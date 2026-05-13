Atucha II volvió a operar tras finalizar su revisión programada y ya aporta energía al sistema eléctrico

Durante casi dos meses se desarrollaron más de 5.500 tareas sobre distintos sistemas y componentes críticos de la planta.

Atucha II inició su operación comercial en junio de 2014 y está emplazada sobre la margen derecha del río Paraná, en la localidad bonaerense de Lima, partido de Zárate.

La Central Nuclear Atucha II retomó la generación eléctrica luego de completar con éxito su Revisión Programada 2026 y reconectarse al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) el 11 de mayo pasado a las 23:14. Según informó Nucleoeléctrica Argentina , la planta volvió a operar antes de la fecha prevista, recuperando así su aporte al abastecimiento energético nacional.

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La parada técnica había comenzado a mediados de marzo y formó parte del esquema habitual de mantenimiento periódico que realizan las centrales nucleares para garantizar condiciones óptimas de seguridad, confiabilidad y eficiencia operativa.

Durante casi dos meses se desarrollaron más de 5.500 tareas sobre distintos sistemas y componentes críticos de la planta, con la participación coordinada de alrededor de 1.700 trabajadores especializados.

Entre las principales actividades ejecutadas se destacaron inspecciones internas de componentes del reactor, controles y limpieza de generadores de vapor, mantenimiento de motores diésel de emergencia, reemplazo de elementos en sistemas de refrigeración, además de pruebas funcionales y verificaciones sobre sistemas de protección y control.

Desde Nucleoeléctrica explicaron que este tipo de intervenciones solo pueden realizarse durante una parada programada, ya que requieren condiciones especiales de seguridad y acceso técnico. "El objetivo es evaluar en profundidad el estado de los equipos, incorporar mejoras y reforzar los estándares operativos de la central", recalcaron.

Atucha energía nuclear obras Nucleoeléctrica Argentina

A lo largo de todo el proceso también participó la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), que mantuvo inspectores especializados en la planta para supervisar el desarrollo de las tareas y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia de Operación.

Con la vuelta de Atucha II, el sistema eléctrico recupera una de las principales fuentes de generación de base del país. La central posee una potencia eléctrica bruta de 745 MW, suficiente para abastecer aproximadamente a 4 millones de personas.

Una pieza clave de la generación nuclear argentina

Atucha II inició su operación comercial en junio de 2014 y está emplazada sobre la margen derecha del río Paraná, en la localidad bonaerense de Lima, partido de Zárate, a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

La central incorporó la experiencia operativa acumulada por Atucha I y fue diseñada bajo estándares internacionales de seguridad nuclear. Como el resto de las centrales nucleares argentinas, opera bajo licencia otorgada por la Autoridad Regulatoria Nuclear.

Atucha II energía nuclear obras Nucleoeléctrica Argentina

El regreso anticipado de la planta representa además un dato relevante para el sistema energético argentino en un contexto de creciente demanda eléctrica y necesidad de contar con generación estable y libre de emisiones de carbono.

Desde la compañía remarcaron que la operación de Atucha II continúa apoyándose en criterios de “seguridad, planificación y mejora continua”, alineados con las mejores prácticas de la industria nuclear internacional.