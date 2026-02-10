La Patagonia y un inesperado fenómeno en pleno verano: cayó nieve y pintó todo de blanco

Tras un principio de año marcado por los incendios forestales y calor extremo, las nevadas trajeron algo de alivio a la región.

Luego de un complicado inicio de año, marcado por calor extremo, sequías e incendios forestales , la Patagonia se vio sorprendida por una nevada que tiñó de blanco las cumbres por el brusco descenso de las temperaturas, que llegó hasta los cuatro grados bajo cero.

Luego de un fin de semana con una temperatura promedio de 30 grados, lugares como el cerro Catedral de Bariloche quedaron cubiertos de nieve como si se tratara de la temporada invernal. Esta fue la primera nevada del año.

El inesperado fenómeno ocurrió debido a un frente frío proveniente del Océano Pacífico que hizo descender la temperatura hasta -4°C en las zonas altas de la región. Entonces, cayó la nieve. Videos de las aerosillas o de los picos cordilleranos teñidos de blanco se viralizaron rápidamente por las redes sociales.

Otros lugares, como El Bolsón, especialmente el cerro Perito Moreno y el cordón Piltriquitón, también se vieron cubiertos de nieve.

Pero la nevada no solo fue llamativa por la belleza del fenómeno, sino que trajo alivio a una zona que se vio fuertemente afectada por los incendios que consumieron varios miles de hectáreas y que se encuentra dentro de la decretada Emergencia Ígnea.

El descenso de la temperatura y la humedad que generó la caída de nieve colaboraron con la mengua de los focos de incendio en la zona.

Incendios en Chubut: el intendente de Epuyén informó que hay más de 100 viviendas destruidas

La localidad de Epuyén, en la provincia de Chubut, atraviesa un momento crítico a causa de los incendios forestales que afectan a la región desde el año pasado. El intendente José Contreras confirmó que ya se contabilizan más de 100 viviendas destruidas. “Es tristísimo, pero estamos firmes para salir adelante”, expresó el funcionario.

“Este año hubo 37 viviendas afectadas. Si sumamos lo ocurrido el año pasado, superamos ampliamente el centenar solo en Epuyén", señaló Contreras al describir el impacto sobre la comunidad. Por otro lado, sobre el estado del ambiente dijo: “Ya no queda una montaña con verde natural, solo queda el pueblo, el panorama es desolador”.

El intendente remarcó que la recuperación de la localidad requerirá tiempo y recursos. No obstante, aseguró que las casas destruidas este año serán reconstruidas en un plazo estimado de tres meses, según lo informado por las empresas constructoras. “Se van a levantar en los mismos lugares. Esta experiencia tiene que servir para reforzar la prevención”, sostuvo.