Chile crea un gigante mundial del litio: Codelco y SQM lanzan NovaAndino con producción hasta 2060

La nueva compañía nace de la fusión entre Minera Tarar (Codelco) y SQM, y representa uno de los movimientos más relevantes de la industria minera latinoamericana en la última década.

Litio en el Salar de Atacama. Con la creación de NovaAndino Litio, Chile consolida un modelo que combina control estatal, asociación con un actor privado de escala global y altos estándares ambientales y sociales.

Chile dio un paso decisivo en su estrategia para consolidarse como actor central del mercado global del litio . Codelco y SQM materializaron formalmente la creación de NovaAndino Litio SpA , una sociedad público-privada inédita que operará la producción de litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060.

La constitución de NovaAndino Litio fue informada mediante un Hecho Esencial ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y marca la concreción de un largo proceso político, técnico y regulatorio iniciado en 2023, en el marco de la Estrategia Nacional del Litio impulsada por el Estado chileno. El objetivo central: asegurar una participación directa y mayoritaria del Estado en la explotación de un recurso estratégico para la transición energética y digital global.

Con la nueva alianza, entre 2025 y 2030 se sumarán unas 300.000 toneladas adicionales de litio (LCE) a la producción que hoy adelanta SQM. En 2023 esta firma produjo 169.000 toneladas del metal. Luego, entre 2031 y 2060 se espera que la producción anual de litio de la sociedad se estabilice entre 280.000 y 300.000 toneladas LCE.

En términos de producción, el mercado mundial del litio continúa siendo liderado por Australia , seguido más atrás por Chile, China y Zimbabue . Los australiano se estima lideran con una producción de 212.000 toneladas LCE. Pero Zimbabue más que triplicó su producción de litio durante el periodo (2021-2024).

Argentina se ubica como el quinto productor mundial de litio con 6 proyectos en producción y más de 41 proyectos en etapas avanzadas. Al cierre de 2025 se estima superará las 130.000 toneladas anuales LCE. Pero en capacidad, para 2030, podría llegar a 580.000 toneladas LCE.

Una alianza inédita en el Salar de Atacama

NovaAndino Litio concentrará la totalidad de los activos, permisos, filiales, oficinas internacionales, conocimiento técnico y equipos humanos necesarios para el desarrollo del negocio del litio en el Salar de Atacama. La reorganización fue impulsada por SQM entre 2024 y 2025 y busca garantizar continuidad operativa tanto bajo los contratos vigentes con la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), la agencia estatal chilena que fomenta innovación, emprendimiento y competitividad, como en los que regirán a partir de 2031.

La sociedad operará bajo un modelo de gobernanza paritario, con seis directores: tres designados por Codelco y tres por SQM. Por parte de la minera estatal integran el directorio Máximo Pacheco, Josefina Montenegro y Alfredo Moreno, mientras que por SQM lo hacen Ricardo Ramos, Hernán Uribe y Manuel Ovalle. En su primera sesión, realizada el 29 de diciembre, el directorio eligió a Máximo Pacheco como presidente y a Ricardo Ramos como vicepresidente.

Además, se designó al actual gerente general de SQM Litio, Carlos Díaz, como gerente general de NovaAndino Litio, y a Eduardo Foix como gerente de Finanzas, asegurando continuidad técnica y operativa desde el primer día.

Un proceso largo, exigente y con fuerte respaldo institucional

La materialización de la sociedad conjunta culmina un proceso que comenzó formalmente en mayo de 2023, cuando Codelco y SQM iniciaron negociaciones en el marco de la Estrategia Nacional del Litio. Ese camino incluyó un Memorándum de Entendimiento anunciado en diciembre de 2023 y la firma del Acuerdo de Asociación el 31 de mayo de 2024, que estableció una hoja de ruta clara, con exigentes condiciones previas.

El acuerdo fue sometido a un proceso de revisión exhaustivo y sin precedentes, tanto en Chile como en el exterior. Más de 20 organismos públicos y regulatorios intervinieron en su análisis, entre ellos la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la CMF, la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) y la Contraloría General de la República. A nivel judicial, todas las acciones y recursos interpuestos fueron rechazados por las Cortes de Apelaciones o la Corte Suprema.

En paralelo, la asociación fue evaluada y aprobada por autoridades de libre competencia e inversión extranjera en ocho países, con pronunciamientos favorables de diez organismos regulatorios internacionales. También se llevó adelante un proceso de consulta indígena liderado por Corfo, cuyo resultado favorable permitió avanzar en acuerdos con las comunidades del territorio.

“Haber completado con éxito este proceso nos autoriza a afirmar que esta sociedad nace con sólido respaldo institucional, con plena legitimidad y con una marcada visión de futuro”, afirmó Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco y de NovaAndino Litio.

Valor público, sostenibilidad y control estatal

Uno de los ejes centrales del acuerdo es la captura de valor para el Estado chileno. El modelo económico prevé que entre 2025 y 2030 el Estado reciba hasta el 70% del margen operacional asociado a la nueva producción, porcentaje que a partir de 2031 ascenderá hasta el 85%, a través de pagos a Corfo, impuestos y utilidades para Codelco.

“La nueva sociedad nace con la vocación de transformar un recurso estratégico y de todos los chilenos y chilenas, como el litio, en oportunidades y desarrollo para el país y para un mundo que lo necesita para su transición energética y digital”, sostuvo Pacheco. Y agregó: “Podemos asegurar que NovaAndino Litio actuará con máxima responsabilidad ambiental, respeto por el territorio y las comunidades que lo habitan”.

Desde SQM, su gerente general y vicepresidente de la nueva sociedad, Ricardo Ramos, destacó que la alianza “reúne conocimiento y experiencia operacional, equipos técnicos de primer nivel, escala, redes comerciales globales y una visión compartida de largo plazo”, lo que permitirá aportar desde Chile a la transición energética global.

Cambios ambientales y mirada de largo plazo

En el plano ambiental, NovaAndino Litio impulsará un cambio estructural en la forma de producir litio en el Salar de Atacama. El plan contempla la incorporación de nuevas tecnologías y mejoras de procesos para aumentar la eficiencia, reducir la extracción neta de salmuera y avanzar hacia un balance hídrico, con el objetivo de disminuir la presión sobre los ecosistemas del salar.

En materia social y territorial, el acuerdo incorpora compromisos de relacionamiento permanente con las comunidades, especialmente con los pueblos originarios, junto con mecanismos de seguimiento y exigencias contractuales orientadas a la creación de valor compartido.

Como parte de los compromisos de la asociación, SQM transfirió a Codelco la totalidad de sus concesiones mineras en el Salar de Maricunga, fortaleciendo la posición del Estado chileno en ese territorio y habilitando el desarrollo de futuros proyectos de litio bajo control estatal.

Las compañías también informaron que la materialización de la fusión tendrá un impacto positivo y material en los resultados de Codelco, efecto que se reflejará en los estados financieros al 31 de diciembre de 2025.

Con la creación de NovaAndino Litio, Chile consolida un modelo que combina control estatal, asociación con un actor privado de escala global y altos estándares ambientales y sociales, en un contexto de creciente competencia internacional por los minerales críticos. En un mercado donde el litio se volvió un insumo estratégico para baterías, electromovilidad y almacenamiento energético, la apuesta chilena busca asegurar soberanía, estabilidad y proyección de largo plazo.

Como resumió Máximo Pacheco: “Codelco es desde hoy una empresa que produce cobre y litio, y con ello ponemos a Chile como protagonista en la transición energética y la descarbonización de la economía”.