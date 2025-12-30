Juan Carlos de Pablo definió el impacto de los dólares del colchón y dio su proyección para 2026 + Seguir en









Según el economista, el año próximo tendrá un contexto cambiante y se definirá en el "día a día". Además, brindó su opinión sobre el Principio de Inocencia Fiscal.

El economista Juan Carlos de Pablo compartió su proyección para la economía argentina en 2026, en la cual evitó dar definiciones a largo plazo, más sí puso foco en la dinámica de la toma de decisiones dentro de un contexto cambiante que, a su juicio, se definirá “día a día”.

“No tengo la menor idea. Y dudo que alguien la tenga. Lo que digo es el año 2025 fue una cosa absolutamente heterogénea y 2026 probablemente también. La gente se levanta todos los días a ver cómo le encuentra la vuelta”, expresó en una entrevista con Ahora Play. En esa línea, la historia argentina es de una “vertiginosidad fenomenal”, por lo que los agentes económicos se ven obligados a “no ser esclavos de lo que dijeron la semana pasada".

Juan Carlos de Pablo Memo De esa forma, "la toma de decisiones es absolutamente fluida. Hay dos, tres cositas: lo que pasó en la elección de medio período y el equilibrio fiscal. El resto está todo por ver". Para de Pablo, el factor fundamental es la adaptación a esos cambios: “Pensá de qué estábamos hablando hace diez días, de qué estamos hablando hoy y de qué vamos a estar hablando dentro de diez días. La clave es la fluidez”.

Asimismo, el economista definió con contundencia el impacto que puede tener el plan de los "dólares del colchón", el cual inyectaría a la economía formal este dinero los argentinos ahorran por fuera del sistema.

La mirada de Juan Carlos de Pablo sobre el Principio de Inocencia Fiscal De Pablo puso el foco en el denominado “Principio de Inocencia Fiscal”, incorporado al proyecto de ley aprobado el pasado viernes en el Senado —la Ley de Inocencia Fiscal apunta a reducir la informalidad y ampliar la base tributaria, para reducir el riesgo de sanciones futuras—, y se refirió a la tensión entre el Ministerio de Economía y las entidades bancarias sobre la implementación de la medida.

En ese sentido, el economista determinó que el éxito del programa quedará sujeto a si los bancos cooperarán para reintegrar esas divisas al sistema financiero o simplemente serán un obstáculo operativo. “El ministro de Economía se lo dijo a los bancos: ‘Muchachos, bajemos los trámites y los obstáculos para que la gente mueva el dinero del colchón’, pero seamos precisos”, pidió. dolar colchon.jpg Imagen creada con inteligencia artificial Además, agregó que los argentinos que tienen sus ahorros fuera del sistema “no está desesperado por entrar”, y completó: “Los procesos son más complicados. Entonces va a venir con el tiempo”. En otras palabras, el ahorrista ingresará sus fondos si el proceso es sencillo; caso contrario, las divisas seguirán fuera del circuito formal.