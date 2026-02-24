Construyen la estación de servicios de YPF más grande del país

El megaproyecto ocupará 10 hectáreas sobre uno de los corredores más transitados de Argentina e incluirá parador 24 horas, paseo comercial, GNC, recarga eléctrica y una amplia playa para camiones.

La nueva estación de servicio de YPF se construye sobre el corredor Rosario–Buenos Aires, que registra más de 20.000 vehículos diarios.

Sobre la traza de la autopista Rosario–Buenos Aires avanza la construcción de lo que será la estación de servicios más grande del país, un complejo de 10 hectáreas en la localidad bonarense de San Pedro, que promete transformar la experiencia de viaje y logística en uno de los corredores con mayor circulación del territorio nacional.

El desarrollo, impulsado por YPF , no solo apunta a ampliar la capacidad de abastecimiento de combustibles, sino también a crear un nodo integral de servicios para transporte de cargas, ómnibus de larga distancia y usuarios particulares.

La obra está a cargo de la firma Jorge Caso S.A. y está emplazada en la Ruta Nacional 9 mano a Buenos Aires, a la altura del kilómetro 162, frente al complejo La Serena, donde ya funciona una estación de YPF mano a Rosario.

El proyecto contempla un parador gastronómico abierto las 24 horas, con áreas climatizadas, patios exteriores y módulos comerciales diseñados para franquicias, cafeterías y tiendas de conveniencia.

La autopista Buenos Aires-Rosario, parte de la Ruta Nacional 9, es una vía clave que conecta ambas ciudades a través de unos 300 km.

Según indicó el constructor y reprodujo el programa radial sanpedrino Sin Galera, la propuesta busca ofrecer un espacio de descanso y consumo que responda a la creciente demanda del tránsito interurbano.

A esto se sumará un centro de asistencia mecánica con boxes rápidos, cambio de neumáticos, lubricación y servicio de emergencias, pensado especialmente para el transporte pesado que circula por la traza.

YPF estación de servicio San Pedro La Serena Sobre la Ruta Nacional 9, en el kilómetro 165, frente a la nueva estación que se construye, ya funciona una YPF con todos los servicios.

Infraestructura ampliada para todo tipo de vehículos

El complejo integrará una infraestructura de gran escala con:

Islas de carga diferenciadas para vehículos livianos y pesados

Playa de camiones de alta capacidad

Zona de descanso con duchas para choferes

Locales comerciales (farmacia, autoservicio y tecnología)

GNC y estaciones de recarga eléctrica

Estacionamiento para autos, buses y utilitarios

Accesos directos y controlados desde la autopista

Además, se evalúa incorporar cajeros automáticos, módulos bancarios y un espacio operativo para fuerzas de seguridad vial, lo que ampliará el rol del predio como punto estratégico de servicios.

YPF Full estación de servicios La nueva estación de servicios de YPF también será un polo gastronómico, con diversas opciones para desayunar, almorzar, merendar y cenar.

Impacto económico y logístico

El corredor Rosario–Buenos Aires registra más de 20.000 vehículos diarios, con una participación creciente del transporte de cargas.

La escasez histórica de paradores de gran escala en este tramo generó problemas de descanso y asistencia, una brecha que esta obra busca cubrir.

Se estima que el emprendimiento generará decenas de empleos directos e indirectos y dinamizará la actividad comercial regional, consolidando a San Pedro como un punto clave dentro del sistema logístico del país.

Según reveló La Opinión de San Pedro la nueva estación empleará a unas 100 personas, la misma cantidad que hoy trabajan enfrente en La Serena. Algunos de los perfiles laborales que se buscan son personal para gastronomía, administración, mantenimiento, limpieza y playeros.

YPF cargador autos eléctricos estació de servicios La estación de servicio de YPF en La Serena ya posee cargadores para vehículos eléctricos.

Cuándo se inaugura la estación de servicios de YPF en San Pedro

Como parte de la inversión, la empresa Jorge Alberto Caso S.A. instaló una planta hormigonera propia para garantizar el abastecimiento continuo de materiales durante la construcción, una señal clara de la magnitud y el ritmo que demanda el proyecto.

En el predio también comienza a tomar forma una planta de silos, vinculada al negocio agropecuario en el que la firma incursionó en los últimos años, ampliando así su diversificación productiva.

YPF estación de servicio San Pedro construcción Se estima que las obras estarán finalizadas para el 2027. Gentileza La Opinión de San Pedro

Actualmente, la compañía emplea a unas 190 personas entre sus distintas unidades de negocio y estaciones de servicio, y se proyecta que, una vez finalizada la obra, se convertirá en una de las principales generadoras de empleo de San Pedro.

El desarrollo avanza a gran escala y la meta es inaugurar el establecimiento el próximo año, consolidando uno de los proyectos de infraestructura de servicios más ambiciosos de la región.