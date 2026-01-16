Energía nuclear: Atucha II vuelve al 100% de potencia y Dioxitek alcanzó récord histórico de producción de uranio

La central nuclear recuperó su capacidad plena tras optimizar procesos operativos, mientras que la planta de Córdoba logró producir 190 toneladas de dióxido de uranio en un año, acercando al país al autoabastecimiento de combustible.

Desde el 14 de enero la central nuclear Atucha II volvió a operar al 100% de potencia, por encima de 716 MW netos.

Tras un riguroso proceso de optimización técnica y cumplimiento de estándares internacionales, la Central Nuclear Atucha II retomó su operación al 100% de su capacidad instalada . Este hito se alcanzó formalmente el pasado 14 de enero, una vez que la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) otorgó la autorización correspondiente para que la planta ubicada en Lima, provincia de Buenos Aires, vuelva a inyectar su potencia máxima al Sistema Interconectado Nacional.

El regreso de Atucha II a su régimen pleno de potencia representa un avance crítico para la estabilidad del despacho eléctrico . Al funcionar como energía de base, las centrales nucleares proporcionan un flujo constante y previsible que no se ve afectado por las variables climáticas que condicionan a las energías renovables o la estacionalidad de los recursos hidroeléctricos .

Según indicaron fuentes oficiales, este retorno a la operatividad total es el fruto de un "trabajo sostenido" por parte de los equipos profesionales de Nucleoeléctrica Argentina S.A. , quienes durante los últimos años se abocaron al desarrollo de herramientas de ingeniería propia y a la implementación de estrategias de mejora continua para maximizar el desempeño de la instalación sin descuidar los protocolos de seguridad.

Para alcanzar nuevamente el 100% de su capacidad operativa, NASA S.A. implementó un riguroso plan de trabajos correctivos en Atucha II que incluyó la reparación de bombas con un nuevo diseño de camisas y la instalación de filtros en el reactor para la extracción de residuos (debris).

Asimismo, se fortaleció la seguridad mediante un sistema de monitoreo online para la detección temprana de fallas en elementos combustibles, la activación de alarmas ante caídas de caudal y la validación técnica de ensayos a través de un simulador hidráulico (mock-up) desarrollado en el Centro Atómico Constituyentes .

Récord histórico de producción de combustible nuclear

En sintonía con este fortalecimiento de la generación, el ciclo del combustible nuclear también alcanzó un desempeño sin precedentes de la mano de Dioxitek. La empresa estatal, encargada de una etapa fundamental del procesamiento del uranio, informó que durante 2025 produjo un total de 190 toneladas de dióxido de uranio de grado nuclear.

Esta cifra constituye un récord histórico para la compañía desde su creación en 1996 y es el resultado directo de un profundo proceso de saneamiento administrativo y reordenamiento integral de sus operaciones. La planificación estratégica llevada a cabo en la planta de Córdoba permitió optimizar cada fase del proceso físico-químico, elevando la productividad del personal técnico y consolidando el rol de la empresa en la cadena de valor energética.

El impacto de este récord productivo trasciende la estadística interna de la compañía, ya que las 190 toneladas alcanzadas permiten proyectar un escenario de autoabastecimiento para el parque nuclear argentino. Este volumen de dióxido de uranio es suficiente para satisfacer la demanda total de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, lo que otorga una previsibilidad inédita al suministro de elementos combustibles.

Reactor CANDU Central Nuclear Embalse en Córdoba Nucleoeléctrica Energía nuclear Nucleoeléctrica S.A.

"Al producir este insumo de manera local, Argentina no solo garantiza la autonomía de sus plantas generadoras, sino que también evita la erogación de divisas al sustituir importaciones de un combustible de alta complejidad técnica que antes debía adquirirse en el mercado externo", destacaron desde la empresa.

El proceso industrial que desarrolla Dioxitek es de una sofisticación extrema, ya que transforma diversas materias primas, como el concentrado de uranio o yellowcake y restos de procesos previos, en polvo de dióxido de uranio de calidad cerámica. Este componente es luego utilizado para la fabricación de las pastillas que conforman los elementos combustibles que alimentan los reactores.

La consolidación de este ciclo productivo, sumada a la plena capacidad de Atucha II, cierra un esquema de soberanía tecnológica que posiciona a la Argentina como uno de los pocos países capaces de dominar integralmente la tecnología nuclear para fines pacíficos, desde el procesamiento del mineral hasta la generación masiva de electricidad.

Atucha II - Vista de la Turbina (3).JPG

Este escenario de robustez operativa reafirma el carácter estratégico de la energía nuclear en el camino hacia la transición energética. Con instalaciones que operan con altos niveles de eficiencia y una cadena de suministro de combustible local plenamente activa, el país refuerza su infraestructura crítica.

Más allá de las intenciones de privatización de las empresas del sector, la sinergia entre la generación eficiente en las centrales y la capacidad de respuesta industrial de plantas como la de Córdoba asegura que el sector nuclear continúe siendo un pilar fundamental para el desarrollo económico, médico e industrial, garantizando un suministro eléctrico confiable y sostenible para las próximas décadas.