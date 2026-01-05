EEUU consolida su liderazgo en GNL: ya exporta a 43 países y apunta a duplicar su capacidad hacia 2029 + Seguir en









EEUU se posiciona como el mayor exportador mundial de GNL, con incrementos interanuales de producción y exportación todos los meses consecutivos.

Según la EIA, hasta el 2029 entrarán en operación nuevas plantas en EEUU que permitirán sumar aproximadamente 13,9 Bcf/d de capacidad adicional.

Mientras las principales petroleras de Estados Unidos anotan ganancias en Wall Street tras la intervención militar a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, el gobierno de Donald Trump avanza a paso firme en su estrategia para consolidarse como proveedor clave de gas natural licuado (GNL) a escala global. En plena temporada invernal en el hemisferio norte, el gas estadounidense no sólo abastece la demanda doméstica, sino que también sostiene el suministro energético de decenas de países, en un contexto internacional marcado por la volatilidad de los mercados y la reconfiguración de los flujos globales de energía.

El país norteamericano, que ya se posiciona como el mayor exportador mundial de GNL, exporta actualmente a 43 países y se encamina a duplicar su capacidad de producción hacia 2029, de acuerdo con proyecciones de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA). El GNL estadounidense se destina a generación eléctrica, procesos industriales y calefacción residencial, lo que refuerza su rol como insumo estratégico durante los picos estacionales de demanda.

La expansión de las exportaciones ya se refleja en los datos operativos. Durante cada uno de los primeros nueve meses de 2025, los volúmenes de GNL exportados por Estados Unidos superaron a los del mismo período del año anterior. En septiembre, los despachos alcanzaron más de 15.000 millones de pies cúbicos diarios (Bcf/d), lo que representó un incremento interanual del 25% respecto de septiembre de 2024.

Según reveló Share America, este crecimiento se apoya en una agresiva expansión de la capacidad de licuefacción. A diferencia del gas transportado por gasoductos, el GNL permite acceder a mercados lejanos mediante transporte marítimo, ampliando de manera sustancial el alcance comercial. Según la EIA, entre 2025 y 2029 entrarán en operación nuevas plantas que permitirán sumar aproximadamente 13,9 Bcf/d de capacidad adicional, duplicando el potencial exportador actual.

El impulso estadounidense también tiene un efecto regional. Canadá y México avanzan en planes para ampliar sus propias capacidades de licuefacción en 2,5 Bcf/d y 0,6 Bcf/d, respectivamente, en los próximos años. Con Estados Unidos como motor principal, América del Norte en su conjunto se encamina a duplicar las exportaciones de GNL hacia 2029, consolidándose como uno de los polos exportadores más relevantes del mercado global.

Desde la Casa Blanca, el presidente Trump destacó el rol estratégico de la energía en la política exterior estadounidense. “Estamos listos para proporcionar a cualquier país suministros energéticos abundantes y asequibles si los necesita. Exportamos energía con orgullo a todo el mundo”, afirmó durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La combinación de abundancia de recursos, infraestructura en expansión y acceso a mercados internacionales posiciona a Estados Unidos como un actor central en la seguridad energética global de la próxima década, con impacto directo sobre los precios, las inversiones y la competencia entre proveedores tradicionales de gas.