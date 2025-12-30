Récord del precio de la plata: por qué crece la demanda global y quiénes son los dueños de las principales minas

Con cuatro años consecutivos de déficit, una demanda industrial en máximos y una oferta limitada, la plata se consolida como insumo clave de la transición energética, mientras sus precios reflejan una creciente volatilidad financiera.

El mercado mundial de la plata consolidó en los últimos años una tendencia que ya no admite dudas: la oferta y la demanda se encuentran estructuralmente desalineadas . De acuerdo con el informe "Mercado de Plata" de la Secretaría de Minería de la Nación , durante los primeros nueve meses de 2025 , el mercado mundial de la plata acentuó las tensiones estructurales que ya venía mostrando en años previos. Así, entre enero y septiembre la demanda global se mantuvo firme , impulsada casi exclusivamente por el uso industrial, mientras que la oferta mostró un crecimiento marginal, insuficiente para recomponer el balance del mercado.

En ese período, la demanda industrial volvió a expandirse , traccionada por los sectores vinculados a la transición energética, la electrónica avanzada y la electrificación del transporte. El informe oficial al que accedió Energy Report señala que “ la plata continúa consolidándose como un insumo estratégico para tecnologías limpias y aplicaciones eléctricas de alta eficiencia ”, una tendencia que se profundizó en 2025 con el aumento de la capacidad instalada solar a nivel global y la recuperación de la producción manufacturera en Asia

China, India y el Sudeste Asiático explicaron la mayor parte del crecimiento interanual de la demanda, con China reafirmando su posición como principal consumidor industrial del mundo . A esto se sumó una recuperación parcial del consumo en Estados Unidos y Europa, asociada a inversiones en redes eléctricas, almacenamiento energético y automatización industrial.

El balance global cerró 2024 con un déficit de 149 millones de onzas , marcando el cuarto año consecutivo de faltante en el mercado internacional. “El mercado global de la plata continúa mostrando déficits persistentes, aun cuando se observan ajustes en la demanda”, señala el documento oficial, elaborado por la Secretaría que encabeza Luis Lucero , y su equipo Mario Thiem (subsecretario de Desarrollo Minero); Fernando Ciacera (director nacional de Promoción y Economía Minera) y Camilo Hereñú , director de Economía Minera. En este caso, también participaron del análisis los especialistas Gabriel Rios Diaz, Ana Mercedes Roca y la geóloga Magaly Quintrein .

La mina de Fresnillo en México es actualmente es el productor de plata más grande en el mundo. Desde el siglo pasado Fresnillo ha producido aproximadamente 700 millones de onzas de plata y desde 1988 es el mayor productor de plata mexicano. Fresnillo es una mina subterránea de plata primaria en funcionamiento desde 1554.

Aunque el déficit fue menor al registrado en 2023, la señal de fondo es clara: la plata dejó de ser un metal con excedentes estructurales y pasó a operar bajo una lógica de escasez relativa , sostenida por cambios profundos en su matriz de consumo.

Las reservas mundiales de plata alcanzaron en 2024 unas 20.576 millones de onzas, con un crecimiento interanual cercano al 5%, según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos citadas en el informe. Sin embargo, el dato más relevante no es el volumen, sino su concentración geográfica.

Perú, Australia, Rusia, China y Polonia concentran más del 70% de las reservas globales, lo que introduce un componente geopolítico cada vez más relevante en el abastecimiento del metal. Perú lidera el ranking con más de 4.500 millones de onzas, seguido por Australia y Rusia, configurando un mapa donde pocas jurisdicciones explican gran parte del potencial futuro.

Demanda: la industria marca el pulso

En 2024, la demanda global de plata totalizó 1.164 millones de onzas, una leve caída interanual, pero todavía muy por encima del promedio de la última década. El dato central es que la demanda industrial alcanzó un récord histórico, con 680,5 millones de onzas, equivalente al 58,5% del consumo total.

“El uso industrial fue la única demanda que incrementó de manera sostenida su participación en los últimos diez años”, destaca el estudio oficial. Este crecimiento está directamente vinculado a sectores como electricidad, electrónica, energías renovables y tecnologías de precisión, con la energía solar como principal motor: el consumo de plata en aplicaciones fotovoltaicas se multiplicó por cuatro en la última década.

