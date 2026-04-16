Bajan regalías al petróleo de la Patagonia para reactivar cuencas maduras y atraer inversiones

Santa Cruz redujo al 12% las regalías del petróleo convencional y al 5% las del no convencional en Palermo Aike, en un acuerdo con empresas y sindicatos para sostener producción, empleo e inversiones.

Para el no convencional, las regalías se fijaron en el 5%, con el objetivo de acelerar el desarrollo de Palermo Aike, la formación de Santa Cruz.

En un movimiento clave para el futuro del sector hidrocarburífero en la Patagonia y en medio de la guerra en Medio Oriente , la provincia de Santa Cruz decidió reducir las regalías al petróleo convencional al 12% y el no convencional que se explora en Palermo Aike al 5% , en el marco de un acuerdo tripartito entre el gobierno provincial, empresas operadoras y sindicatos.

La medida fue oficializada por el gobernador Claudio Vidal , quien explicó que el objetivo central es sostener la producción en las cuencas maduras y garantizar la continuidad de la actividad, especialmente tras la salida de YPF de áreas convencionales en el norte provincial.

“El objetivo es sostener la producción y preservar el empleo en un contexto desafiante”, señalaron desde el gobierno provincial durante la presentación de la iniciativa.

La decisión se inscribe en una estrategia más amplia orientada a reactivar y dar viabilidad económica a los yacimientos convencionales, que enfrentan costos crecientes y declino natural de producción. En este contexto, la reducción de regalías aparece como una herramienta para mejorar la rentabilidad de los proyectos y facilitar la llegada de nuevas inversiones.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín , se refirió a los avances en el área de Palermo Aike , el principal proyecto exploratorio de Santa Cruz y adelantó que próximamente habrá novedades sobre la realización de un pozo exploratorio en ese sector no convencional: “Si bien no puedo decir con exactitud la fecha, la locación creo que ya la tenemos terminada pero seguramente será para el segundo semestre”, apuntó.

Del acto por la baja de regalías participaron YPF , CGC , Pan American Energy , Clear Petroleum y Patagonia Resources , junto a ejecutivos de otras compañías como Quintana Energy, Roch, Crown Point, Venoil y Petrolera Santa María, entre otras.

Asimismo, el ejecutivo de YPF destacó el trabajo conjunto con la provincia en cuanto a los pasivos ambientales. “Como dijo Claudio Vidal, se está trabajando para hacer todo como corresponde de manera transparente y cumplir con la ley”, dijo Marín.

El presidente de YPF recordó la firma del contrato entre YPF, el gobierno pagatónico y la Universidad de Buenos Aires (UBA) para que sea una tercera parte en la elaboración de un informe final. "La verdad es que siempre dijimos que nos vamos a dedicar a los no convencionales y lo que hemos hecho es cumplir la ley, además, es la primera compañía que decide cuando se deja unas áreas, tomar y sacar los pasivos ambientales”, subrayó Marín.

Gustavo Salerno, de Patagonia Resources, destacó: “Hay una oportunidad concreta para potenciar la producción en la provincia si trabajamos de manera conjunta entre el Estado y las empresas”.

En representación de Roch, Silvana Chacra valoró el contexto generado por la provincia y destacó la oportunidad que se abre tras la salida de YPF de las áreas convencionales. En ese sentido, sostuvo que lo que para algunos significó una pérdida, para otras compañías representó “una gran oportunidad”, especialmente por las condiciones que ofrece Santa Cruz para el desarrollo de nuevas inversiones.

El diagnóstico es compartido: si bien el contexto presenta dificultades, también abre una ventana para reordenar el esquema productivo y recuperar niveles de actividad.

Palermo Aike y el impulso al no convencional

En paralelo, la provincia avanzó con un esquema aún más agresivo para el desarrollo no convencional. En este caso, las regalías se fijaron en el 5%, con el objetivo de acelerar el desarrollo de Palermo Aike, la formación que Santa Cruz posiciona como su gran apuesta a futuro.

Ubicada en la Cuenca Austral, Palermo Aike es considerada la segunda gran oportunidad energética de la provincia, detrás del convencional histórico, y busca replicar -en menor escala- el potencial de desarrollos como Vaca Muerta.

La reducción de regalías busca compensar los mayores riesgos y costos iniciales que implica este tipo de proyectos, incentivando la exploración y el desarrollo temprano.

