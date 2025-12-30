¿Cambió el plazo fijo? Esto gano si deposito $600.000 a 30 días + Seguir en









El rendimiento varía según la modalidad elegida y el canal de contratación, con cifras distintas al momento del cobro.

El plazo fijo sigue siendo una de las maneras más elegidas de ahorrar. Depositphotos

Siendo fin de mes y estando a horas del 2026, muchas personas revisan sus opciones a la hora de resguardar sus pesos sin tener que asumir riesgos altos. Dentro del sistema bancario, el plazo fijo es una alternativa conocida y muy simple.

Con esta modalidad, el resultado final depende del canal elegido para constituir la inversión. Las entidades ofrecen condiciones distintas según si la operación se realiza de manera presencial o digital, lo que impacta en el monto que se recibe al vencimiento.

inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos Plazo fijo: cuánto gano si invierto $600.000 a 30 días Al hacer un plazo fijo, el rendimiento queda definido desde el primer momento. Esa previsibilidad te permite saber con anticipación cuánto dinero se acredita al finalizar el plazo.

En el caso de una inversión realizada en sucursal, la Tasa Nominal Anual alcanza el 20,50%. Con ese porcentaje, los intereses generados en un mes son de $10.109,59. Al cumplirse el plazo, el total acreditado llega a $610.109,59. La Tasa Efectiva Anual queda en 22,54%.

Cuando la operación se concreta por medios electrónicos, las condiciones cambian. La Tasa Nominal Anual sube al 23,50%. En este escenario, los intereses obtenidos son de $11.589,04 y el monto final alcanza los $611.589,04. La Tasa Efectiva Anual en esta opción es de 26,21%.

La diferencia entre ambas alternativas se debe a que los bancos buscan incentivar las gestiones digitales con rendimientos más altos, ya que reducen costos operativos y agilizan los procesos. Para el cliente, esto implica una ganancia mayor sin modificar el capital inicial ni el plazo elegido. Es importante saber que durante los 30 días acordados, el dinero queda inmovilizado y no puede retirarse de forma anticipada. Una vez cumplido el período, la acreditación se realiza de manera automática junto con los intereses generados.

