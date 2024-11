Clima favorable para la minería: "Ven a la Argentina como un buen mercado para hacer negocios"

Funcionarios del Gobierno nacional y de las provincias de Jujuy y Catamarca analizaron la actualidad de la minería, sus desafíos pendientes y la situación en particular que atraviesa el litio .

La 3° Argentina & LATAM Lithium Summit

La cumbre del litio organizada por The Nat Zero by IN-VR el 20 y 21 de noviembre en Buenos Airs proporciona una plataforma para analizar cómo las políticas actuales están fortaleciendo un entorno regulatorio favorable para el liderazgo global de Argentina en el sector.