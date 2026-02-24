Temporal en el AMBA: se cayó parte del techo en Aeroparque por las fuertes lluvias

El incidente ocurrió en la madrugada del martes, momento de mayor violencia de las tormentas. El hecho afectó una superficie de 40 metros cuadrados en el aeropuerto de la Ciudad.

El temporal que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejó lluvias intensas, calles anegadas y provocó la caída de parte del techo en Aeroparque Internacional Jorge Newbery. El episodio ocurrió luego de que la caída de agua generará el colapso de un desagüe en el aeropuerto ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

El incidente ocurrió cerca de la 1 de la madrugada de este martes, momento en el que la tormenta llegó a uno de los picos en su intensidad. Las placas del techo de la terminal de salidas internacionales comenzaron a mojarse , lo que derivó en el desprendimiento de las mismas, que impactaron contra el suelo.

Luego de la caída del techo, comenzó a caer una gran cantidad de agua dentro del sector de salidas internacionales. La información oficial detalló que se produjo el desborde de una canaleta que recorre internamente el cielo raso suspendido de la planta alta de la terminal afectada.

El momento de la caída del techo fue grabado por turistas que se vieron afectados por el temporal. Rápidamente, las imágenes se volvieron virales en las redes sociales.

Según trascendió, el hecho afectó una superficie de 40 metros cuadrados. A pesar de esto, las autoridades confirmaron que no hubo heridos ni se vieron afectados servicios de vuelos.

temporal aeroparque 2

El temporal en el AMBA

La madrugada y la mañana de este martes estuvieron marcadas por un fuerte temporal que impactó sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con fuertes precipitaciones , actividad eléctrica sostenida y complicaciones para moverse tanto en el conurbano como en la Ciudad.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno se caracterizó por tormentas con gran despliegue eléctrico, ráfagas de viento y caída abundante de agua en lapsos breves. Ese combo, habitual en este tipo de eventos, derivó en acumulaciones rápidas en zonas urbanas con drenaje insuficiente.

El escenario más complejo se observó en distintos puntos del Gran Buenos Aires. Allí, varias calles quedaron transitoriamente anegadas, lo que provocó demoras en el tránsito y alteraciones en el funcionamiento del transporte público. En algunos barrios también se registraron cortes de energía intermitentes.

En la Ciudad de Buenos Aires el impacto fue desigual. Aunque por momentos las lluvias fueron intensas, los inconvenientes se concentraron en sectores puntuales, con anegamientos en avenidas y calles secundarias, especialmente durante las primeras horas del día.

El SMN mantiene el pronóstico de precipitación para este martes, con probabilidad de tormentas fuertes para la tarde (40% al 70%) y aisladas para la noche (10% al 40%). La temperatura máxima alcanzará los 32°C, mientras que la mínima rondará los 21°C. Se esperan vientos del este con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h hacia la noche.

El organismo anticipa que las condiciones de inestabilidad continuarán sobre la región central del país, aunque con mejoras temporarias a lo largo de la jornada. En ese marco, las autoridades recomendaron extremar precauciones al circular, evitar atravesar calles inundadas y seguir las actualizaciones oficiales del pronóstico.

A partir del miércoles se prevé una mejora gradual: volverá el sol, descenderá la humedad y las temperaturas se ubicarán en un rango más moderado, entre 17 y 26 grados. Tanto jueves como viernes se presentarían con estabilidad, registros térmicos de entre 19°C y 28°C y vientos leves del este. El ingreso de aire más fresco desde el sur contribuirá, además, a una normalización progresiva de las marcas térmicas.