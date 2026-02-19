YPF redireccionó la venta de Manantiales Behr y aceptó la segunda mejor oferta por u$s400 millones

YPF redefinió su estrategia en la Cuenca del Golfo San Jorge. La operación se enmarca en la optimización de activos convencionales y el foco creciente en Vaca Muerta.

El traspaso de Manantiales Behr confirma una tendencia creciente en la industria: la rotación de activos convencionales hacia compañías con foco en eficiencia y recuperación mejorada.

YPF resolvió avanzar con la cesión del 100% de la concesión de explotación convencional de Manantiales Behr a PECOM Servicios Energía S.A.U. , en una operación que marca un punto de inflexión en la reorganización del portafolio de la compañía.

El yacimiento, ubicado en la provincia de Chubut , es uno de los activos históricos de la Cuenca del Golfo San Jorge y venía formando parte de la ronda de desinversiones lanzada en 2025 bajo el Proyecto Andes.

La decisión llegó luego de que quedara sin efecto el proceso de venta previo a Limay Energía -firma vinculada a Rovella Capital - debido a que no se cumplieron las condiciones financieras necesarias para cerrar la transacción.

Con el vencimiento del plazo para integrar el financiamiento comprometido, el directorio optó por avanzar con la segunda mejor oferta, presentada por PECOM.

Manantiales Behr no es un activo menor. Al cierre de 2025 registró una producción aproximada de 25.000 barriles diarios de petróleo y 0,4 millones de metroc cúbicos por día de gas , lo que lo ubica entre los principales bloques convencionales de la compañía. En términos anuales, la producción equivale a cerca de 10 millones de barriles, con un valor bruto estimado que puede superar los u$s600 millones dependiendo del precio internacional.

La venta se inscribe en la estrategia de manejo activo del portafolio, uno de los ejes del Plan 4x4 de YPF, que busca reasignar capital hacia proyectos de mayor rentabilidad y crecimiento, especialmente en el segmento no convencional.

Visita del CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, a Manantiales Behr.

El trasfondo financiero: de una oferta récord a una operación viable

El proceso de venta estuvo marcado por un giro significativo. La propuesta inicial de Rovella, cercana a los u$s575 millones, había elevado las expectativas de valuación del activo, pero el financiamiento nunca se materializó.

El proceso, gestionado por Banco Santander, se movía originalmente en torno a los u$s300 millones, en línea con el interés de operadores especializados en áreas maduras.

Finalmente, la transacción con PECOM se encamina por unos u$s400 millones, un monto que, si bien menor al ofrecido inicialmente, se sustenta en un esquema financiero sólido y en la capacidad operativa del comprador.

El salto de PECOM y la consolidación en crudo pesado

Para PECOM, la adquisición representa un paso decisivo en su estrategia de expansión en upstream. Con Manantiales Behr, la compañía operará cerca de 35.000 barriles diarios, consolidándose como uno de los principales productores de crudo pesado del país y fortaleciendo su presencia en la provincia.

La operación incluye también la concesión de transporte sobre los oleoductos El Trébol–Caleta Córdova, Km. 9–Caleta Córdova y Manantiales Behr–Cañadón Perdido, lo que permitirá integrar logística y optimizar costos.

El CEO de la compañía, Horacio Bustillo, destacó que la compra “representa un paso decisivo” y permitirá consolidar una plataforma de upstream con foco en eficiencia operativa, recuperación terciaria y extensión de la vida útil de los yacimientos maduros.

Sinergias operativas y compromiso regional

La integración del yacimiento con otros activos que PECOM ya gestiona en la zona —como El Trébol-Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido— abre la puerta a sinergias técnicas, logísticas y de infraestructura que podrían mejorar la productividad y reducir costos operativos.

Desde la compañía remarcaron que el objetivo es potenciar la producción mediante una gestión integrada y reforzar el empleo local, manteniendo el trabajo coordinado con autoridades provinciales y sindicatos para garantizar una transición ordenada.

El presidente del directorio, Luis Pérez Companc, calificó la operación como un hito estratégico y subrayó el compromiso de largo plazo del grupo con el desarrollo energético argentino.

YPF profundiza su giro hacia el no convencional

Para YPF, la venta refuerza la estrategia de concentrar inversiones en activos de mayor escala y crecimiento, especialmente en Vaca Muerta. El objetivo de la compañía es incrementar la producción no convencional y habilitar exportaciones energéticas por hasta u$s30.000 millones anuales hacia 2031, una meta que exige priorizar proyectos con mayor retorno de capital.

En ese contexto, la desinversión en áreas maduras no implica una retirada del convencional, sino una reasignación hacia operadores especializados capaces de maximizar su valor.