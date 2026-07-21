Día Mundial del Perro: el ranking de las razas más inteligentes

Border Collie, Poodle y Pastor Alemán aparecen entre los primeros puestos por su capacidad para aprender órdenes, adaptarse y resolver distintos problemas.

En Argentina, cada 2 de junio se celebra el Día Nacional del Perro, en homenaje a Chonino.

Cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro , una fecha creada para concientizar sobre el abandono, el maltrato animal y la importancia de la adopción y la tenencia responsable.

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La conmemoración comenzó a difundirse en 2004 , luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtiera que cerca del 70% de los perros del mundo no tenía un hogar .

Además de promover su cuidado, la jornada destaca el papel que cumplen en la sociedad como asistentes, rescatistas, perros guía , integrantes de fuerzas de seguridad o compañeros terapéuticos. Especialistas en comportamiento animal identificaron cuáles son las razas con mayor capacidad de aprendizaje , resolución de problemas y obediencia, encabezando el ranking de las más inteligentes del mundo.

El Día Mundial del Perro se conmemora cada 21 de julio con el objetivo concientizar sobre una problemática que afecta a millones de ellos en todo el mundo: el abandono , el maltrato y la falta de tenencia responsable .

La fecha comenzó a difundirse internacionalmente en 2004 , después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) diera a conocer una cifra alarmante: cerca del 70% de los perros del planeta no tenía un hogar .

Ese dato impulsó campañas de organizaciones protectoras y entidades vinculadas al bienestar animal para promover la adopción responsable y visibilizar la situación de los animales que viven en la calle.

En Argentina también contamos con una celebración propia. El Día Nacional del Perro se festeja cada 2 de junio en homenaje a Chonino, un pastor alemán de la Policía Federal que murió en 1983 mientras protegía a su guía durante un enfrentamiento armado.

Gracias a su intervención, los responsables pudieron ser identificados y detenidos días después.

Las 10 razas caninas más destacadas por su capacidad de aprendizaje

La inteligencia en los perros no se limita a aprender trucos. Especialistas como el psicólogo Stanley Coren y entidades como el American Kennel Club (AKC) sostienen que incluye la rapidez para comprender órdenes, resolver problemas, interpretar gestos humanos, adaptarse a nuevas situaciones y desempeñar tareas específicas.

Entre las razas que encabezan el ranking, se encuentran:

Border Collie

El Border Collie ocupa el primer lugar en prácticamente todos los rankings de inteligencia canina. Originalmente criado para el pastoreo, posee una enorme capacidad para aprender órdenes nuevas en muy pocas repeticiones y resolver problemas de forma independiente.

Su nivel de concentración, memoria y autocontrol le permite destacarse en deportes caninos, pruebas de obediencia y trabajos que requieren rapidez mental.

Además, un estudio publicado en Scientific Reports por la investigadora en medicina animal, Saara Junttila, demostraron que sobresale en desafíos donde debe planificar una estrategia antes de actuar, una habilidad poco frecuente en otras razas.

Poodle

El Poodle o caniche es considerado una de las razas con mayor facilidad para aprender comandos y adaptarse a diferentes ambientes.

Responde muy bien al entrenamiento positivo, memoriza rápidamente nuevas órdenes y disfruta de los desafíos mentales. Su inteligencia, combinada con un fuerte deseo de complacer a sus dueños, explica por qué suele destacarse en competencias de obediencia y agilidad.

Pastor Alemán

El Pastor Alemán es una de las razas de trabajo más reconocidas del mundo. Su capacidad para aprender tareas complejas, obedecer órdenes con rapidez y mantener la concentración hizo que fuera elegido durante décadas para integrar fuerzas policiales, equipos de rescate, unidades militares y programas de asistencia para personas con discapacidad.

Además de su inteligencia, sobresale por su equilibrio emocional, seguridad y enorme capacidad de adaptación.

Golden Retriever

El Golden Retriever combina una gran inteligencia con un carácter muy sociable. Aprende con rapidez, responde bien a los entrenamientos y mantiene una estrecha conexión con las personas, motivo por el cual suele desempeñarse como perro guía, de terapia o de asistencia.

De acuerdo con la investigación de Scientific Reports, estas mascotas recurren con facilidad a la comunicación con los humanos cuando enfrenta un problema difícil de resolver.

Doberman Pinscher

El Doberman fue desarrollado como perro de protección y vigilancia, por lo que posee una destacada capacidad para evaluar situaciones y reaccionar rápidamente.

Aprende órdenes complejas, mantiene la concentración incluso bajo presión y demuestra una gran disciplina durante el entrenamiento. Estas características explican su presencia en tareas de seguridad y defensa en distintos países.

Pastor de las Islas Shetland

También conocido como Sheltie, este perro pastor se destaca por su rapidez mental y su enorme facilidad para aprender rutinas.

Es muy obediente, atento a las indicaciones de su dueño y sobresale en disciplinas deportivas y tareas de pastoreo, según AKC.

Labrador Retriever

El Labrador Retriever es una de las razas más versátiles. Su inteligencia, temperamento equilibrado y predisposición para colaborar con las personas lo convierten en uno de los perros más utilizados para búsqueda y rescate, detección de sustancias, asistencia a personas con discapacidad y terapias.

A SU VEZ, comprende con facilidad gestos humanos y aprende rápidamente nuevos comportamientos.

Papillón

Se caracteriza por aprender comandos con gran velocidad, adaptarse fácilmente a nuevas situaciones y destacarse en deportes de agilidad. Su curiosidad permanente y su energía hacen que necesite estimulación mental constante.

Rottweiler

El Rottweiler combina fortaleza física con una importante capacidad de aprendizaje. Cuando recibe una correcta socialización y entrenamiento, responde muy bien a tareas de obediencia avanzada y protección.

Es un perro seguro, confiado y con una notable capacidad para interpretar el entorno antes de actuar.

Pastor Ganadero Australiano

El Pastor Ganadero Australiano, también conocido como Australian Cattle Dog, fue criado para conducir ganado en largas distancias y tomar decisiones de manera autónoma.

Posee una enorme resistencia física, aprende con rapidez y necesita actividades constantes para estimular tanto su cuerpo como su mente.