China se consolidó como el principal consumidor industrial del mundo, con más de 275 millones de onzas, seguida por Estados Unidos, Japón e India. En conjunto, estos países explican cerca del 80% de la demanda industrial global.

En contraste, la inversión física en monedas y lingotes mostró una fuerte retracción. En 2024 cayó 21,9% interanual, alcanzando su nivel más bajo en cinco años, reflejando un cambio de comportamiento de los inversores frente a precios elevados y mayor volatilidad financiera.

Oferta, productores y estructura del mercado

La oferta global de plata alcanzó en 2024 unas 1.015 millones de onzas, con la producción minera aportando cerca de 820 millones y el reciclaje alcanzando su nivel más alto en más de una década. México, con 185,7 millones de onzas, se mantuvo como el mayor productor mundial, seguido por China y Perú.

En términos empresariales, las grandes mineras concentran una parte significativa del suministro. Las 100 principales compañías del sector explican aproximadamente un tercio de la producción global, con Fresnillo consolidándose como el mayor productor individual de plata a nivel mundial. Fresnillo plc es la empresa minera mexicana líder mundial en producción de plata de mena y un importante productor de oro, con minas emblemáticas como Juanicipio y San Julián. La producción de mena implica extraer mineral, triturarlo hasta polvo, y usar procesos químicos (como flotación y lixiviación) para separar la plata, la cual se refina luego mediante fusión y electrólisis para obtener alta pureza.

Precios: récords, volatilidad y correcciones bruscas

El informe de la Secretaría de Minería señala que en 2024 el precio promedio de la plata fue de 28,3 dólares por onza, un 21,1% superior al año anterior y el nivel más alto desde 2012. “La plata continuó siendo demandada como reserva de valor en un contexto de volatilidad financiera global”, destaca el documento oficial.

No obstante, el escenario de precios cambió de forma abrupta hacia fines de 2025. Tras haber alcanzado un récord histórico por encima de los 84 dólares la onza, este martes 29 de diciembre la plata se desplomó hasta un 7%, cayendo por debajo de los 73 dólares la onza, equivalente a 28,34 gramos. La corrección refleja la elevada sensibilidad del mercado a factores financieros, movimientos especulativos y expectativas sobre tasas de interés, en un contexto donde el déficit estructural sigue actuando como sostén de largo plazo.

2025: el déficit se profundiza y el mercado entra en zona crítica

Los datos acumulados entre enero y septiembre de 2025 confirman que las tensiones lejos de disiparse, se acentuaron. Durante ese período, la demanda industrial volvió a crecer, impulsada por la expansión de la capacidad solar, la electrificación del transporte y la recuperación manufacturera en Asia.

“La plata continúa consolidándose como un insumo estratégico para tecnologías limpias y aplicaciones eléctricas de alta eficiencia”, subraya la Secretaría de Minería. China, India y el Sudeste Asiático explicaron la mayor parte del crecimiento, mientras que Estados Unidos y Europa mostraron una recuperación moderada, ligada a inversiones en redes eléctricas y digitalización.

Del lado de la oferta, la producción minera global mostró un avance marginal, limitado por menores leyes en yacimientos maduros, mayores costos operativos y crecientes exigencias ambientales. “La oferta minera no logra responder con rapidez al incremento de la demanda”, advierte el informe, reforzando el carácter estructural del déficit. El reciclaje volvió a jugar un rol clave, aunque insuficiente para equilibrar el mercado.

Inversión financiera y mayor volatilidad

Otro rasgo distintivo de 2025 fue el regreso del interés financiero por la plata. Tras la fuerte retracción de la inversión física en 2024, durante los primeros nueve meses de 2025 se observó un reingreso de flujos especulativos y de cobertura, especialmente a través de instrumentos financieros.

“La plata recuperó atractivo como activo alternativo en un contexto de expectativas de recortes de tasas, debilitamiento del dólar e incertidumbre geopolítica”, señala el informe. Esta dinámica amplificó los movimientos de precios, potenciando tanto las subas como las correcciones.

Más allá de las oscilaciones de corto plazo, el informe oficial concluye que la plata consolida un rol estratégico dual: activo de resguardo frente a la incertidumbre macroeconómica e insumo crítico para la transición energética y la digitalización global.

“El impulso de los usos industriales seguirá marcando un piso a su cotización en el largo plazo”, afirma la Secretaría de Minería, anticipando un mercado que seguirá tensionado, volátil y cada vez más relevante en la economía mundial.