Científicos desarrollaron una IA que rastrea la trayectoria y evolución de los icebergs

La herramienta permite hacer seguimiento a cada pedazo de hielo desprendido para evaluar su incidencia en el clima. El desarrollo estuvo a cargo del British Antartic Survey (BAS), el operador británico en la Antártida.

Científicos podrán seguir la trayectoria de los icebergs a través de la IA.

Científicos británicos anunciaron una nueva herramienta basada en inteligencia artificial que permite rastrear la t rayectoria de los icebergs desde que cada bloque se desprende de la masa de hielo originaria. Así, prevén que el desarrollo permitirá cubrir un "punto ciego" complejo en la predicción del cambio climático.

Hasta el momento, los investigadores utilizaba imágenes satelitales para seguir manualmente la trayectoria de los bloques de hielo para observar su descomposición y posible influencia en un clima determinado. Ahora, la clasificación estará automatizada gracias al desarrollo IA.

En detalle, el British Antarctic Survey (BAS) , el organismo que representa al Reino Unido en la investigación antártica, fue el encargado de desarrollar esta nueva tecnología que permite identificar, bautizar y seguir a cada iceberg a lo largo de todo su ciclo de vida , desde el momento en que se desprende de una masa de hielo hasta su completa desintegración.

El seguimiento de estas gigantescas estructuras flotantes fue históricamente una tarea compleja para la comunidad científica. A medida que los icebergs se fragmentan en miles de piezas y comienzan a derretirse, se vuelve cada vez más difícil reconstruir su recorrido. Esa dispersión no es un dato menor: puede afectar la navegación marítima, modificar corrientes oceánicas y alterar ecosistemas sensibles.

La herramienta permitirá seguir la vida de los Icebergs luego de su desprendimiento.

La herramienta desarrollada por el BAS utiliza imágenes satelitales de alta resolución para detectar la forma particular que adopta cada bloque de hielo en el momento del desprendimiento —un fenómeno conocido como “desprendimiento”— cuando el iceberg se separa de una plataforma o glaciar y comienza su deriva en el océano.

A partir de allí, la IA entra en acción como si resolviera un rompecabezas de escala monumental. El sistema es capaz de vincular cada fragmento con el iceberg “padre” del que proviene, incluso después de múltiples rupturas, y reconstruir así una suerte de árbol genealógico del hielo, algo inédito hasta ahora por su nivel de detalle y alcance.

Este enfoque representa un salto cualitativo frente a los métodos tradicionales, que requerían un seguimiento manual, lento y poco preciso basado en la interpretación de imágenes satelitales por parte de los investigadores.

La herramienta tuvo su debut con datos de Groenlandia, y según el BAS, logró aportar “información vital” para la ciencia climática y abre la puerta a mejorar los modelos que intentan anticipar la evolución del clima en las próximas décadas.

"Hemos pasado de rastrear unos pocos icebergs famosos a reconstruir árboles genealógicos completos", señaló Ben Evans, investigador del organismo, en el comunicado oficial.

"Por primera vez, podemos ver de dónde viene cada fragmento, adónde va y por qué es importante para el clima", agregó.

Además de su valor científico, el uso de inteligencia artificial podría adaptarse en el futuro a aplicaciones prácticas, como la asistencia a la navegación en regiones polares, donde la presencia masiva de icebergs supone un riesgo constante para los barcos.