmado para marzo, los valores de las asignaciones familiares se actualizan según el rango de ingresos del grupo familiar. Para el primer tramo, los montos quedan establecidos de la siguiente manera:
Asignación Familiar por Hijo (SUAF primer rango): $66.419,39
Asignación por Hijo con Discapacidad (SUAF): $210.962,61
Estos importes se pagan de forma mensual y se ajustan automáticamente en función de la inflación, sin necesidad de realizar trámites adicionales por parte del beneficiario.
Los montos de las asignaciones en marzo 2026
Además del SUAF, ANSES actualizó otras prestaciones sociales que dependen del mismo índice. En el caso de la AUH, el aumento también alcanza el 2,9%, con impacto pleno en el haber bruto.
Los valores vigentes quedan de la siguiente manera:
AUH: $132.774,44
AUH por Discapacidad: $432.333,05
Asignación Familiar por hijo: $66.393,57
Asignación Familiar por hijo con Discapacidad: $216.175,52
Asignaciones de pago único:
Por nacimiento: $77.388
Por adopción: $462.728,9
Por matrimonio: $115.877,7
Calendario de pagos de ANSES en marzo 2026
ANSES ya confirmó las fechas de cobro de marzo con aumento incluido para jubilados y pensionados, según la terminación del DNI.
Pensiones No Contributivas (PNC):
- DNI 0 y 1: desde el 9 de marzo
- DNI 2 y 3: desde el 10 de marzo
- DNI 4 y 5: desde el 11 de marzo
- DNI 6 y 7: desde el 12 de marzo
- DNI 8 y 9: desde el 13 de marzo
Jubilados con haberes mínimos:
- DNI 0: 9 de marzo
- DNI 1: 10 de marzo
- DNI 2: 11 de marzo
- DNI 3: 12 de marzo
- DNI 4: 13 de marzo
- DNI 5: 16 de marzo
- DNI 6: 17 de marzo
- DNI 7: 18 de marzo
- DNI 8: 19 de marzo
- DNI 9: 20 de marzo
Jubilados con haberes superiores a la mínima:
- DNI 0 y 1: 23 de marzo
- DNI 2 y 3: 25 de marzo
- DNI 4 y 5: 26 de marzo
- DNI 6 y 7: 27 de marzo
- DNI 8 y 9: 30 de marzo
