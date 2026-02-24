Sobre la traza de la autopista Rosario–Buenos Aires avanza la construcción de lo que será la estación de servicios más grande del país, un complejo de 10 hectáreas en la localidad bonarense de San Pedro, que promete transformar la experiencia de viaje y logística en uno de los corredores con mayor circulación del territorio nacional.
Construyen la estación de servicios de YPF más grande del país
El megaproyecto ocupará 10 hectáreas sobre uno de los corredores más transitados de Argentina e incluirá parador 24 horas, paseo comercial, GNC, recarga eléctrica y una amplia playa para camiones.
El desarrollo, impulsado por YPF, no solo apunta a ampliar la capacidad de abastecimiento de combustibles, sino también a crear un nodo integral de servicios para transporte de cargas, ómnibus de larga distancia y usuarios particulares.
La obra está a cargo de la firma Jorge Caso S.A. y está emplazada en la Ruta Nacional 9 mano a Buenos Aires, a la altura del kilómetro 162, frente al complejo La Serena, donde ya funciona una estación de YPF mano a Rosario.
Parador 24 horas y paseo comercial
El proyecto contempla un parador gastronómico abierto las 24 horas, con áreas climatizadas, patios exteriores y módulos comerciales diseñados para franquicias, cafeterías y tiendas de conveniencia.
Según indicó el constructor y reprodujo el programa radial sanpedrino Sin Galera, la propuesta busca ofrecer un espacio de descanso y consumo que responda a la creciente demanda del tránsito interurbano.
A esto se sumará un centro de asistencia mecánica con boxes rápidos, cambio de neumáticos, lubricación y servicio de emergencias, pensado especialmente para el transporte pesado que circula por la traza.
Infraestructura ampliada para todo tipo de vehículos
El complejo integrará una infraestructura de gran escala con:
-
Islas de carga diferenciadas para vehículos livianos y pesados
Playa de camiones de alta capacidad
Zona de descanso con duchas para choferes
Locales comerciales (farmacia, autoservicio y tecnología)
GNC y estaciones de recarga eléctrica
Estacionamiento para autos, buses y utilitarios
Accesos directos y controlados desde la autopista
Además, se evalúa incorporar cajeros automáticos, módulos bancarios y un espacio operativo para fuerzas de seguridad vial, lo que ampliará el rol del predio como punto estratégico de servicios.
Impacto económico y logístico
El corredor Rosario–Buenos Aires registra más de 20.000 vehículos diarios, con una participación creciente del transporte de cargas.
La escasez histórica de paradores de gran escala en este tramo generó problemas de descanso y asistencia, una brecha que esta obra busca cubrir.
Se estima que el emprendimiento generará decenas de empleos directos e indirectos y dinamizará la actividad comercial regional, consolidando a San Pedro como un punto clave dentro del sistema logístico del país.
Según reveló La Opinión de San Pedro la nueva estación empleará a unas 100 personas, la misma cantidad que hoy trabajan enfrente en La Serena. Algunos de los perfiles laborales que se buscan son personal para gastronomía, administración, mantenimiento, limpieza y playeros.
Cuándo se inaugura la estación de servicios de YPF en San Pedro
Como parte de la inversión, la empresa Jorge Alberto Caso S.A. instaló una planta hormigonera propia para garantizar el abastecimiento continuo de materiales durante la construcción, una señal clara de la magnitud y el ritmo que demanda el proyecto.
En el predio también comienza a tomar forma una planta de silos, vinculada al negocio agropecuario en el que la firma incursionó en los últimos años, ampliando así su diversificación productiva.
Actualmente, la compañía emplea a unas 190 personas entre sus distintas unidades de negocio y estaciones de servicio, y se proyecta que, una vez finalizada la obra, se convertirá en una de las principales generadoras de empleo de San Pedro.
El desarrollo avanza a gran escala y la meta es inaugurar el establecimiento el próximo año, consolidando uno de los proyectos de infraestructura de servicios más ambiciosos de la región.
