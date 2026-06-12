Horacio Marín trazó los próximos pasos de YPF: VMOS, más barriles por día y venta de acciones a través de su app

El titular de la compañía habló sobre lo que viene para la petrolera que piensa comandar hasta 2031. El avance del oleoducto clave para la matriz energética.

La petrolera estatal YPF atraviesa tiempos de bonanza bajo la conducción de Horacio Marín, apalancados por el boom de la energía y el alto precio internacional del petróleo. El ejecutivo de la compañía, que reafirmó que no planea dejar el cargo hasta 2031, aseguró que hacia adelante el objetivo es de expandir todo lo posible la empresa.

Marín repasó el presente de la petrolera y destacó que prevén alcanzar la producción de 250.000 barriles diarios de petróleo de producción propia sin contar los no operados por la compañía para fin de año, que en la actualidad es de 200.000. Los barriles de producción propia son aquellos que la petrolera extrae y comercializa directamente en bloques donde tiene participación mayoritaria y control. En contraste, los barriles operados incluyen el total de crudo extraído en yacimientos que la empresa administra, pero reparten los ingresos proporcionales con otras compañías socias. Todo eso sumado da más de 400.000 barriles diarios.

Asimismo, dijo que el objetivo en términos de perforación de pozos es de 400 al año a partir de 2027.

“Nuestro negocio es muy sólido y resiste precios bajos de petróleo”, afirmó Marín en el brindis por el día del periodista que organizó YPF en su torre de Puerto Madero. Reconoció que los valores internacionales actuales, que ahora oscilan entre los u$s80 y u$s90, fueron beneficios para las arcas de la compañía de capitales mixtos, pero aseguró que incluso una baja no afectará sustancialmente la ecuación.

Por otro lado, destacó el avance del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que cuando esté terminado será el más grande de la Argentina. Su objetivo es transportar petróleo crudo desde la Cuenca Neuquina hasta una nueva terminal portuaria de exportación en Punta Colorada, Río Negro.

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En ese punto, Marín reveló que el conflicto en Medio Oriente produjo un “cuello de botella” sobre un punto clave: las boyas. Ocurre que debe pasar por el estrecho de Ormuz, epicentro del conflicto entre EEUU e Irán y “si se extiende más es un problema”. Estimó que para el inicio del próximo año se desarrollará la exportación gracias a la obra.

Sin embargo, Marín comentó que encontraron otra boya en la región para adquirir, y que si bien no es de la misma calidad “conviene traerla igual” porque la prioridad es incrementar la producción cuanto antes.

Además, comunicó que a partir de agosto todos los usuarios de la app de YPF podrán comprar acciones de la compañía directamente desde la misma, sin necesidad de hacerlo a través de un agente de bolsa. Serán papeles del mercado local, no ADRs.

YPF lanzó Refiplus

Marín también se refirió a los nuevos formatos en estaciones de servicio, y sostuvo que la atención al cliente es uno de los pilares de la compañía. En ese marco, YPF ya venía de presentar sus estaciones Black –premium- y ahora lo hizo con Refiplus.

Se trata de un nuevo formato de estaciones enfocado en la rapidez y eficiencia que YPF inauguró esta semana en la provincia de Salta. Propone una experiencia de carga más rápida, con autodespacho.

“Refiplus es una propuesta pensada para lo que hoy valora el cliente: resolver la carga de forma ágil, sin resignar calidad. Es simple, eficiente y con el respaldo de YPF en cada litro”, señaló Marín.