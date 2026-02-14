EEUU se encamina a una producción récord de gas natural en 2026 y 2027

La EIA anticipa que la oferta estadounidense alcanzará 120,8 Bcf/d en 2026 y 122,3 Bcf/d en 2027, impulsada por las cuencas Apalaches, Pérmico y Haynesville.

Con producción récord, expansión de exportaciones y precios relativamente competitivos, Estados Unidos continuará moldeando la dinámica del comercio global de GNL y la formación de precios en múltiples regiones.

La producción de gas natural de Estados Unidos se encamina a un nuevo ciclo de máximos históricos. Así lo proyecta la Administración de Información Energética estadounidense (EIA, por su siglas en inglés), que prevé que la producción comercializada crecerá un 2% en 2026 hasta promediar 120,8 Bcf/d (miles de millones de pies cúbicos diarios) y volverá a expandirse en 2027 hasta 122,3 Bcf/d , el nivel más alto registrado.

El organismo sostiene que este crecimiento consolidará a EEUU como el principal productor mundial y un actor clave en el equilibrio del mercado internacional de gas, con impacto directo en precios, exportaciones de GNL y seguridad energética global.

El informe Short-Term Energy Outlook (STEO) de la EIA , al que accedió Energy Report , aclara que la unidad Bcf/d (billions of cubic feet per day) mide el volumen de gas producido diariamente. Para dimensionar la magnitud: 1 Bcf/d equivale aproximadamente a 28,3 millones de metros cúbicos por día.

Esto implica que la producción proyectada para 2026 superará los 3.400 millones de m³ diarios , una escala que explica la influencia estructural de EEUU en la oferta global.

El pronóstico de la EIA confirma que la oferta estadounidense seguirá siendo el principal factor de equilibrio del mercado internacional de gas.

Apalaches , en el noreste

Pérmico , en Texas y Nuevo México

Haynesville, en Texas y Luisiana

Haynesville: precios firmes y cercanía al GNL

La cuenca de Haynesville será uno de los principales motores del incremento, con un aumento de 1,2 Bcf/d en 2026 y 1,6 Bcf/d en 2027.

El impulso se explica por precios del gas relativamente más altos -que pasarían de u$s3,52 por MMBtu en 2025 a u$s4,31 en 2026 y u$s4,38 en 2027- y por su ubicación estratégica cerca de terminales de exportación de GNL y grandes polos industriales del Golfo de México.

Esta combinación permite sostener la rentabilidad incluso en desarrollos de mayor profundidad y costo.

Pérmico: el peso del gas asociado

En la cuenca Pérmica, la producción crecerá 1,4 Bcf/d en 2026 y 0,6 Bcf/d en 2027. Aquí el factor determinante es el gas asociado a la extracción de petróleo.

La EIA prevé que el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI) bajará de u$s65 por barril en 2025 a u$s53 en 2026 y u$s49 en 2027, lo que mantendría moderada la actividad petrolera. Sin embargo, el aumento sostenido de la relación gas-petróleo (GOR) permitirá que la producción gasífera continúe creciendo.

Apalaches: expansión moderada tras nuevos gasoductos

La región de los Apalaches, responsable de aproximadamente 32% de la producción de los 48 estados contiguos desde 2016, mostrará un crecimiento más gradual debido a restricciones de transporte que limitaron su expansión en los últimos años.

Con la entrada en operación del gasoducto Mountain Valley, autorizada en 2024, la EIA estima que la producción aumentará 0,3 Bcf/d en 2026 y 0,5 Bcf/d en 2027.

Precios y dinámica del mercado energético

El escenario de mayor oferta se da en un contexto de volatilidad de precios. El gas Henry Hub registró picos invernales -con un promedio de u$s7,72 por MMBtu en enero- impulsados por la demanda de calefacción y menores inventarios.

Sin embargo, la EIA proyecta una normalización progresiva, con precios promedio cercanos a u$s4,30 por MMBtu en 2026 y u$s4,40 en 2027, en la medida en que el aumento de producción equilibre el mercado.

En paralelo, el organismo anticipa que la producción repuntará con mayor fuerza en la segunda mitad de 2026 gracias a la expansión de infraestructura y al aumento de la actividad de perforación.

El contexto energético más amplio

El informe también incluye proyecciones sobre el resto del sistema energético. La EIA espera que el crudo Brent promedie u$s58 por barril en 2026 y u$s53 en 2027, en un escenario donde la oferta global supera la demanda y se acumulan inventarios.

En electricidad, la demanda seguirá creciendo por la expansión económica y el auge de centros de datos, especialmente en Texas y la costa este, mientras que la generación solar aumentaría 17% en 2026 y 23% en 2027.

La mayor producción de gas también impactará en el mercado de líquidos asociados: el precio del propano en Mont Belvieu se proyecta en torno a 58 centavos por galón este año y 64 centavos en 2027, con inventarios más altos.

La referencia argentina: otra escala productiva

Para dimensionar el tamaño del mercado estadounidense, la producción de gas natural de Argentina -según datos oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación- se ubica alrededor de 140 millones de m³ por día en 2025, equivalente a cerca de 5 Bcf/d. La expectativa es llegar a 160 Mm3 con más actividad en el no convencional.

La comparación muestra que EEUU produce más de 20 veces el volumen argentino, reflejando la diferencia estructural en recursos, infraestructura y escala de mercado, aunque Argentina se consolida como el principal productor de América Latina y uno de los polos de crecimiento fuera de Norteamérica gracias al desarrollo de Vaca Muerta.

De hecho, en las últimas horas se conoció que YPF, la italiana Eni y la compañía XRG firmaron el Acuerdo de Desarrollo Conjunto (Joint Development Agreement, JDA) para avanzar en el proyecto Argentina LNG, una iniciativa destinada a producir y exportar gas natural licuado (GNL) a gran escala desde Vaca Muerta. El acuerdo, de carácter vinculante, constituye un paso determinante en el camino hacia la Decisión Final de Inversión (FID, por sus siglas en inglés), prevista para la segunda mitad de 2026.

Argentina LNG prevé una capacidad total de producción de 12 millones de toneladas por año (MTPA) de GNL. El esquema contempla la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), cada una con capacidad de 6 MTPA.