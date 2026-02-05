Expira el tratado nuclear de EEUU y Rusia: la estrategia de China, el plan de Putin y el rol del papa León XIV

El tratado había sido firmado en 2010 y venció este jueves, tras meses de negociaciones fracasadas. China surge como el "factor x" para alcanzar un nuevo entendimiento.

Archivo. Trump y Putin, entre las negociaciones y el límite de una nueva carrera armamentística.

El último acuerdo de control nuclear vigente entre Estados Unidos y Rusia llegó a su fin este jueves . Con su vencimiento, desaparece el único marco que todavía imponía límites verificables a los dos mayores arsenales atómicos del planeta, algo que no ocurría desde hace más de medio siglo .

El tratado había sido firmado - en su versión actual - en 2010 y fue resultado de acuerdos anteriores. Entre lo más destacado, el pacto ponía límites de no más de 1.550 ojivas nucleares en no más de 700 misiles y bombarderos, desplegadas y listas para su uso a ambas potencias.

Así, el mismo había sido concebido como un ancla de previsibilidad estratégica . Su expiración vuelve a encender alertas en la comunidad internacional.

Ante la complejización del panorama geopolítico y la caída del tratado abre la puerta - según explican analistas internacionales - a un escenario de competencia armamentística sin restricciones . El presidente ruso, Vladímir Putin, manifestó su disposición a continuar respetando los límites durante un año adicional, siempre que Washington adopte la misma postura. Desde la Casa Blanca, en cambio, el presidente Donald Trump evitó dar definiciones claras sobre una eventual prórroga.

China expresó su pesar por la expiración del Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START) entre Estados Unidos y Rusia, según afirmó este jueves el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian.

Durante una conferencia de prensa habitual, Lin subrayó que el acuerdo tuvo un papel central en el sostenimiento de la estabilidad estratégica global. También advirtió que existe una preocupación extendida en la comunidad internacional ante los posibles efectos negativos que su final pueda tener sobre el régimen internacional de control de armas y el equilibrio nuclear mundial.

Xi Jinping Xi Jinping: el intermediador en las negociaciones entre EEUU y Rusia.

En ese contexto, recordó que Rusia propuso continuar observando los límites fundamentales del tratado incluso después de su vencimiento y, en este escenario, Beijing instó a Estados Unidos a dar una respuesta “activa”, actuar con responsabilidad frente a los arreglos posteriores al acuerdo y retomar cuanto antes el diálogo con Moscú sobre estabilidad estratégica, algo que, según el vocero, es lo que espera el resto del mundo.

El rol de China y sus dichos alrededor de la caída del acuerdo no es menor. Es que, en la previa del vencimiento, desde Washington una fuente anónima de la Casa Blanca señaló el lunes que Trump estaría interesado en mantener ciertos límites a las armas nucleares e incorporar a China a futuras conversaciones. Sin embargo, aclaró que el republicano tomaría una decisión “según sus plazos”.

Beijing, por su parte, rechazó cualquier intento de imponer restricciones a su arsenal nuclear, que si bien es menor al de las otras potencias, se encuentra en expansión.

Rusia advierte que "no está obligada" a respetar límites

A pesar de haber instado a firmar un nuevo pacto - o mantener los límites anteriores - la no respuesta de Trump provocó que, desde el Kremlin, aseguraran el pasado miércoles que Rusia ya "no está obligada" a respetar límites sobre la cantidad de ojivas nucleares que puede desplegar, dado que el último tratado de control de armas con Estados Unidos está a punto de expirar.

Con el vencimiento formal del New Start este jueves, tanto Moscú como Washington quedan liberados de una serie de restricciones que regulaban sus arsenales estratégicos.

"Suponemos que las partes del tratado New Start ya no están obligadas por ninguna obligación ni declaración simétrica en el marco del tratado”, indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comunicado.

Putin ya había propuesto en septiembre continuar durante un año más con el cumplimiento de los límites establecidos, pero, de acuerdo con el Kremlin, esa iniciativa nunca recibió una respuesta formal por parte de Washington.

El papa León XIV intercede en la carrera armamentística entre EEUU y Rusia

El papa León XIV se sumó el pasado miércoles a los llamados internacionales para frenar una escalada nuclear y sostuvo que todas las partes deben hacer “todo lo posible” para evitar una nueva carrera armamentística.

“Les insto a no abandonar este instrumento sin procurar que tenga una continuación concreta y eficaz”, expresó el pontífice, de origen estadounidense, durante su audiencia general semanal.

leon xiv El papa Leon XIV llamó a no abandonar este tipo de acuerdos.

En la misma línea, la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares reclamó a Rusia y a Estados Unidos que se comprometan a respetar los límites del New Start mientras se negocia un nuevo acuerdo que lo reemplace.

La preocupación también quedó reflejada en el último informe del Boletín de los Científicos Atómicos, que el mes pasado adelantó su emblemático “Reloj del Juicio Final” más cerca que nunca de marcar las 12 de la ncoche, ante el temor de que la caída del tratado derive en una nueva y peligrosa carrera armamentística global.