Un acuerdo integral: inversión, productividad y empleo

El esquema no se limita a una reducción impositiva. El acuerdo incluye compromisos concretos de inversión por parte de las operadoras y mejoras en productividad impulsadas en conjunto con los sindicatos. Según se informó, el objetivo es fortalecer la competitividad del sector y preservar el empleo local en un contexto de transición.

Desde Compañía General de Combustibles (CGC) destacaron que la medida provincial se integra a un esquema más amplio de incentivos. Su CEO, Hugo Eurnekian, afirmó: “Estamos trabajando muy bien con los sindicatos en mejorar la productividad, mientras que la provincia avanzó con la baja de regalías y el gobierno nacional con un nuevo esquema de retenciones al convencional. En paralelo, las empresas venimos trabajando en eficiencia y en fortalecer nuestras operaciones”.

Prairie hidrocarburs no convencional Canadá El gobernador Claudio Vidal recorrió junto a CGC instalaciones de perforación no convencional en la región Prairie de Canadá.

La articulación entre Estado, empresas y gremios aparece así como uno de los pilares del nuevo modelo. En ese marco, el gobernador Vidal, junto al ministro de Energía y Minería Jaime Álvarez, y representantes de la empresa CGC, visitaronrecientemente instalaciones de perforación no convencional en Prairie, una de las regiones de Canadá más avanzadas del mundo en la industria petrolera.

La recorrida incluyó equipos de alta potencia diseñados para operar en condiciones extremas, un punto clave para pensar el futuro de Palermo Aike. La visita se realizó por invitación de la empresa ENSIGN, donde la comitiva santacruceña analizó en detalle procesos y tecnologías que hoy marcan el estándar global en eficiencia, seguridad y productividad dentro del sector hidrocarburífero.

En ese contexto, Vidal fue contundente al definir el rumbo de su gestión: “Santa Cruz tiene el recurso. Lo que estamos haciendo es ir a buscar la tecnología y las inversiones para ponerlo a producir de verdad. Ese es el cambio que vinimos a hacer”, afirmó.

La agenda internacional que impulsa la gestión de Vidal forma parte de un plan más amplio: posicionar a Santa Cruz como un polo energético competitivo a nivel nacional e internacional. Esto implica no solo atraer inversiones, sino también incorporar conocimiento, tecnología y nuevos estándares productivos que permitan maximizar el aprovechamiento de los recursos.

image El CEO de CGC, Hugo Eurnekian, dijo que las empresas trabajan en "eficiencia para fortalecer las operaciones” en Santa Cruz.

Durante la misión, se destacó el rol de CGC como un actor estratégico en esta nueva etapa. La compañía acompaña la visión del Gobierno provincial de impulsar el crecimiento del sector energético con una fuerte incorporación de innovación tecnológica.

Actualmente, CGC produce cerca de 29 mil barriles diarios de petróleo en la Cuenca del Golfo San Jorge y alrededor de 6 millones de metros cúbicos diarios de gas en la Cuenca Austral. La compañía registró ingresos por aproximadamente 940 millones de dólares en el último año y consolidó su participación en el sistema de transporte de gas, integrando el segundo mayor operador del país en este segmento.

Tecnología e innovación como eje de la nueva etapa

Además del frente fiscal, el sector reconoce la necesidad de avanzar en eficiencia operativa y modernización tecnológica para sostener la producción.

En ese sentido, Patricio Neuss subrayó: “Es importante que podamos incorporar nuevas tecnologías. Así como el gobernador ha tomado una medida innovadora, también nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para introducir innovaciones”.

La incorporación de nuevas técnicas de recuperación y optimización de yacimientos será clave para extender la vida útil de los campos convencionales.

El anuncio contó con la participación de los principales actores del sector hidrocarburífero con presencia en Santa Cruz, reflejando el respaldo a la iniciativa. Entre los asistentes se destacaron directivos de YPF, CGC, Pan American Energy, Clear Petroleum y Patagonia Resources, junto a ejecutivos de otras compañías como Quintana Energy, Roch, Crown Point, Venoil y Petrolera Santa María, entre otras.

La amplia convocatoria evidenció el interés del sector en un esquema que busca recomponer condiciones de inversión en una de las provincias históricas del petróleo argentino.